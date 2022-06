Miguelín, año 1 en el Córdoba Futsal: una vuelta de impacto

Ha sido una temporada diferente para el Córdoba Futsal, en la que al margen de todos los récords y buenas sensaciones que han terminado llegando, también se han vivido tramos de incertidumbre, donde el equipo parecía perder su identidad y los resultados no acababan sucediéndose. Momentos de dificultad en los que ciertas piezas han tenido que dar un paso adelante en el vestuario, contexto desde el que Miguelín (Palma de Mallorca, 1985), estandarte internacional de la plantilla y jugador que ha marcado toda una era dentro del fútbol sala español, ha impactado de nuevo con buenos registros.

El balear, ciertamente, ha vivido una temporada de estreno algo atípica, en la que ha protagonizado un rendimiento de menos a más y que ha conseguido cerrar con buen sabor de boca. En la orilla de la Copa de España y del playoff por el título, a un paso de la final a cuatro de la Copa del Rey y con la permanencia lograda con total solvencia, Miguelín también ha sido partícipe del año más prolífico en la historia del combinado blanquiverde, en el que ha protagonizado un estreno de gran nivel. Sus 7 tantos en 26 partidos dan cuenta de ello, con algunos de especial importancia como el del último segundo en la apoteósica victoria frente al Jaén Paraíso Interior en Vista Alegre.

Una adaptación a la altura

Su llegada despertó el entusiasmo del cordobesismo desde el primer momento, cuando se oficializó el fichaje de uno de los futbolistas más influyentes de una época dorada para el fútbol sala español y de su selección. Con 37 años, aunque con cuerda para rato, Miguelín puso pegada y experiencia al servicio de la causa blanquiverde, donde Emanuel Santoro y Josan González pronto encontraron un ejecutor de garantías para el balón parado y el juego de cinco de la plantilla. La pizarra califa, de esta forma, también ha ganado mucho protagonismo desde su desembarco, dotada de una nueva arma sobresaliente en la parcela táctica.

Por otro lado, tras toda una década plagada de éxitos en las filas de ElPozo Murcia, la adaptación de Miguelín a la vida y realidad en el Córdoba Futsal ha cubierto las expectativas. Salvando las diferencias entre charcuteros y blanquiverdes, el futbolista no ha acusado el cambio de aires -y de objetivos- en la entidad califa, donde tras un primer tramo algo más dubitativo ha terminado arrancando hasta poner velocidad de crucero. Ha sido su veteranía una de las claves para dotar al equipo de ese salto de calidad también necesario fuera de las pistas, donde el jugador se ha colocado como una de las auténticas referencias del vestuario. Una vez saldada la campaña con bagaje positivo, su aportación también ha cumplido con nota.

El broche para un expediente brillante

Miguelín es uno de esos pocos jugadores a los que ya no les queda prácticamente nada más que ganar, tras toda una vida conquistando hitos. Más acostumbrado a triunfar y celebrar que a otra cosa, el segundo año de su andadura como blanquiverde no deparará nada que no sean nuevos retos, de los que el balear quiere seguir extrayendo hazañas. Haciendo gala de nada menos que tres Supercopas de España, dos Eurocopas, dos Copas del Rey, cinco Copas Presidente FFRM y otros dos ascensos a Primera División, sumados a las condecoraciones al Máximo Goleador de Segunda División, Mejor Jugador y Mejor Ala de la LNFS -que también ostenta a título individual-, la laureada carrera del ala blanquiverde ha estado marcada por la prosperidad, aunque busca un broche.

Su nueva reválida se encontrará ahora en la tarea de seguir engrosando la poblada lista de éxitos que ya existen con su firma, aunque será una empresa compleja para la que necesitará de su mejor versión. Conjuntamente, el Córdoba Futsal también desea seguir escalando en sus objetivos, una vez cerrada la mejor temporada de su historia y ahora encarando el que será su cuarto año consecutivo en Primera División, para el que la entidad ya traza un proyecto más ambicioso que nunca. Y será con Miguelín.