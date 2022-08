Este es el calendario del Córdoba Futsal: primera jornada ante el Noia, la segunda con el Barça

El Córdoba Futsal ya conoce cuáles serán los próximos pasos de su cuarta temporada consecutiva en Primera División, para la que la LNFS ya ha trazado el calendario oficial de encuentros de Liga. Los de Josan González debutarán el nuevo curso ante un recién ascendido de postín como el Noia el 10 de septiembre en Vista Alegre, mientras que su primera salida se producirá para visitar a todo un Barça Futsal vigente campeón de Liga en el Palau Blaugrana, el 24 de septiembre. La competición se cerrará también en casa, repitiendo el duelo de la última jornada de la 2021-2022, aunque cambiando de escenario, con el poderoso Viña Albali Valdepeñas como último adversario, el 20 de mayo.

La primera jornada del campeonato doméstico, de esta forma, queda conformada con los cruces entre: Ribera Navarra - ElPozo Murcia; Levante - Valdepeñas; Córdoba Futsal - Noia; Industrias Santa Coloma - Barça; Movistar Inter - Jaén Paraíso Interior; Manzanares - Palma Futsal; Jimbee Cartagena - Real Betis; UMA Antequera - Xota Osasuna Magna.

También quedaron previamente definidas las fechas para la disputa de las diferentes competiciones en liza durante la temporada. La Copa del Rey arrancará con las primeras fases de Segunda B el mismo 10 y 11 de septiembre; la Copa de España tendrá lugar del 9 al 12 de febrero de 2023, mientras que la fase por el título, el play-off, quedó fijado para su disputa desde el 24 de mayo hasta el 28 de junio del próximo año, en caso de una hipotética final llevada hasta el quinto encuentro decisivo. La Champions League de este curso, por otro lado, también dará el pistoletazo de salida del 27 al 30 de octubre. Puede consultar el calendario al completo aquí.

Un arranque tremendo

La nueva plantilla blanquiverde tendrá un inicio del campeonato doméstico movido, en el que la tónica general pasará por medirse a rivales de altura. El primer choque será ante un Noia lanzado tras fulminar todos los registros de la Segunda División, además nueva casa del ex blanquiverde Emanuel Santoro, segundo entrenador coruñés para este curso. Será una buena forma de abrir el apetito antes de otro plato fuerte: el Barça, que bajo el cartel de vigente campeón de Liga y de Europa, recibirá a los de Josan González en el Palau Blaugrana como primera cita a domicilio en su calendario.

Lo que seguirá a esos dos encuentros tampoco se queda atrás, con un primer choque enmarcado en otro trepidante derbi andaluz ante el reforzado Jaén Paraíso Interior, en Vista Alegre el 1 de octubre, y la reedición de la competencia ante el Palma Futsal, ahora subcampeón de Liga y que acogerá la cuarta jornada del curso el próximo 15 de octubre en el pabellón de Son Moix. La quinta cita, justo después de jiennenses y mallorquines, vendrá con otro derbi ante el Real Betis Futsal en casa, el 22 de octubre.

Otro arreón final de altos vuelos

El último tramo de calendario para el Córdoba Futsal también implicará choques ante rivales de extrema complejidad, con una última jornada ante el Viña Albali Valdepeñas, al igual que durante el curso 2021-2022, aunque cambiando el Virgen de la Cabeza por Vista Alegre. Esa será la última cita de los de Josan González en competición regular, aunque antes tendrán también que visitar a ElPozo Murcia, última salida del curso, que recibirá a los blanquiverdes en el Palacio de Deportes de Murcia el 13 de mayo, mítico enclave que desde el pasado curso ya sabe lo qué es perder ante combinado califa.

Previamente, el Córdoba Futsal tendrá que hacer frente a un renovado Ribera Navarra bajo el calor de Vista Alegre, el 6 de mayo, paso previo por el choque ante el siempre complicado Levante, el 29 de abril en el Municipal de Paterna. Serán las dos últimas - o primeras, según se vea- citas que cierren ese arreón final de cuatros jornadas de Liga, en las que el pase a la fase por el título que tan cerca quedó durante el pasado curso, volverá a escena para debatir sus ocho nuevos protagonistas.

Otros duelos de interés, por otro lado, también se encontrarán en los choques fijados ante el Movistar Inter, ida en casa el 19 de noviembre y vuelta el 25 de marzo, ante el Jimbee Cartagena, ida en Vista Alegre el 5 de noviembre y vuelta el 11 de marzo, o frente al propio ElPozo Murcia, último rival a domicilio que también vivirá un primer encuentro en tierras cordobesas durante el próximo 17 de diciembre.

Josan González: “A trabajar con lo que el calendario ha deparado”

El técnico blanquiverde, Josan González, una vez conocida la hoja de ruta para este curso y sus primeros dos rivales, confirmó que se avecinan choques de extrema dureza. “El inicio es duro, el Noia es un falso recién ascendido, ya que ha hecho un grandísimo equipo, con muchísimos jugadores de mucho nivel y experiencia, por lo que va a ser un partido muy duro ante un equipo que ya el año pasado nos lo puso muy difícil en su cancha con un equipo de Segunda. Luego visitamos al campeón de todo en la segunda jornada, el Barça, también siempre complicado”, manifestó el preparador.

Tras tres temporadas en la élite del fútbol sala, el pontanés también aseveró que los calendarios solo marcan la hoja de ruta, aunque no la complejidad del reto. “Los calendarios pueden ser importantes, aunque en nuestra experiencia en Primera nos dice que no lo son tanto. Estos años atrás hemos perdido puntos con equipos que a priori deberíamos haber conseguido y ganado en lugares en los que en principio deberíamos haberlos perdido. Hay que jugar contra todos, da un poco igual el orden. Quizás hay jornadas puntuales que sí es más interesante, pero ahora toca trabajar con lo que el calendario ha deparado y no darle muchas más vueltas”, apostilló concienzudo.