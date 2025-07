El Cazador Jr. aplaza su defensa del título Silver EBU al mes de octubre por la baja de su entrenador

José Luis Navarro Jr. tendrá que esperar para su primera defensa del título Silver EBU del peso supermedio. El púgil cordobés, campeón de España y una de las figuras emergentes del boxeo nacional, no estará finalmente en la velada del próximo 2 de agosto en la plaza de toros de La Malagueta (Málaga), donde tenía previsto subir al cuadrilátero para enfrentarse al francés Mustapha Zaouche. Un contratiempo en el entorno del boxeador ha provocado el aplazamiento del combate: su entrenador, Ricardo Sánchez Atocha, no podrá «atender apropiadamente» a su pupilo por motivos personales, por lo que el equipo del Cazador ha optado por no asumir riesgos.

La decisión, ya comunicada a la promotora, no cancela el enfrentamiento, sino que lo reprograma para el mes de octubre, con fecha aún por confirmar. Hasta entonces, Navarro Jr. mantendrá su rutina de entrenamientos, enfocado en llegar en las mejores condiciones a su reaparición, en la que defenderá el cinturón conquistado el pasado febrero ante el suizo Yoann Kongolo.

Objetivos nobles en Europa

El duelo ante Zaouche iba a formar parte de una gala de alto nivel organizada por la promotora Saga Heredia, en la que también se disputarán otros dos títulos europeos. En la pelea estelar, el malagueño Samuel Molina pondrá en juego su corona continental del peso wélter frente al invicto belga Anas Messoudi. Eso sí, para Navarro, el combate ante el boxeador galo -afincado en Málaga, con un balance profesional de 16 victorias y una derrota- suponía una oportunidad estratégica. No solo por estrenarse como defensor del Silver EBU, sino por mantener su escalada en el ránking continental, ya que su objetivo sigue intacto: disputar el cinturón europeo absoluto del peso supermedio, para el que aspira a ser designado como retador oficial.

Y es que a sus 24 años, y con 15 victorias en su hoja de servicios profesional -diez de ellas por ko-, el Cazador Jr. no quiere dar pasos en falso. De ahí que la ausencia de su preparador haya sido suficiente para detener el calendario, o al menos aplazado.

