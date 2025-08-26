El Córdoba Futsal sigue creciendo con un alocado empate ante el Manzanares

El Córdoba Futsal sigue sumando kilómetros en su preparación veraniega, ahora de la mano del primer empate de la pretemporada, tras un alocado 3-3 en Vista Alegre frente al siempre complejo Manzanares Quesos El Hidalgo (3-3). Un duelo de alta exigencia, también voltaje, resumido entre zarpazos constantes, alternancia en el marcador y un buen puñado de notas para la libreta de Emanuel Santoro, en la que todavía queda espacio para más antes del arranque de Liga. Empezando por el cruce de este sábado ante El Ejido en las semifinales de la Copa de Andalucía…

De vuelta al choque, todo arrancó con electricidad. Apenas a los tres minutos, Raúl Campos sacudió el larguero con un disparo que asustó en la cancha cordobesa. Eso sí, la respuesta local no pudo ser más contundente: Carlos Gómez enganchó un zurdazo inapelable para abrir el marcador apenas un par de lances después. El ímpetu inicial se extendió con otro aviso de Arnaldo Báez y con la irrupción de Víctor Areales -titular ante la baja de última hora de Fabio Alvira-, otro puñado de acciones más tarde, con el cordobés como protagonista de un golazo desde su propio campo para el 2-0. Sin embargo, antes del descanso apareció el talento de Campos -de nuevo- para estechar distancias de camino a la caseta (2-1).

Lance del cruce entre el Cordoba Futsal y el Manzanares. / AJGONZALEZ

Máxima igualdad

La segunda mitad no rebajó la tensión. Tras unos compases de tanteo, Humberto puso el empate para los manchegos. Se sacudía todavía las indicaciones del descanso el cuadro ribereño, pero la cita se movía de un lado al otro... Y cuando el asunto pedía calidad, Murilo Duarte sacó a pasear la zurda con un trallazo que devolvió la ventaja local (3-2), momentáneamente. Y es que el Manzanares tampoco se había vaciado el tintero y, en el tramo final, Eloy cazó el definitivo 3-3 para firmar el reparto de honores.

Cuarto test, primera igualada y más conclusiones para un renovado bloque califal que sigue creciendo a base de ciertos sabores agridulces en este tiempo de preparatoria.

Ficha técnica 3 - Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Víctor, Hugo, Carlos Gómez, Arnaldo Báez y Pescio -cinco inicial-. También jugaron Aranda, Nicolás, Enzo Báez, Nacho Gómez, Titi del Rey y Murilo. 3 - Quesos El Hidalgo Manzanares FS: Antonio Navarro, Deivao, Humberto, Raúl Campos y Juan Emilio -cinco inicial-. También jugaron Toni, Javi Alonso, Robles, Daniel, Álvaro, Santi, Eloy y Aarón. Árbitros: García Robles y Vela Bozada (C. Andaluz). Mostraron cartulina amarilla al visitante Eloy. Goles: 1-0 Carlos Gómez (4’) 2-0 Víctor (11’) 2-1 Raúl Campos (18’) 2-2 Humberto (28’) 3-2 Murilo (36’) 3-3 Eloy (39’) Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre ante 1.100 espectadores.

