El listado de amistosos empieza este miércoles para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El conjunto blanquiverde, que afrontará su tercer año en la Primera División, arrancará los envites veraniegos frente al Real Betis Futsal B. Dicha cita se producirá en el pabellón de Hinojosa del Duque, a partir de las 20:00 horas, y todavía con bajas reseñables dentro de la plantilla que dirige Josan González.

El grupo cordobesista se puso manos a la obra el pasado 10 de agosto. Los integrantes del equipo, desde ese instante, alternaron sesiones físicas con otras destinadas a los conceptos técnicos y tácticos. Además, entre tanta preparación, hubo tiempo para consolidar la unión del vestuario a través de una jornada llevada a cabo en las instalaciones de Aquasierra. El principal objetivo, durante las semanas iniciales de la pretemporada, no es otra que cohesionar de la mejor manera todas las piezas que buscarán asentar al equipo en la élite.

Shimizu, Álex Viana, Lucas Perin y Caio César, ausentes

González, por el momento, tiene a su disposición para el comprimiso a Cristian Ramos, Alfonso Prieto, Jesús Rodríguez, Alberto Saura, Zequi, Jesulito, Ricardo Mayor, Pablo del Moral, Ismael y Miguelín, el hombre que está llamado a marcar diferencias. De hecho, estos dos últimos futbolistas citados son los únicos refuerzos que figuran con respecto al año pasado, lo que facilitará la labor del preparador pontano en pos de refrendar su sistema de juego. De la cantera, mientras tanto, aparecieron los jóvenes Víctor, Joseda, Álex Bernal, Alrovi, Raulito, Dani y Joaqui que elevarán la convocatoria a 17 jugadores. Y es que, como indicó el presidente José García Román, la presencia de los escalafones inferiores en el primer equipo debía cobrar especial relevancia con el paso del tiempo.

Así pues, existe una importante base que todavía no están en dinámica de trabajo. Kazuya Shimizu, por ejemplo, fue convocado por la selección de Japón para el Mundial de Lituania que arrancará a mediados de septiembre. En cuanto a los brasileños Álex Viana, Lucas Perin y Caio César se espera que en los próximos días retornen a la ciudad andaluza para ponerse a punto de cara al curso 2021-22.

Una entidad bética que no deja de crecer

Los resultados de estas semanas de entrenos pueden comenzar a verse reflejados, sobre la pista, contra el filial bético. El conjunto de las trece barras ascendió recientemente a la Segunda División de la mano de Sergio Barroso. El técnico, pese a renovar su compromiso contractual, finalmente decidió abandonar la entidad y su lugar lo ocupó David Zamorano. El nuevo inquilino del banquillo no quedó como la única novedad, ya que a la plantilla hispalense arribaron hasta siete fichajes: Cristian Povea (ElPozo Murcia Costa Cálida), Jorge Quelle (Burela FS), Raúl López (O Parrulo Ferrol), Julián Pardo (Swiequi United), Jorge Labrador (Alcalá FS), Pablo Muñoz (BeSoccer CD UMA Antequera Los Olivos) y Pablo Cendán (Moprisala).

La meta establecida, como para cualquier equipo B, no es otra que nutrir de efectivos al de superior categoría. El Real Betis Futsal, rival del Córdoba en Primera, intentará demostrar que lo cosechado la campaña pasada no es flor de un día. Los del Amate subieron en 2020 y, lejos de conformarse con la salvación, estuvieron muy cerca de acabar entre los ocho primeros, lo que les hubiera abierto las puertas del play off por el título liguero.

El sábado llegará el segundo amistoso contra el Unión África Ceutí, también de la Segunda División, en Carcabuey.