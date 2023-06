"Mi objetivo es que el Córdoba Futsal sea de verdad un equipo"

No esconde sus ganas de romper con una temporada aciaga en todos los aspectos, que provocó en el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad -tanto dentro como en su entorno- una dosis de frustración casi letal. Por primera vez desde que llegó a la máxima categoría, el club vio de cerca la posibilidad de que todo se fuera al traste. A José Antonio González Zurera (Puente Genil, 1980) se le quedó dentro una sensación agria de la que está tratando de desprenderse abriendo ventanas para entre el aire nuevo en un hogar que seguirá siendo el suyo. Josan González encarará su cuarta campaña al frente de una escuadra blanquiverde que será reconstruida por completo. Sabe que le van a exigir, pero seguramente nadie va a hacerlo más que él mismo.

Un año más en el Córdoba Futsal. ¿Por qué?

Han sido varios los factores que han hecho inclinar la balanza. Es verdad que hubo opciones de salir, pero ante una decisión así es importante tener la cabeza fría y ver lo que es mejor. En este caso es una decisión de vida a nivel personal y deportivo. Creo que después de esta temporada tan atípica que hemos tenido, con un rendimiento tan bajo para lo que se esperaba del equipo, me quedo con ganas de construir todo de nuevo y de armar un equipo que vuelva a ilusionar a la ciudad. Queremos estar otra vez como en la temporada anterior, con ganas de trabajar. Hay factores deportivos, pero también personales. Uno de ellos es que quiero devolver la confianza al presidente, que en los momentos malos, cuando todo apuntaba a que mi etapa estaba terminando, decidió darme continuidad y conseguimos salvar la categoría. Eso para mí ha pesado mucho.

Hay tanto por parte suya como por la del presidente, José García Román, un punto de "cabezonería" por revertir la situación y dar otra imagen del Córdoba Futsal.

Por los dos. Al final, el me decía que me había hecho mucho de rogar, pero esto es como una cuestión de pareja. Hemos tenido que hablar, que llegar a un acuerdo, en este caso nos une una amistad y para según qué cosas en el ámbito profesional hay que separarla. Hemos tardado quizá un poco más de lo que se esperaba, pero la realidad es que el equipo no ha estado matemáticamente salvado hasta el último partido y no hemos podido avanzar en nada. Esa es la realidad. Después de la salvación retomamos el tema y hasta que hemos llegado a un punto intermedio para el acuerdo.

"Yo tengo que aprender, el club también y los jugadores que se quedan tienen que hacerlo. Si nos equivocamos, que sea en otras cosas, pero no volver a cometer los mismos errores"

¿Cómo se digiere esta temporada? Ha sido durísima.

Sí, lo ha sido mucho. Para mí muchísimo peor que la del año del covid, porque ahí por lo menos sabías que lo había y te podía pasar en cualquier momento y no dependía de ti. Aquí se han dado una serie de circunstancias... Entre todos la mataron y ella sola se murió. Tenemos que ver cada uno en nuestro ámbito lo que podemos mejorar y llevarlo a cabo. Y aprender, sobre todo. Es fundamental eso porque este es un club joven, que va a cumplir diez años, y con un entrenador joven, que también voy a hacer diez años entre Primera y Segunda División de manera consecutiva. Esa es una de las razones de quedarme, porque mi historia coincide con la del Córdoba. Yo tengo que aprender, el club también y los jugadores que se quedan tienen que hacerlo. Si nos equivocamos, que sea en otras cosas, pero no volver a cometer los mismos errores.

Un cambio imprescindible

¿Qué ha ocurrido esta temporada que no volvería a tolerar en el futuro?

