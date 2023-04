En un contexto delicado, en la obligación de ganar para seguir soñando, aunque con un arsenal de emociones como respaldo. “No es una final”, así argumentó un convencido Josan González en la previa del crucial duelo entre el Córdoba Futsal y el Industrias Santa Coloma de este sábado en Vista Alegre (19.00 horas), cita trascendental a la que el preparador restó y dio importancia casi a partes iguales, valorando la rúbrica de un hipotético triunfo, aunque dejando entrever el margen que todavía maneja el equipo hasta el final de temporada, con la salvación al frente como objetivo y un registro de duelos todavía por delante. “Es un nuevo partido en nuestra casa, es un partido clave. Las cuentas para nosotros son las mismas. Si ganamos no estamos salvados, si perdemos no estamos descendidos”, analizó en vísperas de otro choque de trenes por mantenerse a flote en Primera División.

Potencial para ganarle a cualquiera La escuadra tutelada por el pontanés buscará hilar su tercer triunfo consecutivo en Vista Alegre para seguir una semana más en la lucha. De cara a un crudo calendario, aunque edulcorado por un amplio panel de cruces caseros -seis partidos, cuatro de ellos en casa-, la “capacidad” de sus pupilos se cataloga como un bien determinante por parte del director de orquesta blanquiverde. “Es cierto que somos conscientes de la situación del equipo, pero también de la capacidad que tenemos, de que los jugadores son unos luchadores que van a dar todo en la pista y de que tienen el potencial suficiente para ganar cualquier partido”, afirmó. Y es que enfrente, lo que llegará será un Industrias Santa Coloma con una situación delicada como contexto y también sin demasiado margen de maniobra para no complicarse la vida con la zona de descenso, propósito, precisamente, que buscan los de González. “Nos visita un rival muy dinámico en su juego, muy vertical y que, de no conseguir aquí los tres puntos, se metería en problemas y lo meteríamos en la lucha con los demás equipos. Creo que es fundamental estar muchos equipos en la pelea por conseguir ese objetivo final de la permanencia”, aseguró, marcando el camino de la salvación en incluir a cuantos más rivales sea posible en la lucha de los dos últimos puestos. Vista Alegre, un arma “Vamos a contar con un arma fundamental, que es Vista Alegre. Necesitamos un Vista Alegre a reventar, que nos lleve en volandas, que nos marque el camino, que desde el primer minuto que salgamos a calentar sepamos que es un partido especial”, expresó a continuación, entre análisis, un Josan González encomendado a una necesidad que ahora se torna igualmente en demanda: hacerse fuertes, con su gente, en el escenario que poco a poco empieza a recuperar la esencia de fortín, con dos victorias consecutivas ante rivales directos como saldo más reciente. “A partir de ahí, simplemente, que los chavales salgan con el corazón en la mano, se dejen todo por esta camiseta y que sean conscientes de que juntos vamos a sacar el partido adelante”, apuntó, ambicioso, seguidamente. El Córdoba Futsal echa el resto: entradas gratis para una finalísima en Vista Alegre Y en esa línea de ambición también enmarcó el camino para alcanzar el ansiado objetivo de mantener la categoría al término de la temporada, para el que, de nuevo, reafirmó la inestimable valor de recuperar la esencia en su hogar. “Que tengan la convicción, la fe, de que no hay ninguna manera de que volvamos a perder ningún punto en casa en lo que queda de temporada”, finalizó, tasando el precio de la licencia para soñar en un último tramo del curso con una carrera perfecta ante el cordobesismo en las cuatro citas restantes, aunque sin renunciar a nada fuera.