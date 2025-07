Bernabéu y Cabello seguirán en el Ángel Ximénez la próxima temporada

El Ángel Ximénez Puente Genil sigue dando forma a su plantilla para el próximo curso en la Liga Plenitude Asobal de balonmano. El club ha cerrado la continuidad de Paco Bernabéu y Antonio Cabello, que seguirán defendiendo la camiseta pontanesa en los extremos.

Dos continuidades de calado

Por un lado, Paco Bernabéu prolonga su vinculación por dos temporadas más, después de haber firmado su mejor campaña como profesional. El extremo derecho alicantino, de 27 años, anotó 89 goles en el curso 2024-2025, convirtiéndose en una de las piezas clave en el ataque del equipo andaluz. Será su tercera campaña en Puente Genil, donde ha encontrado continuidad y confianza en su juego.

En declaraciones recogidas por el club, Bernabéu expresó su satisfacción por continuar en un entorno en el que se siente respaldado y valorado, con el objetivo de seguir creciendo a nivel individual y colectivo: «Estoy muy contento de poder seguir en el club dos años más, porque me siento muy querido en el pueblo y en el club. Quiero dar las gracias a la directiva y al cuerpo técnico por seguir confiando en mí, con los objetivos claros que es ir mejorando como club y a nivel individual. Espero que la afición nos ayude desde el primer día como hizo la temporada pasada», declaró.

También seguirá Antonio Cabello, que cumplirá su cuarta temporada en el primer equipo. El joven pontanés, de 20 años, continuará un curso más como una de las grandes apuestas de futuro de la entidad, con la que está vinculado desde categorías inferiores. Su rol en la banda izquierda se ha ido consolidando, ganando presencia en una plantilla cada vez más competitiva. «Estoy muy contento de seguir en el club en el que me he criado, en mi casa. Lo afronto con muchísimas ganas y muchísima ilusión. La última temporada fue muy dura para todos pero bueno, esto nos hizo mucho más fuertes y una forma de aprendizaje para no volver a pasar por ahí. Ahora toca mirar hacia adelante, esta próxima temporada queremos dar un paso más, ser más competitivos y por supuesto no pasar por lo mismo», aseguró.