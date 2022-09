Un Córdoba Futsal exultante tira de pegada para apalizar al Valdepeñas

El Córdoba Futsal saltó enrabietado al Torneo Nacional de Getafe, con el ánimo de resarcirse tras la dura derrota de la pasada Copa de Andalucía ante el Real Betis y una única tarea en mente para este encuentro: fulminar al Viña Albali Valdepeñas. Uno de los pesos pesados de la Primera División, gran agitador del mercado y con un plantel confeccionado expresamente para la victoria, fue la víctima elegida para pagar los platos rotos del duelo fratricida del pasado certamen copero, que se llevó una paliza desproporcionada ante todo un ejercicio de juego, pegada y contundencia por parte de los de Josan González (8-1). Fue una cita apasionante para abrir boca en el cuadrangular celebrado en el Juan de la Cierva madrileño, al que mañana retornarán los blanquiverdes con el título del certamen en juego, esperando al ganador del cruce entre Movistar Inter y el UMA Antequera, y con unas sensaciones tremendas antes de dar el carpetazo oficial a este pretemporada 2022-2023 e iniciar el nuevo curso, que si se parece lo más mínimo a algo de lo vivido ante los vinateros, será absolutamente tremendo.

La efectividad por bandera

Lo que se vivió fue un duelo entre dos equipos que se conocen al dedillo. Una reedición de altura para traer de vuelta el más puro estilo competitivo con el que se cerró el calendario regular del último curso, con un choque de gran impacto entre propuestas con las ideas cristalinas. Fue precisamente el Valdepeñas el encargado de dar carpetazo al curso lectivo para los de Josan González durante el pasado ejercicio, con un encuentro vibrante en el Virgen de la Cabeza, en el que gol se hizo una fiesta para los por entonces locales, algo que se emuló con certeza en el Juan de la Cierva, aunque intercambiando papeles, con la armada blanquiverde sometiendo a todo un aspirante al título de Primera División a base de pegada y buen juego. Sin duda, la de este primer choque del cuadrangular fue una lucha bien distinta a la del último antecedente entre ambos protagonistas, con un Córdoba Futsal renovado -y enchufado- que presenta su oposición a cotas más altas ya desde pretemporada, en la que está mostrando un ritmo netamente ilusionante pese al carácter amistoso de la mayoría de los compromisos.

Con los deberes hechos y adivinando el talante rival, Josan González diseñó una apuesta inaugural descarada, como casi siempre, tirando de un quinteto ofensivo formado por Cristian, Bolo, Miguelín, Muhammad y Perín, para buscar las cosquillas a sus homólogos desde inicio. Ante tal volumen de jugones, no es de extrañar que la primera ocasión palpable de peligro llegase prácticamente con el pitido, haciéndolo también con el primer gol de la mañana para los blanquiverdes. Fue Lucas Perín quien, aprovechando un envío ensayado desde fuera de banda de Miguelín, metió la bota para abrir la lata con una suficiencia tremenda apenas rebasado el minuto de juego. El paulista se sacó una definición de libro para un arranque que no quedaba atrás, aunque esa no sería la única oportunidad del primer arreón, tampoco sería el único gol, puesto que apenas un par de lances después, Saura haría de reivindicado, culminando una rechace de Ismael ante De la Faya para poner el segundo en la contienda. Qué inicio.

Ciertamente, los de Josan González habían salido revolucionados y en cada acción se olía la sangre. Las combinaciones por banda se sucedían ante un Valdepeñas expectante, con calidad suficiente para armar cualquier jugada de peligro en acciones aisladas, aunque inoperante a la hora de frenar las acometidas cordobesas, que se contaban a pares. Entre intentonas, regates y tentativas llegó precisamente el tercero, obra de Jesulito, que aprovechó un servicio llovido en estrategia de Pablo Moral para volear con el alma a portería, sacando así el sonrojante tercer tanto cuando todavía había buena parte del público buscando su asiento.

El tempranero triple zarpazo califa, sin duda, no fue plato de buen gusto para la horda de estrellas que arrastraba el Valdepeñas, que por mediación de Rafael Rato consiguió recortar distancias momentáneamente, aprovechando un desajuste defensivo para definir en el mano a mano ante Cristian y poner el 3-1. Poco duraría la alegría al eterno capitán vinatero, de todos modos, porque nada más sacar de centro ya celebra Jesús Rodríguez la cuarta diana de la mañana en el pabellón getafense, calcando una de las innumerables jugadas por banda para martillear al segundo palo y apaciguar de un plumazo el amago de réplica de los hoy visitantes hasta el descanso, que antes de marchar a vestuarios avisaron por última vez con un trallazo de Lazarevic al palo, aunque sin éxito. 4-1.

Otro inicio de impacto

Si la entrada al primer acto fue fulgurante, la de la segunda mitad no se quedó en absoluto atrás, con otro inicio estelar de los pupilos de Josan González para seguir sacándole los colores a uno de los pesos pesados de la élite nacional del fútbol sala. Un par de lances, algo de tanteo y ya se estaba celebrando otra diana, ahora de Miguelín, que puso el broche a su espectacular partido tirando de clase, veteranía y de libreta para superar por arriba -desde campo propio- a un Óscar De la Faya adelantadísimo, con la firma del abultado 5-1 campeando en el marcador y la autoridad reafirmada en el Juan de la Cierva. Escasos segundos después, el manacorí acarició el sexto con un trallazo al larguero en otra acción ensayada de libre directo, que dejó resonando violentamente la madera durante un rato.

Lo de este primer encuentro del cuadrangular estaba siendo un monólogo, también ahora en la segunda parte, donde el Córdoba Futsal hacía y deshacía ante un Valdepeñas que solo podía esperar a que la pegada blanquiverde no tuviera el mismo acierto que durante el grueso del primer acto. Evidentemente, eso no ocurrió. La mañana se embarró con la expulsión de Rafael Rato, que derribó pasado de frenada a Pablo del Moral, poniendo en bandeja una superioridad que los califas terminaron desaprovechando, aunque con la reinstauración de la paridad los goles volvieron a su cauce. Alberto Saura, primero con una jugada excelsa con Miguelín y después definiendo a la perfección en el doble penalti, sumó otras dos dianas a su casillero, que se situó en el hat-trick, mientras que a Muhammad tampoco le tembló el pulso a la hora de estrenarse como goleador blanquiverde, poniendo el definitivo 8-1 ante el Valdepeñas fijado en el electrónico de la eliminatoria.

Fue un bolo veraniego atípico, firmado ante un rival de extrema entidad y al que se doblegó con una autoridad casi desproporcionada. Un pequeño aperitivo antes de dar por terminada la pretemporada blanquiverde, que este domingo a las 13.00 horas vivirá su último duelo estival ante el ganador del UMA Antequera - Movistar Inter, adversario encargado de probar por última vez al nuevo e ilusionante bloque del Córdoba Futsal antes de que haya de nuevo puntos en juego. Darán que hablar.