Iker y Ángel Pérez Ruiz, los dos jóvenes hermanos que triunfan a la vanguardia del ciclismo juvenil en Córdoba

De edad todavía temprana, aunque con un hambre irrefrenable, un arsenal de títulos en el bolsillo y una pericia casi inusitada, aunque acorde a su talento. Los jóvenes Iker y Ángel Pérez Ruiz, a sus apenas 16 y 13 años, respectivamente, comparten pasión y condición a la vanguardia del ciclismo cordobés, también del autonómico y nacional, en el que comienzan a dejar sus primeras huellas a base de pedaladas. «Poco más tarde de echar a andar ya teníamos una bicicleta en la mano», comenta el mayor, recién conquistado el Campeonato de España XCO de montaña, mientras que el menor, con ambición equiparable, asegura que su sueño es «disputar el Tour de Francia» en un futuro. Juntos forman una dupla singular dentro de una familia que se autodenomina «sobre ruedas», con el laureado ciclista cordobés José Miguel Pérez como mentor y Raquel Ruiz, su madre, también competidora y enrolada en el club TransGalán de El Carpio, marcando la pauta y principal premisa para sus pupilos: «que compitan, que disfruten, pero que, sobre todo, mantengan los pies en la tierra».

PREGUNTA: Llevan el ciclismo en la sangre. Podría decirse que, desde la cuna, dieron el salto a la bicicleta.

RESPUESTA (Iker): Totalmente. Recuerdo mis inicios, más o menos. Tengo 16 años y comencé hace unos once o doce, cuando tenía cuatro. Empecé ya subiendo, como podía, la Cuesta del Reventón, que es donde ahora también entrenamos. Salí junto a mi padre y el grupo de gente que nos juntábamos. Es una experiencia que tengo muy bonita y, a día de hoy, sigo teniéndola presente y pensando en ella. La primera caída fue ese mismo día, seguramente (sonríe).

RESPUESTA (Ángel): Yo empecé con cinco años, hace ocho. No recuerdo muy bien el primer momento, tampoco ninguna caída. Años más tarde si tuve una más dolorosa, aunque he tenido varias. Me caí hacia adelante y me hice una brecha en la nariz. Fue en la Cuesta del Reventón, me di con una piedra y nada, el resultado fue acabar con puntos de sutura, pero bien. Me dio cierto respeto pero nunca miedo, de estas cosas se aprende, a la semana estaba otra vez montado en la bicicleta (bromea). Así empecé.

P: Poco después de subiros al sillín por primera vez ya se encontraban compitiendo. ¿Qué recuerdos guardan de esta etapa?

R (Iker): Fíjate, yo empecé incluso antes de tener edad para competir, así que lo primero que hice fueron yincanas de ciclismo en Jaén. Estas competiciones, por llamarlas de este modo, eran las únicas que lo permitían. Allí di mis primeras pedaladas, poco más tarde de echar a andar ya teníamos una bicicleta en la mano. Mi primer año compitiendo, algo después, fue extraño, podría decirse. Comencé ganando, conseguí el Campeonato de Andalucía de carretera Principiante. No recuerdo prácticamente nada, aunque fue una buena forma de empezar con el pie derecho.

R (Ángel): Yo comencé aquí, en Córdoba, por la zona del Patriarca. Aquí también se hacían actividades como yincanas y ahí empecé con todo, parecido a mi hermano. Nos lo han transmitido nuestros padres. Nos aconsejan, nos ayudan a gestionarlo, a veces son como nuestros managers (ríe). Ha sido todo más fácil.

Ángel: "Nos lo han transmitido nuestros padres. Nos aconsejan, nos ayudan a gestionarlo"

P: Años más tarde, el palmarés de ambos es cuanto menos extenso. Iker acaba de conquistar el Campeonato de España de Montaña XCO.

R (Iker): Es un orgullo enorme y una satisfacción el haber ganado el Campeonato de España, nadie se imagina lo contento que estoy, aunque no lo parezca. Lo que venga, a partir de ahora, estaré ilusionado con ello. Si tengo que ponerme un objetivo alto, sin duda, sería el algún día ser parte de la Copa del Mundo, eso es un nivel superior. Si se pudiera dar la ocasión, sería la persona más feliz del mundo, nunca mejor dicho.

