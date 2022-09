Alberto Saura: “Creo que somos mejores, aunque no lo hemos demostrado hoy”

Un estreno atípico. Pocas veces en la historia habría habido un goleador que, tras firmar un hat-trick por todo lo alto e incluso llevarse el balón a casa, haya tenido que lamentar una derrota del equipo. Ese es un escenario que, desafortunadamente, toca vivir al Córdoba Patrimonio de la Humanidad y en especial a Alberto Saura tras la primera parada del calendario liguero, en la que el unionista consiguió apuntarse tres dianas que no terminaron siendo sinónimo de los primeros tres puntos ante un combativo Noia (4-5), aunque sí claras señas de que el artillero está de vuelta en su mejor versión. “Creo que ha sido un partido bastante igualado. Es verdad que hemos tenido ocasiones para empatarlo o incluso darle la vuelta. Sabíamos que el Noia acataba muy bien con su portero, hacían regresiones todo el rato... Es un equipo que es recién ascendido, aunque no lo dice así su plantilla”, reconoció el atacante una vez finalizado el encuentro en Vista Alegre.

La ansiedad por demostrar buena cara en el estreno, el tratar de reafirmar la grandísima dinámica del equipo en pretemporada, e incluso el haber iniciado por detrás en el marcador tan pronto, han sido otras de las claves para el murciano, que aún con todo considera que el Córdoba Futsal se ha mostrado superior a su rival. “Sí es verdad que creo que somos mejores, sinceramente, aunque no lo hemos demostrado hoy. Quizás nos ha podido un poco el ansia de querer ir a por el partido, de la pretemporada tan buena que habíamos hecho, del campeonato anterior que habíamos firmado. En el último gol su portero me la quitó casi para empujarla y otro jugador la metió en nuestra portería de espaldas. No es excusa, tenemos que estar más tranquilos, jugar más tranquilos. Toca seguir luchando, que esto es muy largo”, señaló.

Fue una cita inaugural del calendario aciaga en cuanto al rédito final, aunque positiva en la línea y sensaciones cosechadas, que ahora vivirán un parón de una semana antes de volver con puntos en juego, ante el Barcelona en el Palau Blaugrana. “Al final hay que analizar lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien y a seguir trabajando. Quedan dos semanas de preparación para el partido de Barcelona y vamos a prepararlo con la máxima ilusión. Queda muchísima Liga, esto acaba de empezar”, concluyó.