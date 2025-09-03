Baloncesto | Segunda FEB
El Coto Córdoba CB presenta su nueva indumentaria en el Círculo Lucentino
Rafael Blanco estuvo acompañado por el presidente del CB Lucena, Antonio García, junto a los jugadores Fernando Bello y Lamine Ndiaye
El Coto Córdoba CB y el Club Baloncesto Lucena rubricaron este miércoles en el Círculo Lucentino (Lucena) un vínculo deportivo que les va a permitir competir con un equipo en Primera Nacional, entrenado por Enrique Garrido, en un acto donde se ha presentado las nuevas equipaciones que van a lucir los jugadores de ambos clubes.
Presencia institucional
La cita, que contó también con la presencia del presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y vicepresidente de la española, Antonio de Torres, sirvió como preámbulo de lo que para Blanco supone “un hecho histórico que nos obliga y permite trabajar en común en adelante por el desarrollo del baloncesto en Córdoba y provincia”.
En este sentido, De Torres se mostró “confiando en que se trata de un proyecto de consolidación con la vista puesta en el futuro”.
La cita sirvió para conocer las nuevas equipaciones que van a lucir los equipos del club, con un carácter marcado blanquiverde, donde predomina el color blanco en la elástica del equipo que juega en la capital y celeste, como es tradicional en el equipo aracelitano.
Entre las autoridades, también se dieron cita Ángel Novillo, concejal de Deportes en Lucena, e Irene Aguilera, como delegada de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba.