Al cruzar la línea de meta no me lo creía, sinceramente. No fue hasta por la noche cuando estuve hablando con mi compañero, Daniel Mateo, también del club Makinon Bikes, ya en la habitación, cuando empecé a creérmelo. Es verdad que no me lo creía de primeras. Fue todo muy rápido y emocionante. Lo primero que hice fue llamar a mis padres, aún así, hablé con ellos. Son los más importantes. Después he festejado con todo mi círculo de amigos, familiares, etc. Además, justo esta semana he cumplido los 16 años, así que se ha juntado la celebración de ambas cosas.

Iker Pérez, a la izquierda, posa junto a su maillot de Campeón de España, también sostenido por su hermano Ángel. / A.J. GONZÁLEZ

P: Sin ir más lejos, Ángel también logró el subcampeonato de Andalucía el pasado año, así como el tercer puesto en la Copa autonómica.

R (Ángel): Sí, fue increíble. Tuve grandes sensaciones. Me sentí muy bien. No me lo esperaba, sobre todo el subcampeonato, el terminar segundo. Vi todo ese trabajo con frutos, me dio fuerzas para las pruebas de después, para este año y para lo que viene después. El objetivo es seguir así y algún día ser profesional, dedicar todo al ciclismo.

P: Recapitulando, además, Iker también ha conseguido hacerse con el Campeonato de Andalucía de Short Track, la Copa de Andalucía de XCO, la Media Maratón de Andalucía, así como un segundo puesto en la Copa Shimano y otro tercero en la Copa de España XCO.

R (Iker): Cierto, son muchas cosas. Llevo muchos años ya compitiendo y tengo muy buenas sensaciones, siempre las he tenido. Espero seguir sumando más campeonatos a la lista. Ahora mismo estoy muy feliz.

P: Tampoco se queda atrás el pequeño, Ángel, que entre otras muchas hazañas ha conseguido llevarse el Provincial de Córdoba durante su primer año de competición, el Circuito XCO de Córdoba en categoría Alevín, al igual que una extensa nómina de podios.

R (Ángel): Sí, también he conseguido ganar y disputar muchas competiciones aunque tenga solo 13 años. Desde muy pequeño siempre ha sido eso, competir e intentar hacerlo lo mejor posible. Yo también espero que el día de mañana sea mucho más larga la lista.

P: ¿Y qué metas se fijan en la mente por ahora?

R (Iker): Mi meta era ésta. Llevaba soñando muchísimo tiempo con ser Campeón de España, es un sueño. Lo he conseguido, es algo que se añade a mi expediente. Voy a luchar por conseguir lo máximo en el ciclismo. Mi objetivo lo tengo más que conseguido, lo que venga seguiré disfrutándolo e intentando mejorar poco a poco.

R (Ángel): Yo soy más joven (asiente). Quiero llegar al Campeonato de España, como mi hermano. Estoy muy feliz por él. Personalmente, mi gran sueño es algún día poder competir a nivel profesional en el Tour de Francia.

Iker: "Llevaba soñando muchísimo tiempo con ser Campeón de España. Voy a luchar por conseguir lo máximo en el ciclismo"

P: Existirá la clásica competencia entre hermanos, aunque se ve que también son un apoyo fundamental el uno para el otro.

R (Iker): La competencia siempre está ahí, ese pique que tanto nos gusta, hace todo más ameno. Es una cosa sana, tenemos muy buena relación. Estoy muy contento de haber conseguido lo que he conseguido este año, se lo agradezco a todos. También le doy gracias infinitas a mi entrenador, Jesús Rosendo, por todo lo que me ha apoyado, igual que a mis padres, obviamente, todos son un pilar para mí.

R (Ángel): Soy el pequeño y, a veces, es cierto que me da mucha caña, pero estoy muy contento (ríe tímidamente). Ambos nos apoyamos siempre entre nosotros pase lo que pase.

Iker y Ángel Pérez sostienen la medalla del Campeonato de España junto a Raquel Ruiz, madre y miembro del club TransGalán de ciclismo. / A.J. GONZÁLEZ

P: ¿Y los siguientes pasos, cuáles son?

