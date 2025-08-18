El Coto Córdoba presenta a Pablo Sánchez como "fichaje estrella" para la 2025-26

El base linarense Pablo Sánchez Infantes, primer fichaje anunciado por el Coto Córdoba CB para la temporada 2025-26, fue presentado este lunes en la Mezquita-Catedral de Córdoba por el presidente, Rafael Blanco, y Javier Piedra, de Supermercados Piedra.

El acto, que la entidad blanquiverde quiso realizar en el emblemático monumento cordobés con la colaboración del Cabildo Catedralicio, ha supuesto el primer movimiento público de la conformación de la plantilla de un club que persigue superar el reto de la pasada campaña, donde se consolidó la categoría.

En este sentido, Blanco explicó que “hemos querido presentar a este jugador aquí con el propósito de mostrar nuestro apoyo y solidaridad a un monumento único en el mundo, que representa a nuestra ciudad y con la idea de sumar energías para conseguir que siga siendo esa referencia mundial pese a lo sucedido recientemente”, en alusión al incendio de hace una semana.

Un momento de la presentación de Pablo Sánchez en la Mezquita-Catedral como jugador del Coto Córdoba CB. / CCB

De igual manera, el presidente del Coto Córdoba CB mostró su entusiasmo por la “incorporación de nuestro fichaje estrella en lo que jugadores nacionales se refiere” en una temporada donde “él persigue dar ese salto en la competición”. Así, Blanco quiso agradecer a las empresas patrocinadoras su apoyo resaltando la relevancia que asume “que el mundo de la empresa cordobesa y el deporte vayan y progresen de la mano”.

De su lado, Javier Piedra, directivo de Supermercados Piedra, significó que “tras tres años como entidad patrocinadora, nuestro propósito es seguir apoyando proyectos de cuidad como este; vamos a luchar canasta a canasta con ellos”.

El recién incorporado Pablo Sánchez mostró su “satisfacción personal por jugar aquí”, trasladando que que “me siento muy feliz y orgulloso; vengo con la intención de dar lo mejor de mí, de aportar mi granito de arena a un proyecto que está dando un gran salto”.

Abonos 2025-26

Coto Córdoba CB recordó mediante nota de prensa que en la dirección https://cordobacb.es/abonos ya se puede adquirir el abono para la próxima campaña, que este año contempla un descuento para nuevos socios que posean ficha federativa en la Real Federación Andaluza de Baloncesto y para aquellas personas que sean familiares, entre otras importantes novedades.