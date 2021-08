El presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, José García Román, atendió a los medios de comunicación al finalizar el acto de la campaña de abonados para abordar diferentes temas de la actualidad blanquiverde. El primer punto, como no podía ser de otra manera, se focalizó en el objetivo marcado dentro de la entidad en lo concerniente al número de socios. “Estaría en superar los dos mil de la primera campaña, se puede conseguir viendo el ánimo de los aficionados de ver deporte de élite en Córdoba”. Porque, lamentó, “el fútbol está en cuarta, el baloncesto en quinta y lo único más alto es el balonmano que está en Segunda. Algo falla en Córdoba y la gente reconoce que hayamos llegado a la élite”, reseñó.

Sobre la meta fijada en la pista, el responsable del equipo cordobesista reseñó que tiene que ser “la permanencia”, más si cabe “cuando ves los clubs que participan y su presupuesto”. No obstante, apuntó que “nuestro gran bagaje es la ilusión y soñar no nos lo pueden quitar”. El plantel desea “aspirar a más” y reconoció que “el equipo de este año es muy superior al de la temporada pasada, que ya lo era al de la primera”. El curso anterior “fue duro para todos porque bajaban tres y promocionaba uno” y ahí dieron “pasos importantes para crecer y consolidarnos”, por lo que argumentó que “ojalá algún día podamos luchar por meternos en una Copa de España o en un play off por el título de Liga”.

La presencia de aficionados en las gradas de Vista Alegre también tuvo cabida en el breve encuentro ante la prensa. “La diferencia entre los primeros partidos a puerta cerrada, que nos lastraron bastante, y cuando se pudo meter a 400 parecía otra cosa. Con las cifras actuales, en pleno pico de la quinta ola, se podían meter a mil y pico espectadores. Soy optimista y en Europa, con porcentaje menores, vemos estadios llenos”, subrayó.

Plantilla cerrada con la guinda de Caio César

En cuanto a la plantilla, García Román comentó que “estaba cerrada sin Caio César”, pero que “se puso la opción de recuperarlo y sabéis lo que supuso en los meses que estuvo aquí”. Así pues, un vestuario “que se consideraba cerrado por el aspecto económico y por darle sitio a los chavales de la cantera” -este año se reduce la convocatoria de 14 a 12 jugadores-, volverá a contar con el brasileño. “Cuando anunciamos su fichaje quedó patente en redes sociales el merecido cariño que se ganó por el trabajo realizado en nuestro club”, estipuló.

El presidente, para acabar, fue cuestionado acerca de los derechos televisivos y la disponibilidad de las camisetas de Givova. “Es una guerra que hay ahí. Al ascender a la Liga Nacional cedidos nuestros derechos a la LNFS que a su vez lo vendió a LaLiga Sports TV, entonces poco tenemos que hacer. Los derechos son de la Liga y es un contrato que está en vigor hasta 2023”. Y de las prendas deportivas, García Román calculó que “antes del 3 de septiembre”, en el duelo que les enfrentará a la selección de Vietnam, podrían tenerlas.