El Rally Sierra Morena tuvo un impacto económico global de más de 22 millones de euros

La Universidad de Córdoba (UCO), a través del Vicerrectorado de Salud y Bienestar, el Grupo de Investigación Economía del Turismo, la Cultura y el Deporte (SEJ588) y el Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo (CAPT-UCO) ha colaborado un año más con el Rally Sierra Morena para realizar un estudio de impacto socioeconómico del evento, con motivo de su incorporación al European Rally Championship (ERC) como prueba inaugural de este campeonato europeo. Los resultados del estudio, coordinado por los profesores José Enrique Ramos Ruiz (Organización de Empresas), Tomás López-Guzmán (Economía Aplicada) y Manuel Rivera Mateos (Geografía Humana), están basados en las respuestas a 2.861 encuestas y entrevistas realizadas a varios colectivos implicados: residentes (2.024), asistentes (604), voluntarios (165), pilotos y copilotos (68); así como en fuentes secundarias y datos proporcionadas por el propio Automóvil Club de Córdoba, entidad organizadora del evento. El profesor Ramos ha destacado “la importancia de haber realizado el trabajo de investigación en las dos ediciones anteriores, ya que nos ha permitido consolidar la estructura del estudio y profundizar en puntos que, tras cada edición, percibimos que tienen especial repercusión académica o divulgativa”.

157.000 asistentes

Así, en base a la cifra estimada de asistentes ya publicada, de 157.000 personas, para realizar una aproximación al impacto económico directo es necesario, según añade Ramos, “ajustar la cifra a la definición precisa de impacto económico”. Estos ajustes son los siguientes:

Nikolay Gryazin, en el podio del Rally Sierra Morena. / Víctor Castro

1. Contabilizar únicamente el dinero que entra en la economía provincial. El gasto realizado por los residentes no supone una entrada de dinero en el territorio y, por tanto, no se debe considerar impacto económico. Según los datos recogidos en el estudio, el 41,32% de los presentes durante el evento se correspondía con visitantes.

2. Evitar contabilizar el gasto de turistas casuales. Para atribuir el impacto económico a la celebración del evento, hay que excluir de la estimación a las personas que se desplazaron a Córdoba por cualquier otro motivo, que se encontraron con el Rally y aprovecharon para verlo. Del total de asistentes encuestados, este colectivo representa el 12,42%.

3. Evitar duplicidades por conteo. Es necesario ajustar el número de asistentes al número promedio de tramos a los que la misma persona ha asistido, evitando así multiplicar la base de personas sobre la que estimar el impacto económico directo. En este caso, los asistentes encuestados manifestaron asistir a un promedio de 2,47 tramos.

Conclusiones

Por tanto, desde el punto de vista económico y turístico, el estudio avanza cifras que contribuyen a dimensionar el salto que ha supuesto para Córdoba la incorporación del Sierra Morena al campeonato europeo.

1. El impacto económico directo se estima en 15,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 238% respecto a la edición de 2024.

2. El impacto económico total, una vez incorporado el impacto indirecto, alcanza los 22,5 millones de euros.

3. El Rally ha incrementado su capacidad para atraer a turistas del motor. Cada vez son más los asistentes y, además, la proporción de turistas dentro de este colectivo se ha incrementado en dos años desde 3 a algo más de 4 de cada 10 asistentes.

4. Aparece en escena el turista del motor extranjero. El estudio, que excluye de este colectivo a las personas vinculadas a los equipos participantes, aproxima esta cifra al 6% de los asistentes totales, es decir, casi un 15% de los turistas.

5. Sobre las preferencias de alojamiento, el 45,56% de los turistas eligieron establecimientos hoteleros, el 25% alojamientos turísticos y el 29,44% pernoctaron en casas de amigos o familiares. El precio medio por persona y noche se estima en 107 euros.

6. La estancia media manifestada por los turistas fue de 3,82 días, tiempo en el que realizaron, por persona, un gasto promedio aproximado de 661 euros considerando pernoctación (301,74 euros), consumo en bares, restaurantes, alimentación en general y ocio nocturno (297,96 euros) y compras en comercios y otros gastos extraordinarios (61,30 euros).

María Hernández, joven investigadora en eventos deportivos y turismo vinculada al estudio, indica que estas cifras ponen de manifiesto que “el Rally Sierra Morena se ha convertido en una palanca para diversificar la oferta turística de Córdoba, desestacionalizar los flujos turísticos y situar a la provincia en el panorama internacional del automovilismo”.

Más allá de las cifras de impacto, en esta edición el estudio ha profundizado en la percepción y opinión de los residentes. El profesor Ramos indica que “esta parte del estudio la hemos dividido en tres fases: la primera, sobre expectativas, recogiendo cuestionarios entre dos meses y un mes antes de que diera comienzo el evento; la segunda, exclusivamente durante su celebración y los días inmediatamente posteriores; y la tercera, que comienza ahora, tras haber transcurrido más de un mes de su celebración”. En este sentido, Ramos añade que “hemos pretendido obtener todas las opiniones y que la muestra, de más de dos mil casos, cuente con representación significativa por género, tramos de edad, código postal de residencia, municipios por los que transcurren los tramos, aficionados y no aficionados a este deporte, conocedores del evento y no, o personas que directa o indirectamente se benefician o no de su celebración, entre otros aspectos”. Así, tras evaluar la percepción de los impactos positivos y negativos de tipo económico, social y medioambiental, los resultados sobre el apoyo a la celebración del evento indican que prácticamente 8 de cada 10 cordobeses muestran cierto grado de satisfacción con los siguientes aspectos: que el Rally Sierra Morena forme parte del European Rally Championship (ERC), que el tramo urbano se celebre en el centro de la ciudad, que los tramos den visibilidad a zonas rurales del norte de la provincia, y que Córdoba siga siendo sede de este evento.

Los datos recogidos también señalan el recorrido divulgativo que aún tiene por delante el Automóvil Club de Córdoba, ya que más del 80% de los encuestados manifestó no conocer que el Rally Sierra Morena había recibido ya la primera estrella (Basic Practice) del sistema gradual de acreditación medioambiental de la Federación Internacional del Automóvil, Sustainable Accreditation. A este respecto, el estudio dirige su atención a los miembros de los equipos, acostumbrados a competir a nivel tanto nacional como internacional. Tras ser preguntados por aspectos relacionados con la seguridad para espectadores, pilotos y zonas de asistencia, así como por la gestión medioambiental del evento, incluyendo el tratamiento de residuos, la reducción del uso de plásticos y las medidas adoptadas para la protección de la biodiversidad local, entre 8 y 9 de cada 10 profesionales concluyeron que el Rally Sierra Morena es un ejemplo de gestión sostenible. Andrés Ayllón, colaborador con el estudio, destaca que "desde la perspectiva medioambiental el Rally está totalmente comprometido con las iniciativas que harán del evento uno sostenible y responsable con el entorno natural-cultural". Ayllón añade que "son muchas las gestiones y acciones concretas realizadas por la Organización para atender la cuestión medioambiental y los protocolos de seguridad; es necesario trasladarlo a la sociedad y ponerlo así en valor".

Los coordinadores del estudio concluyen que eventos como el Rally Sierra Morena ponen de manifiesto la conveniencia de plantear la creación de un Observatorio de Eventos Deportivos en Córdoba, con funciones de seguimiento, evaluación y transferencia del conocimiento. En este sentido, el Plan Estratégico del Imdeco incorpora el convenio con la Universidad de Córdoba para la realización de estos estudios.