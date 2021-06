Este martes se presentó en el Jardín Reina Victoria de Palma del Río (Córdoba) el Open Generali Palma del Río de tenis femenino 2021, al que acudieron los integrantes de la Asociación de Tenistas Palmeños, organizadora de este encuentro deportivo internacional, así como diversas representantes políticos y de la organización del torneo.

Miguel Caro Velasco, director del Open Generali Ciudad de Palma del Río 2021, quien destacó que el torneo «ya se encuentra entre los seis primeros torneos internacionales femeninos en España y es el primero en Andalucía junto con Marbella y Sevilla”. Por su parte, Juan Miguel Navas Burgos, presidente de la Federación Andaluza de Tenis, resaltó que «el año pasado no pudimos hacer la presentación tan característica de cada año debido a la pandemia, pero ya la estamos dejando atrás afortunadamente. Sin duda, la Asociación de Tenistas Palmeños no deja de sorprendernos por su esfuerzo, su voluntad y sus ganas de trabajar. Me ha encantado conocer que este año se desarrollará un Torneo Internacional Femenino en Palma del Río”.

Para finalizar, Esperanza Caro, alcaldesa de Palma del Río, agradeció públicamente a la organización el gran esfuerzo y entusiasmo que dedica cada año al desarrollo del mismo. También quiso mencionar que «con sentido de responsabilidad, el Ayuntamiento de Palma del Río, como cada año, estamos aquí para acompañar a este prestigioso torneo y en esta edición volcándonos desde diferente delegaciones como la de Turismo, Igualdad y en definitiva, desde todo el consistorio palmeño», agradeciendo a la Junta de Andalucía su apoyo al torneo.