Es que hay cosas que no dependen de mí, que no hay más remedio. No es tolerar o no tolerar, es que si no hay, no hay. Ha habido momentos en los que no se ha podido hacer otra cosa. Había que lo había. A mí nunca me habréis escuchado quejarme en ningún momento, pero hemos estado con siete jugadores contra Jaén... En fin, muchísimas cosas. Lo que hemos hecho todos ha sido trabajar. Yo es lo que he hecho. Soy consciente de que debo ser más exigente en el día a día y es una de las cosas que como entrenador me propongo para la próxima temporada. Es fundamental, y es una cosa que no he conseguido en estos tres años, crear un gran grupo, un equipo con mayúsculas. Lo he intentado por activa y por pasiva, pero creo que también los jugadores no han ayudado. Esto es una cosa de todos. Si yo en tres años no lo he conseguido, aquí ha habido jugadores que han estado tres o cuatro años y tampoco han colaborado. Al final se junta un poco todo para que no se haya conseguido. El primer objetivo para la próxima temporada es ser un equipo, porque a la larga es lo que va a marcar la diferencia. Al final fuimos un equipo en el tramo final de la temporada, pero en muchísimos momentos... El otro día comentaba un entrenador que el fútbol es el deporte más egoísta que hay. Convencer a un jugador de poner al equipo por delante del yo mismo nos ha costado. Al final lo logró y es lo que nos dio el objetivo. Esa es la parte fundamental que tengo que aprender y mejorar para llevarlo a cabo.

"Una cosa que no he conseguido en estos tres años es crear un gran grupo, un equipo con mayúsculas. Lo he intentado por activa y por pasiva, pero creo que también los jugadores no han ayudado"

El arrancar casi desde cero, con otra fisonomía de plantilla, es un proceso higiénico mental y deportivamente.

Es que yo creo que hace falta, cada equis tiempo, airear los vestuarios también. Se van cogiendo hábitos, costumbres, vicios... Llámalo como quieras. Pero eso acaba de hacer que un equipo no funcione como debe hacerlo. Amén de darle otro aire al tema del aspecto táctico. Queremos aportar otras cosas al juego y pensamos que necesitamos otro perfil de jugadores.

¿Qué tipo de perfil?

Hay dos partes. La parte mental del jugador, que es fundamental. Nosotros vamos a buscar jugadores que tengan hambre. Hoy por hoy el Córdoba Futsal es un equipo de paso y queremos jugadores que quieran triunfar aquí para después ir a otro sitio. Por más que sea una pena que Pablo Del Moral se vaya al Jaén, para mí es un éxito del club. Es un chico que llegó a Córdoba de la mano de Maca en su momento, con una carrera descendente porque viene de Cartagena, Benfica, Industrias... y llega a un recién ascendido. Después de cuatro años se marcha al Jaén, actual campeón de Copa y un club referente en España. El caso de Ricardo, igual. Vino cedido al Córdoba por dos años y ahora está en ElPozo. El caso de Shimizu, igual. Lo trajo en su momento Maca en Navidad y ahora está en el Nagoya, el mejor equipo de Japón. Tenemos que buscar jugadores jóvenes, o que no lo sean tanto, pero que estén dispuestos a triunfar en la Liga española. Esa es una parte. Por otra, deportivamente, queremos ser más verticales, tener más dominio de los partidos, analizar bien la parte táctica en la que hemos fallado este año y a partir de ahí construir el equipo.

¿Y algún cordobés que pueda entrar? Por tema deportivo y por identidad.

