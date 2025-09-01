La comunidad universitaria clama por la mejora urgente de las instalaciones deportivas de la UCO: "Están caídas a pedazos"

La paciencia de la comunidad universitaria de Córdoba empieza a agotarse. Y es que desde marzo y abril de este 2025 se ha puesto en marcha una recogida de firmas que reclama la reparación inmediata de las instalaciones deportivas de la Universidad de Córdoba (UCO), tanto en el complejo de Menéndez Pidal -donde la mitad de sus espacios permanecen precintados- como en el Campus de Rabanales. La iniciativa ha reunido ya 1.200 rúbricas de alumnos, docentes y trabajadores, prácticamente la totalidad de quienes a diario conviven en la institución, y fue presentada el pasado 28 de agosto en el Rectorado de la institución.

Un deterioro que viene de lejos

El origen del problema se remonta al tornado que en 2024 golpeó a la capital y dejó serias secuelas en varias infraestructuras universitarias. Un año después, el panorama es desolador. «Hay dos pistas de pádel, pistas polideportivas y dos pistas de tenis totalmente destrozadas y aquí no han hecho absolutamente nada», denuncian desde la plataforma universitaria que encabeza la protesta.

Ni siquiera los restos de las cubiertas del pabellón, retiradas a toda prisa en los primeros días tras el temporal, han desaparecido del entorno: «Las chatarras siguen incluso en el aparcamiento», lamentan. Mientras tanto, los usuarios conviven con un escenario que describen como «instalaciones caídas a pedazos».

Chatarra aún acumulada en el aparcamiento de las instalaciones de Menéndez Pidal. / córdoba

A la espera de respuesta

La reivindicación no se limita a una queja puntual. Se trata de un llamamiento generalizado a las autoridades académicas y a las administraciones competentes para que intervengan sin más dilación, tras más de un año de espera. «Lo que se solicita es que, por favor, actúen lo antes posible y que tengamos una instalación adecuada en todo el ente universitario», apuntan los portavoces del colectivo, que ya esperan respuesta de la institución.