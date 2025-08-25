Segunda FEB
Ja'Monta Black, nueva incorporación del Coto Córdoba CB
El base-escolta norteamericano, procedente del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, aportará tiro exterior al equipo Gonzalo Rodríguez Palmeiro
El Coto Córdoba CB ha llegado a un acuerdo con el jugador estadounidense Ja'Monta Black (2001), procedente del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, para que compita en la próxima temporada en el conjunto cordobés, según comunicó éste en una nota oficial.
El escolta, natural de Columbia y de 192 centímetros, tiene 24 años y hasta la pasada campaña fue uno de los jugadores más destacados en el balance de tiro de la NCAA, donde militó en la Universidad de Austin Peay State, en la primera división, con un promedio 12 puntos, 1 robo y 3,5 rebotes, con un cuarenta por ciento en triples. Fue precisamente en EEUU donde batió el récord de su escuela universitaria durante su última campaña en tiros de tres y minutos disputados.
El americano, que tiene previsto llegar a Córdoba a finales de la presente semana, es un jugador con un gran potencial físico, que asume mucha capacidad de anotación, como se ha referido y que concluyó la pasada temporada tras jugar treinta partidos y promediar 10 puntos, 1.3 asistencias y 1.8 rebotes.