La élite tiene estas cosas. Es como yo lo veo. Me pasó en Castro, que me pedían tener gente del pueblo, y llegó un momento en el que tienes que decidir lo que quieres. Es mi opinión. Hay jugadores que han tenido una carrera brillante en el Córdoba, que han ayudado muchísimo a conseguir los cimientos que tenemos, pero hay que dar paso a los jóvenes. No podemos tampoco quedarnos fijados en los que consiguieron esto, que es un éxito terrible, con un mérito grandísimo, pero ahora tenemos un equipo filial con gente joven que viene apretando por debajo y supongo que, si miramos desde esa otra parte, tendríamos la queja de que no se mete a los jóvenes. No podemos quedarnos fijados en el pasado. Insisto en que son cosas normales, es la ley del deporte. En mi pueblo, que es el que más conozco, han renovado a Edu Chía en el equipo de fútbol y a José Cuenca en el de balonmano, los únicos que quedan del pueblo... Con el tiempo se complica. El filial abre sus puertas y los canteranos no van a ser solo cordobeses. En Puente Genil tienen pueblos alrededor como Écija, Herrera, Estepa... Los canteranos no son solo de Puente Genil. Son cosas con las que hay que ir jugando. Esperamos tener los máximos posibles, porque el filial ha hecho un temporadón y Lolo Vinos es un pedazo de entrenador que aporta a los chavales cosas magníficas. Vamos a tener a dos seguro y ya veremos si alguno más.

La mirada a la cantera

La cantera será un espacio básico.

Yo es que no veo otra manera. Obviamente es una forma de ayudar a subsistir económicamente, pero es que yo además veo ahí mimbres. Córdoba es una ciudad que ha sacado jugadores fuera y ahora nosotros tenemos los medios. El club es joven y la base pues también lo es. Se ha dado un salto importante, tenemos en todas las categorías. La pena ha sido el descenso del juvenil, pero por otro lado está el Adecor, que ha quedado segundo y ha jugado Campeonato de España. Está el Decorséneca, que ya hecho una gran temporada en Tercera. Veo mimbres para confiar en la cantera y seguir apostando por invertir ahí, y no solo en jugadores de fuera. Pero todo lleva un proceso y hay que tenerlo claro.

"Veo mimbres para confiar en la cantera y seguir apostando por invertir ahí, y no solo en jugadores de fuera. Pero todo lleva un proceso y hay que tenerlo claro"

Pero sin prisas.

Tenemos a varios de 20 años y yo se lo digo. Que miren dónde estaban a esa edad Jesús Rodríguez, Cristian Ramos, Manu Leal... Todo lleva su proceso. Si queremos que peguen un salto de Segunda B a Primera División sin pasar por categorías intermedias y sin ninguna experiencia... Yo les digo a los jóvenes que tienen la responsabilidad de mantener el legado que han dejado. A Jesús lo tuve con 15 años en la selección, luego me lo llevé al Ategua de Castro... Él y otros, como Cordero, han pasado por todas las categorías y han sufrido muchísimo hasta conseguir en su tierra subir a Primera. Eran un grupo de amigos que lograron algo histórico. Los que vienen detrás tienen que trabajar, esperar a que llegue su oportunidad y cuando llegue, reventarla.

El Córdoba ya tiene una estabilidad en Primera División, va ya a por la quinta temporada. Hay un destino al que aspirar.

Eso es fundamental. También va a llegar un momento en el que si ahora suben tres con 20 años, para que suban los siguientes va a pasar un tiempo. Todo lleva un proceso y una lógica. Si subimos a dos o tres jóvenes todos los años, nos vamos a equivocar. Y no porque no estén capacitados, sino que para mí es básico que en un equipo de élite haya gente con experiencia en la alta competición. Cuando lleven dos o tres temporadas en Primera, pues se dará el siguiente paso. Eso tiene que ser así. Ojalá tengamos algún día otra vez un equipo al completo de cordobeses y que sean nuestros, no que tengamos que traer otra vez a un Rafa López, un Boyis o un Solano porque están terminando sus carreras y quieren estar en casa, entre comillas. Eso sería precioso, pero...

"Para mí es básico que en un equipo de élite haya gente con experiencia en la alta competición"

Es un tema recurrente cada vez que llega el mercado de verano. La "repatriación" de alguno de los jugadores cordobeses que está en Primera División.

Están en otra órbita hoy por hoy. Aparte de salarios, contratos muy largos y perfiles que, además, a nosotros algunos no nos interesan porque creemos que con lo que tenemos no nos lo mejora. Traer a un jugador solamente porque sea de Córdoba tampoco lo vamos a hacer.