R (Iker): Yo en unas semanas me desplazo a Francia a competir en la Copa, pero la afronto con tranquilidad. No me voy a dedicar específicamente a ella, como llegue, llegaré. Ha habido mucho desgaste estas semanas y también es necesario recuperar.

R (Ángel): Esta temporada la he dado por terminada, en principio. Mirando a la siguiente, me gustaría empezar por el Provincial de Córdoba. Empezaré de nuevo en carretera.

P: Hasta la fecha, ¿cuál consideran que ha sido la prueba más atractiva para sus respectivos gustos? ¿Y la más exigente?

R (Iker): Le guardo especial cariño al Campeonato de España en categoría Infantil, aquel circuito fue espectacular, increíble, ciertamente, considero que es uno de los que más me ha gustado hasta el momento en mi carrera. He competido mucho. También sería la más dura. Te tienes que preparar super bien para competir en ellos, es algo serio. En la fase final de la temporada, sobre todo, es cuando más a tono y preparado debes de estar.

R (Ángel): A mí me gustan especialmente los Campeonatos de Andalucía, aunque ninguna edición en específico, en general. La Copa de Andalucía y la Copa de España también me gusta muchísimo. Disfruto todas en las que he tenido la suerte de participar, incluso disfruto preparándome en muchas ocasiones, más si al final el resultado es bueno. Los campeonatos de la comunidad autonómica son también los que me parecen más exigentes. La preparación para ellos es también importante. Nos preparamos durante todo el año, de hecho, no hay una fecha de inicio. Todo es progresivo, continuo, nunca dejamos de trabajar.

P: ¿Y cómo son Iker y Ángel Pérez en el día a día?

R (Iker): Ambos nos consideramos muy de nuestras amistades, les dedicamos siempre tiempo más allá del entrenamiento. También salimos, normalmente, con ellos y con la bicicleta, lo hacemos todos juntos, también nosotros como hermanos. Me parezco a mi hermano, aunque soy algo más casero. También disfruto de compartir tiempo con mis amigos fuera. Siempre estoy en lo alto de la bici, en realidad.

R (Ángel): Yo, los días que tengo descanso, suelo cambiarlos para poder coincidir con mi hermano. Cada uno tenemos nuestras series, vamos a nuestro ritmo, y vamos volviendo y trabajando así. Soy tímido pero a la vez sociable, más con mis amigos. Me encanta salir con ellos a jugar. Estar en el parque con ellos es mi pasatiempo favorito. No suelo dedicarle demasiado a la consola ni el teléfono móvil, en general.

Ángel e Iker Pérez posan junto a su madre, portando sus respectivas equipaciones y bicicletas. / A.J. GONZÁLEZ

P: Una última, ésta vez para Iker. En noviembre tiene una parada especial en el circuito Pinsapo de Málaga, en una carrera por parejas en la que formará equipo con el profesional Miguel Muñoz, integrante de Klimatiza (MaKinon Bikes es su cantera) y uno de sus ídolos.

R (Iker): Competir junto a él es un sueño. Desde pequeño es un referente, algo parecido a un ídolo, aunque es muy cercano, es muy amigo mío. Él marca el listón super alto, estoy seguro de que disfrutaré y aprenderé, espero hacerlo bien. Lo estoy afrontando con muchísimas ganas. Serán dos días, una cronometrada y una maratón. Quiero dar el máximo, el equipo, MaKinon Bikes, ha hecho un esfuerzo por nosotros. No negocio dar menos del máximo nunca, si te soy sincero.

P: Y para finalizar, ¿algo que les gustaría añadir?

R (Ángel): Sí, bueno, nos gustaría pedir más ayuda para el ciclismo, sobre todo en la edad que tenemos. De cara a ciertas carreras o competiciones tenemos que salir de Córdoba, también de Andalucía, y a nivel económico es complicado. Todo corre a cargo de los padres, no es fácil. Estamos muy agradecidos igualmente a todos los que nos apoyan, por estar ahí y siempre poner su granito de arena.

Suscríbete para seguir leyendo