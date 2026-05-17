Los Patios de Córdoba cierran la edición de 2026 con 956.288 visitas, sin superar el récord del año pasado

La Fiesta de los Patios de Córdoba ha concluido en esta noche de domingo electoral con recuento de mayorías políticas y de saldos de visitas. Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Córdoba, en estas dos semanas de concurso se han registrado 956.288 visitas, una cifra muy próxima al millón que no supera el récord de 2025, cuando se registraron 1.023.924. Esto supone un descenso del 6% en el número de personas que han pasado por los 53 patios populares, singulares, conventuales y los once que han abierto fuera de concurso. Aunque la sensación de los cuidadores ha sido que este año de puente de San Isidro las colas eran mayores que otras veces, tampoco se ha sobrepasado la cifra total de 2018, cuando se produjeron 1.008.924 visitas ni la de 2023, en la que hubo 907.026. Lo cierto es que las visitas han ido aumentando desde la primera semana, que se cerró con 457.110 visitas, a esta segunda en la que se ha rozado el medio millón (498.102). El sábado fue el día con más bulla, con más de 95.000 personas contabilizadas a lo largo de la jornada frente a las 69.055 de este domingo, en el que la mañana ha tenido mucha más actividad que la tarde en la mayoría de recintos.

El patio de Marroquíes 6 ha sido el más transitado de todos con 28.324 visitas, siendo también el más visitado este domingo (1.929 personas) y el más visto a lo largo de toda la semana (14.575). Por su parte, la zona del Alcázar Viejo ha sido la más concurrida durante el concurso, con un total de 237.650 visitas repartidas por la docena de recintos participantes. En este barrio del casco histórico, San Basilio 14 ha sido el segundo patio con más tránsito después de 25.029 visitas en 14 días. La mitad de los recintos de esta zona han superado las 20.000 visitas.

La segunda ruta más frecuentada este año ha sido la de San Pedro, con 176.769 visitas, siendo el recinto de Siete Revueltas, la Casa de las Campanas, con 23.203 visitas el tercero en el ránking de más vistos por el público.

La fiesta de los Patios de Córdoba llega a su fin / Víctor Castro

La ruta de San Lorenzo, una de las que aglutina más patios, ha recogido 170.592 visitas aunque ningún recinto ha sobrepasado las 20.000 visitas durante el concurso. Por los patios de la zona de la Judería-San Francisco, se han contabilizado 160.055 visitas, destacando el recinto de Samuel de los Santos Gener, la casa de Cáritas Sagrario, como la más concurrida con 21.778 visitas en total.

Último día de la Fiesta de los Patios de Córdoba 2026. / Víctor Castro

La ruta con menos patios de esta edición, con seis en total frente a otras que aglutinan una docena, la ruta Carbonell o de Santa Marina, ha sido la menos frecuentada, con 111.684 visitas pese a que en ella se encuentra Marroquíes 6 que es el patio más visto por excelencia de todo el concurso.

Los once patios que abren fuera de concurso han sumado casi cien mil visitas más, 99.538, con el patio de la Cancela del Palacio de Viana como el más visto, por 18.283 personas.