- La relación que mantiene con el presidente, José García Román, es muy estrecha. El proyecto del club les tiene a ambos como motores, cada cual desde su lado. ¿Cómo se plantean esta temporada y las nuevas exigencias?

- Siempre he dicho que nuestra relación va más allá del ámbito deportivo, somos amigos. Pero también tenemos que tener claro que a veces hay que separar esa cuestión porque somos entrenador y presidente. Estamos trabajando a fondo para ver negociaciones abiertas, pretemporada, cosas que tenemos que ir cerrando... ¿Prisa? A ver, es relativo. Estamos muy interesados en renovar a Viana, Perin y Zequi, que son prioridad para el club. No queremos alargarlo mucho. Si no contásemos con alguno de ellos se nos abre una brecha de negociación en la que quizá fuésemos un poco tarde. Pero confiamos en que este año las cosas van a salir mejor y nos vamos a separar pronto del pelotón de los torpes.

¿Entiende que haya un sector de la afición reticente ante su continuidad en el banquillo?

Sí, claro que sí. Tienen sus motivos, obviamente. No les gusta el equipo, sus amigos no están jugando o mil cosas que pueden ser. No tengo problemas con eso, lo acepto como parte de mi trabajo. Por otra parte, también me siento muy querido por la gente, por gran parte de la afición... Siento el cariño que en Córdoba se le da al club y a mi persona en estas temporadas. Si me tienen que dar palos, pues lo asumo también como parte de la profesión. Entiendo que haya gente que no esté contenta, pero ahí lo único que yo puedo hacer es seguir trabajando para que el equipo consiga éxitos, gane partidos y nos dé alegría.

Recuperar Vista Alegre

La pandemia hizo mucho daño y condicionó la asistencia a los pabellones cerrados. Después de eso ha llegado una crisis deportiva. El Córdoba ahora no tiene en Vista Alegre los llenos habituales y entiendo que recuperar músculo social será un aspecto prioritario en el plan de la temporada que viene.

Cuando el presi ha dado un paso al frente tomando medidas para llenar el pabellón lo ha conseguido. Yo tengo muchas ganas de ver la campaña de abonados, ver qué se ha inventado para esta temporada, pero lo importante es que nosotros como equipo contagiemos esa ilusión.

"Yo tengo que agradecer que hayan estado con el equipo a todos los aficionados, los que me quieren más y los que me quieren menos, y ese es el camino"

El Córdoba Futsal es el único equipo de la capital que está en una máxima categoría. En el resto de deportes ni siquiera llegan a la segunda división. Ahí hay una responsabilidad y una oportunidad. El progreso de una ciudad también se mide por sus clubs en ligas profesionales.

Tenemos que conseguir afianzar esa afición. Nosotros tenemos un grupo, pero no está ni de lejos cerca del fútbol ni de otros deportes. Tenemos que tener a nuestra gente fiel y a partir de ese núcleo ir creciendo. José (García Román) prepara un guiño a los socios, porque han sido los principales damnificados por estas campañas agresivas que se han hecho al final de temporada. Hay que generar la ilusión y que la gente no se aburra. Después de la novedad de la primera temporada y de la pandemia, en la siguiente temporada estuvimos a nada de lograr algo histórico, porque nos quedamos rozando los play offs por el título, la Copa de España y la fase final de la Copa del Rey. Tenemos que volver a recuperar eso, que cuando la gente vaya se divierta, nos vea ganar... El día de Antequera, con ese gol a seis décimas, marcó un antes y un después. Son cositas del fútbol sala que necesitamos que pasen de vez en cuando para que la gente se enganche. Yo tengo que agradecer que hayan estado con el equipo a todos los aficionados, los que me quieren más y los que me quieren menos, y ese es el camino. Tenemos que devolver la ilusión a la gente para que Córdoba pueda disfrutar mucho tiempo de un club en Primera División.