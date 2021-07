El Ángel Ximénez Puente Genil anunció este jueves el fichaje del lateral caboverdiano Délcio Pina para el próximo curso 2021-22. En un comunicado oficial, el club pontanés informó de que el internacional, de 29 años, 1,98 de altura y 98 kilos de peso, "llega tras su paso por el BM Logroño La Rioja, equipo con el que debutó en la Liga Sacyr Asobal". Además, el AX Puente Genil de balonmano reseñaba que la carrera profesional del caboverdiano "se completa con sus experiencias en el país vecino, Portugal, en los clubes Académica de Maia – ISMAI y ABC Braga -en los que se convirtió en uno de sus máximos goleadores-, y en su país natal, Cabo Verde, donde creció como jugador en el Desportivo Praia y es habitual en la representación del combinado nacional, con el que participó en el último Mundial de Egipto 2021.

"Va a ser muy bueno para mí"

En declaraciones recogidas por los medios oficiales del club pontanés, Délcio Pina aseguraba que su fichaje por el Ángel Ximénez Puente Genil "va a ser muy bueno para mí, porque tendré la oportunidad de jugar más, aprender… Sé que no va a ser fácil al principio, que va a depender de mí mismo, voy a tener que trabajar mucho pero estoy muy contento de jugar aquí y el entrenador ya habló conmigo y me dijo que si a mí me gustaba la idea de jugar allí, que ahora era el momento de demostrar mi trabajo y lo que sé hacer", desveló. Además, el nuevo integrante del club pontano valoró que la Asobal "es una liga muy dura. Yo jugaba en la liga portuguesa, que es una liga que no emplea mucha táctica y en la Asobal tienes que tener mucha táctica y hay que jugar en equipo, no jugar solo".

Délcio compartirá puesto en el lateral izquierdo con David Estepa, siendo en total once jugadores los que ya aparecen en la plantilla dirigida por Paco Bustos para la nueva temporada en la máxima categoría: José Cuenca, Álvaro De Hita, Xavi Tuà, David Estepa, Márcio Silva, Mihajlo Mitic, Javi García, Pere Arnau, Sean Corning, Chen Pomeranz y Délcio Pina.