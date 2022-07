Sorpresa en el arranque del Open Ciudad de Pozoblanco Covap, Memorial Fabián Dorado. El gran favorito, Nuno Borges, y el vigente campeón, Altug Celikbilek, caían eliminados en la primera ronda de este torneo ATP Challenger con 50.000 dólares en premios que se celebra hasta el 24 de julio en las pistas del Polideportivo Municipal de la localidad cordobesa de Pozoblanco.

Nuno Borges se veía sorprendido por el suizo Antoine Bellier, un tenista que llega en un estado de forma como pudo certificar con sus recientes semifinales en el Open de Mallorca, donde venía de derrotar a Pablo Carreño y caer en esa penúltima instancia ante Roberto Bautista. El tenista helvético, con un 62% de primeros servicios y un 94% de puntos ganados con el primer saque, no dio opción a su rival al resto. Con un contundente juego de saque y volea y muy firme en los intercambios cerró el partido (6-4 y 6-3) y la gran sorpresa en poco más de una hora.

La otra gran llegó de la mano de una de las más firmes promesas del tenis español, el madrileño Alejandro Moro. El jugador local superaba en dos sets (7-6(3) y 6-3= al vigente campéon del torneo, el tuco Altug Celikbilek, sexto cabeza de serie y que llegaba de ganar el ATP Challenger de Oporto. Moro ya tuvo opciones para haberse llevado la primera manga antes, incluso, del 'tie break' y, con esa confianza ya adquirida, salvó la dos ocasiones en que su rival pudo equilibrar la balanza en el segundo y aprovechó la que tuvo para cerrar la contienda.

El jugador madrileño, que cerró el partido con un 81% de primeros servicios, se apoyo en su saque para dejar en la cuneta a uno de los grandes favoritos para hacer con esta edición del Open Ciudad de Pozoblanco. Su próximo rival será todo un veterano como Andrei Kuznetsov, ex Top-40 del mundo, y que superó sin problemas al húngaro Maroszan.

No pasaron los mismos aputos el resto de cabezas de serie que han tomado parte en este arranque de torneo. El francés Gregoire Barrere (7), que tenía un debut complicado ante el también ex Top-100 Mirza Basic, no dio opción a su rival, al que superó por 6-4 y 6-3; mientras que el también galo Hugo Grenier vencía con más comodidad (6-4 y 6-1) de la prevista ante el británico Alastair Gray.

Caen Mérida y Sánchez Jover

En cuanto al resto de españoles que han arrancado en esta primera ronda, el albaceteño Carlos Sánchez Jover cedía en un partido muy ajustado ante el germano Daniel Masur, al que obligaba a remontar un primer set de claro color español. Más dinámico en la pista que su rival, Sánchez Jover mandó en el partido hasta un segundo set en el que e calor reinante empezó a pasar factura y equilibró la balanza. El 'tie break de la segunda manga equilibró el encuentro y esa inercia la aprovechó Masur para quebrar de entrada en el tercer set y hacerse con el encuentro por 2-6, 7-6(3) y 6-4.

Daniel Merida, por su parte, poco pudo hacer ante el nivel ofrecido por el británico Paul Jubb. Éste venía de perder en Wimbledon, en cinco set (7-5 en el quinto), ante el posterior finalista Nick Kyrgios y demostró encontrarse a un gran nivel. Jubb estuvo siempre por encima y acabó derrotando al tenista madrileño por 6-1 y 6-2.

Resultados primera ronda

Antoine Bellier (SUI) - Nuno Borges (POR) 6-4 y 6-3

Hugo Grenier (FRA) - Alastair Gray (GBR) 6-4 y 6-1

Alejandro Moro (ESP) - Altug Celikbilek (TUR) 7-6(3) y 6-3

Gregoire Barrere (FRA) - Mirza Basic (BOS) 6-4 y 6-3

Paul Jubb (GBR) - Daniel Merida (ESP) 6-1 y 6-2

Andrei Kuznetsov - Fabian Maroszan (HUN) 7-5 y 6-3

Maxime Janvier (FRA) - Nicholas Ionel (RUM) 6-3 y 7-5

Daniel Masur (ALE) - Carlos Sánchez Jover (ESP) 2-6, 7-6(3) y 6-4