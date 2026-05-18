El Ayuntamiento celebra el "reparto más equilibrado de visitantes" en los Patios de Córdoba y prepara ya la edición de 2027

El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha realizado este lunes el balance final de los Patios de Córdoba 2026, asegurando que la fiesta "ha vuelto a confirmar que sigue siendo uno de los grandes referentes culturales y turísticos de la ciudad".

En total, los patios han registrado 956.288 visitas, reflejando "el enorme atractivo turístico" de esta cita. El día de mayor afluencia fue el 16 de mayo, con cerca de 95.000 visitantes. Precisamente, el edil ha subrayado el importante crecimiento experimentado por la zona de San Pedro, fruto de "un reparto más equilibrado de visitantes", asegurando que "ya empezamos a tener todas las rutas con mucha afluencia".

Un "importante dispositivo" desplegado durante los Patios de Córdoba

Durante su comparecencia, Urbano también ha querido poner en valor "el importante dispositivo organizativo" desplegado durante la fiesta, así como el ambiente generado en la ciudad gracias al Concurso de Rejas y Balcones, que "ha contribuido a engrandecer" la celebración. Además, ha defendido que "nuestros patios y balcones no solamente son flores", destacando el valor patrimonial, vecinal y cultural de esta tradición.

Víctor Castro

De cara al futuro, el delegado ha avanzado que ya se está trabajando en la edición de 2027, con visitas a patios que este año han salido de concurso por distintos motivos, así como encuentros con nuevos participantes para conocer su experiencia y animar a otros a incorporarse. "Son las mismas visitas que hice el año pasado y dieron buenos resultados", ha señalado.

Una fiesta marcada por las altas temperaturas

Urbano ha destacado además la programación cultural paralela desarrollada durante las dos semanas de celebración, marcada también por las altas temperaturas, pero con una agenda continua de actividades en distintos puntos de la capital.

Sobre un posible cambio de horario en futuras ediciones, Urbano se ha mostrado abierto al diálogo con los propietarios, pero, en primer lugar, mantendrá reuniones con las asociaciones para analizar el desarrollo de esta edición y estudiar posibles errores o mejoras de cara a 2027.