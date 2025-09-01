El Coto Córdoba arranca motores con ilusión, las pilas cargadas y caras nuevas

El Coto Córdoba de baloncesto ya se ha puesto en marcha. El conjunto que dirige Gonzalo Rodríguez abrió este lunes el telón de su pretemporada con la primera sesión de trabajo en el Palacio de Deportes Vista Alegre. Apenas unos días antes, el 28 de agosto, los jugadores habían cumplido con los pertinentes reconocimientos médicos en el Hospital San Juan de Dios, paso previo a una preparación que se presenta ilusionante. Y es que el conjunto blanquiverde tendrá cinco semanas por delante para llegar en las mejores condiciones posibles al estreno liguero, previsto para el 5 de octubre en la pista de la Cultural Leonesa.

El objetivo del Coto, en su segunda temporada en la actual categoría, es disputar las eliminatorias por el ascenso. En este tiempo de preparación, la primera prueba de toque llegará con la disputa de la fase de grupos de la Copa de España, una competición en la que participarán todos los conjuntos de la Primera y la Segunda FEB. En la ronda inicial se medirá a una vuelta a los otros tres conjuntos andaluces de la Segunda FEB... Los dos primeros encuentros los disputará como local, el día 14 ante el CB Jaén y el 21 contra el Insolac Caja87. El día 28, posteriormente, visitará la pista del Starlabs CB Morón.

Primeras sensaciones en la pista

El estreno estuvo marcado por un ambiente positivo, con intensidad en el trabajo y rostros cargados de ganas. En esta toma de contacto, la idea fue más la de adquirir sensaciones y comenzar la adaptación de un bloque muy renovado que la de adentrarse en mecanismos tácticos... Eso, lógicamente, llegará con el paso de las semanas y el avance natural de la puesta a punto.

Mientras tanto, la dirección deportiva -con Rafael Blanco al frente de la presidencia- sigue dando forma a la plantilla que competirá en Segunda FEB este ejercicio. A día de hoy, el equipo cordobés cuenta oficialmente con once jugadores confirmados, con apenas un par que se mantienen del bloque del pasado año. Tan solo repiten el base-escolta Gonzalo Orozco y el alero gallego Fernando Bello, quienes ejercerán de nexo de unión con el pasado. El resto, hasta nueve incorporaciones, representan la gran renovación del proyecto.

Lance del primer entrenamiento del Coto Córdoba de Baloncesto. / CÓRDOBA

Nueve fichajes para un salto de calidad

La línea exterior se ha reforzado con el base jienense Pablo Sánchez (Albacete Basket), el cordobés Alejandro Orozco (Jaén FS), el escolta camerunés Jacques Guemete (Universidad de Ottawa), el internacional danés Liam Churchill (Horsens IC) y el estadounidense Ja’ Monta Black (CB Cáceres). Para el juego interior, el club ha apostado por el ala-pívot senegalés Serigne Ndiaye (CB Melilla), el sevillano Alejandro Rodríguez (UDEA Algeciras), el pívot gambiano Nuha Sagnia (Adelphi Panthers) y el holandés Kevin Schutte (Sodertalje).

El banquillo también presenta novedades. El gallego Gonzalo Rodríguez será el encargado de liderar al grupo, acompañado por el cordobés Nacho Pastor como ayudante en el nuevo reto que se presenta para los blanquiverdes.

Suscríbete para seguir leyendo