El lunes se celebrará la edición número 32 de la Milla Urbana de Palma del Río

El entorno de la muralla de Palma del Río será el escenario ideal para la 32ª edición de la Milla Urbana Ciudad de Palma del Río, una prueba que organiza el Club de Atletismo Palma del Río. Comenzará a las 10 de la mañana del 8 de septiembre, día de la patrona de la ciudad, con la prueba senior de 1,6 kilómetros de distancia. Tras ella se disputarán las pruebas de categorías inferiores. Nelly García, presidenta del Club de Atletismo Palma del Río expresó en la presentación su deseo de hacer un gran evento deportivo. “Quiero animar a la gente de Palma a que participen, a que no le tengan miedo a participar en esta prueba deportiva cortita” porque “hay espacio para todas las categorías” y hay “un apartado de premios para la gente local” que verán “reconocido su esfuerzo” según la presidenta del club.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, resaltó que la prueba es “una seña de identidad más” de los palmeños y tiene una importante trayectoria en la ciudad. También destacó que “es especial” porque “está enmarcado dentro de nuestras fiestas patronales y se hace el día más grande de Palma del Río”.

Antonio Martín, concejal de tradiciones populares y delegado de deportes en la Diputación de Córdoba manifestó su “compromiso y apoyo” a esta milla “no con palabras, sino también con recursos para que vaya creciendo y avanzando esta milla urbana”. El concejal también resaltó que “dentro de las fiestas patronales, todo va sumando” y la milla urbana es un acto más dentro de la programación de estas fiestas que vive la ciudad estos días.

Las inscripciones todavía están abiertas en la web de mastaletismo.com y ya hay unas 130 personas inscritas. Un 60% de los inscritos son corredores locales.