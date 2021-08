El Córdoba Patrimonio de la Humanidad presentó este martes su campaña de abonados para la temporada 2021-22. El acto, desarrollado en el Centro Comercial El Arcángel, dejó constancia del respaldo que tiene el deporte de sala por el aficionado cordobés. Y es que una decena de personas acudieron a la llamada del club para conocer, de primera mano, los entresijos del nuevo proyecto de José García Román en la élite del panorama español. El tercer curso de su historia entre los mejores, con refuerzos de nivel como el del internacional español Miguelín, aspira a algo más que la permanencia en la categoría.

Los abonos, entre los 100 y los 400 euros

El vídeo promocional sirvió como preludio de la información detallada que el propio presidente ofreció a los medios de comunicación. García Román, acompañado de Rosario Salas, gerente del Centro Comericial -patrocinadores de la entidad blanquiverde-, subrayó que el abono general (mayores de 14 años) tendrá un valor de 125 euros y englobará los 15 partidos del campeonato liguero -no se contempla la Copa del Rey porque la primera ronda es fuera de casa y prefieren esperar para saber si avanzan en dicha competición-.

Además, advirtió que no habrá día del club y que adquirir el pase saldría más rentable que comprar las entradas para cada envite. Y es que la localidad se venderá a 10 euros salvo en siete ocasiones que se elevará a los 20: Inter Movistar, ElPozo Murcia y Fútbol Club Barcelona -tres de los equipos más importantes del país- y Viña Albali Valdepeñas, Manzanares FS, Jaén Paraíso Interior y Real Betis Futsal -los más cercanos-.

El infantil (hasta los 14 años) costará 100 euros con las mismas condiciones que el general. García Román indicó que existirán abonos para empresas -el de Contra Palco y Palco por 275 y 400 euros respectivamente- que ayudarán a la causa cordobesista. A partir del 18 de agosto, en la sede social del Córdoba Futsal -calle José María Martorell, 30- se pondrán a disposición los pases. El horario estipulado será de 10:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Eso sí, los simpatizantes generados la temporada anterior tendrán prioridad hasta el 1 de septiembre y el teléfono 611 14 62 50 estará a disposición de todos aquellos que no puedan desplazarse y deseen hacer los trámites, ya que no se ha habilitado una vía online para ello.

La problemática del aforo por la pandemia

El responsable de la escuadra cordobesa resaltó que “a día de hoy no se permite el aforo completo” en las instalaciones de Vista Alegre. No obstante, confió en que los datos mejorasen gracias a que “las vacunaciones ascienden y la tasa de contagios disminuye”. Todavía quedan por delante dos meses para que debuten en su feudo, una circunstancia donde esperan un aumento considerable de espectadores en las gradas -ahora mismo fijado en un 30%-. García Román, pese a ello, reflejó que “si algún abonado no pudiera asistir a algún partido, el precio proporcional de dicha cita se le recompensaría en productos del club” y que no sería “un dinero perdido”.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, después de “una semana complicada por el tema del aval”, llegó a Primera “para quedarse” y “no tiene techo”, como estipuló un presidente que agradeció el compromiso de los patrocionadores y de la afición, “el principal valor” del club y con la que espera disfrutar de una campaña para recordar.