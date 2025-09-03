La FEB anuncia el regreso de José Luis Navarro al ring

Era algo conocido desde hacía semanas, ya que el mismo José Luis Navarro lo anunció a través de sus redes sociales, pero en las últimas horas el anuncio se vistió de oficialidad con el mensaje de la Federación Española de Boxeo. El púgil cordobés regresará a la pelea el próximo 25 de octubre en el Mad Fight Stadium de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

José Luis Navarro combatirá contra Mustapha Zaouche por el título EBU Silver del peso supermedio en lo que será su pimera defensa del título, un combate que debía celebrarse, en principio, en Málaga, el pasado 2 de agosto, pero que por problemas familiares de su entrenador tuvo que aplazarse. Ahora que todos los inconvenientes han desaparecido, José Luis Navarro se encuentra en plena preparación del combate, que tendrá lugar en San Sebastián de los Reyes (Madrid), concretamente, en el Mad Fight Stadium.

La idea del púgil cordobés no es otra que la de imponerse al púgil francés, que ostenta un récord de 16 victorias (seis por ko) y una sola derrota para proseguir ascendiendo en sus objetivos. Precisamente, la única derrota de su oponente se produjo en su último combate hasta ahora, celebrado en abril pasado frente a Pierre Rosadini por el título francés del peso supermedio.