Josan González: “Hemos demostrado una vez más honor y orgullo a esta camiseta”

Una despedida que no deja el mejor sabor de boca, pero que marca la nueva hoja de ruta para un Córdoba Futsal que buscará elevar de nuevo su nivel en la cuarta temporada consecutiva en la que militará en Primera División. La derrota ante el Valdepeñas (6-4) no ha hecho sino iniciar lo que será ya una nueva etapa del club blanquiverde, algo que su técnico, Josan González, reconoce con especial orgullo mirando a la cantera. “Es un gran día por el debut de Nano y por el partido completo de Víctor en la portería... Hay mucha gente trabajando en Córdoba para que esto en un período de tiempo no muy largo esté con muchos cordobeses en la primera plantilla, que tiene que ser nuestro objetivo. Todo lleva su tiempo, estamos en el camino. Hoy creo que son cinco los jugadores que han debutado en Primera desde que llegué y vamos a seguir trabajando”, confirma el preparador a pesar de la derrota en el Virgen de la Cabeza.

El Córdoba Futsal se despide de la temporada con tono agridulce ante el Valdepeñas El pontanés también señala que lo vivido ante los manchegos ha sido “un calco de nuestra temporada”, tras un curso en el que el Córdoba Futsal ha sido capaz de competir contra los mejores pero dejarse puntos en acciones puntuales. “Creo que demostramos que tenemos capacidad para competir con cualquiera, que generamos innumerables situaciones de gol. Hemos tenido por lo menos cuatro situaciones donde doblando un pase hubiéramos metido gol sin portero y nos ha faltado esa determinación”, lamenta el entrenador. “Tiene que ser un aprendizaje de cara a la próxima temporada, porque tenemos que ser conscientes de que tenemos la capacidad para generar, para acertar y ahora tenemos que creérnoslo de cara al futuro”, apunta. La clave del partido para Josan, según indica, ha estado en no rematar la ventaja cuando todo quedaba a favor. “Una vez que ellos marcan el gol, el pabellón se viene arriba. Sabíamos que era difícil, luego ha habido quizás un poco de infortunio, después de empatar tenemos otra vez ocasión con el portero jugador y el balón rechazado se mete”, señala. “Da igual en el campo que estemos o la gente que esté, nosotros somos capaces de jugar bien contra cualquiera y lo que nos ha faltado ha sido esa determinación en las dos áreas para haber matado antes el partido”, insiste. Satisfacción tras el trabajo Pese a la derrota, el técnico también se muestra positivo después de una campaña que ha tenido de todo, en la que el Córdoba Futsal ha cerrado su mejor participación histórica desde que llegó a Primera División. “Creo que los chavales han hecho un grandísimo trabajo, un grandísimo esfuerzo. Se dice que veníamos sin jugarnos nada, es cierto, pero creo que es fundamental respetar muchísimo la competición. Hay que ver siempre las cosas como una oportunidad, era un partido de Primera División, hay muchísima gente que le gustaría jugar este tipo de partidos y somos unos afortunados. Creo que hemos demostrado una vez más honor y orgullo a esta camiseta”, concluye.