La cordobesa Noelia Gutiérrez se queda fuera del Mundial por un error

La boxeadora cordobesa Noelia Gutiérrez no podrá competir en los Campeonatos del Mundo de Liverpool debido a un problema con su inscripción, según informó el website de la AEB (Asociación Española de Boxeo). La púgil, que venía de realizar dos meses de preparación a gran nivel, viajó hasta Inglaterra confiada en poder disputar el torneo, pero finalmente quedó fuera de la competición.

El origen del problema

En la primera inscripción, Noelia figuraba correctamente como sustituta de Laura Fuertes en el peso de 51 kg. Posteriormente, en la segunda inscripción —que debía ser la definitiva— el seleccionador quiso registrarla en 54 kg, al entender que todavía estaban en plazo. Sin embargo, al no haberse inscrito ninguna boxeadora en ese peso en la primera lista, World Boxing no permitió añadirla en la segunda fase.

Noelia Gutiérrez, en el cuadrilátero junto a su padre, José. / A.J. GONZÁLEZ

La Federación Española trató de mediar enviando correos electrónicos y solicitando la inclusión de Noelia en la categoría de 54 kg, pero no obtuvo respuesta inmediata. Pasado más de un mes, World Boxing contestó denegando la petición.

El padre y entrenador de Noelia, José Gutiérrez, subrayaba que más allá de lo sucedido después, el error inicial fue no inscribir a nadie en la división de 54 kg. desde el principio: “Si tienes boxeadoras en 51 y en 57, no puedes dejar libre el peso intermedio de 54. Aunque después no fueran, al menos ese hueco quedaba cubierto y habría dado la opción de hacer el cambio.”

Un golpe durísimo

El desenlace ha sido un mazazo para la cordobesa, que se preparó con enorme entrega para este Mundial. Más allá de lo ocurrido, su entorno reconoce que la Federación Española hizo todo lo posible para que pudiera participar, pero también subraya que la responsabilidad de lo sucedido no recae únicamente en la estricta interpretación de World Boxing, sino también en la falta de previsión inicial de la FEB.

Rafa Lozano

Por su parte, el otro cordobés en la expedición al Mundial de Liverpool, Rafa Lozano, se estrenará este domingo. El cordobés, hijo del mítico boxeador cordobés y que es cabeza de serie, se estrenará en la categoría de 55 kg. enfrentándose al francés Hippocrate, que en la preliminar se impuso por decisión unánime al jordano Yousef Iashash.