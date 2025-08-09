El Córdoba Futsal estrena el verano con una ajustada derrota ante el Jaén

El Córdoba Futsal abrió su pretemporada con derrota en Vista Alegre frente al Jaén Paraíso Interior (2-3), en un duelo que dejó buen ritmo, ocasiones y margen de mejora. El arranque fue de tanteo, aunque los blanquiverdes llevaron la iniciativa y acumularon las llegadas más claras, con Aranda como protagonista de la primera gran ocasión. Poco después, Titi del Rey adelantó a los de Emanuel Santoro con un disparo ajustado que superó a Dudu apenas superado el diez en el reloj.

La reacción visitante no se hizo esperar. El internacional argentino Alan Brandy, nacido en Gran Canaria, empató antes del cuarto de hora con una acción de calidad en la que se deshizo del propio Aranda con un sombrero, repitió regate ante Fabio y puso el 1-1. Y casi sobre la bocina, Mati Rosa aprovechó una jugada enredada para cabecear el 1-2 al descanso.

Se afianza el Jaén

En la reanudación, la pugna se mantuvo abierta. Esteban amplió distancias para el Jaén, obligando a los de blanquiverde a buscar la remontada. El empuje local encontró premio en el tramo final con el gol de Arnaldo Báez, que puso el 2-3 definitivo.

Más allá del resultado, el choque dejó detalles positivos y un primer test exigente para un Córdoba Futsal que inicia la preparación con apuntes valiosos y la sensación de que, afinando ciertos ajustes, el potencial del grupo puede crecer de forma notable de aquí al comienzo de Liga en Primera División.

Ficha técnica 2 - Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Fabio Alvira, Nacho Gómez, Arnaldo Báez, Aranda y Nicolás -quinteto inicial-, Víctor Areales, Hugo, Zequi, David Fernández, Pecio, Enzo Baéz, Titi del Rey, Murilo Duarte y Carlos. 3 - Jaén Paraíso Interior: Dudu, Joao, Rikelme Alves, Michel Moya y Mati Rosa -quinteto inicial-, Espíndola, Power, Mareco, Luque, Binho, Lemine, Alan Brandi, Esteban y Fabio. Goles: 1-0 (10') Titi del Rey. 1-1 (14') Alan Brandi. 1-2 (19') Mati Rosa. 1-3 (35') Esteban. 2-3 (39') Arnaldo Báez. Árbitros: Bustos Caparrós y Barrilero Mohedano, del colegio cordobés. Mostraron tarjeta amarilla al local Murilo y al visitante Michel. Incidencias: Primer partido de pretemporada para el conjunto blanquiverde, disputado en el Palacio de Deportes Vista Alegre.

