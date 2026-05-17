La asociación Claveles y Gitanillas critica que se dejen premios desiertos y propone debatir el futuro de los Patios de Córdoba en unas jornadas

La Asociación Claveles y Gitanillas, que aglutina a propietarios y cuidadores de patios de Córdoba, ha realizado un balance positivo de la edición 2026 del Concurso de Patios, destacando el elevado número de visitas que se han registrado. Su presidente, Rafael Barón, ha reiterado la propuesta de la entidad de organizar unas jornadas de debate sobre el desarrollo de la fiesta para analizar cuestiones fundamentales de como el relevo generacional, que esperan poder celebrar en el mes de octubre. "El relevo es uno de los asuntos que más preocupa al colectivo", ha asegurado, ya que "aunque se sumen algunos patios, la participación de casas populares está mermando" por la edad de muchos cuidadores y porque las casas patios van cambiando de dueños "y los nuevos propietarios no están por la labor de sumarse a la fiesta". En esas jornadas, intentará que participen "instituciones, propietarios, beneficiarios y expertos en el tema". El objetivo será "analizar la situación actual y plantear posibles soluciones desde distintos puntos de vista que permitan garantizar la continuidad de esta tradición".

Los cuidadores plantean algunos cambios como "que el jurado no deje premios desiertos, como ha ocurrido en los dos últimos años con la mención de honor y el premio al patio joven". En este último caso, creen que "no debería establecerse un mínimo para su asignación, ya que el premio lo que busca es ser un estímulo y un apoyo para los que sí participan".

Afluencia más fluida

Sobre las visitas, afirma que más allá de los datos finales y de las variaciones que se produzcan respecto a otros años, lo que perciben los cuidadores es que "la afluencia ha sido constante y más fluida que otros años". En su opinión, "ha habido menos colas que en ediciones anteriores" aunque también admiten que en determinados patios y, sobre todo los fines de semana, "las esperas son inevitables".

En las dos semanas de celebración "no se han registrado problemas especialmente graves, más allá de alguna rotura de macetas y episodios puntuales", ha indicado Barón, entre ellos, "la desaparición de uno de los pinos de la entrada en el patio de la calle Frailes, que posteriormente apareció en la plaza del Alpargate, y este sábado, el robo de los dos pinos del patio de Zarco 13, que no han aparecido". También ha informado del robo de dos elementos en el patio de San Basilio 13, hecho que fue comunicado a la Delegación correspondiente.

Por último, la asociación ha reconocido el esfuerzo de los propietarios y cuidadores de patios, tanto por el mantenimiento diario de las casas, plantas, suelos, macetas y elementos decorativos, como por la atención al público durante los catorce días de apertura. Ha subrayado que los patios son “la cara visible de la ciudad” y que el trato amable de quienes los atienden contribuye a que los visitantes se marchen con “un gran sabor de boca”, funcionando también como reclamo turístico y promoción para Córdoba.

Ambiente en el último día de la Fiesta de los Patios de Córdoba 2026. / Víctor Castro

El presidente de la asociación Amigos de los Patios, Miguel Ángel Roldán, ha coincidido en el balance positivo de la fiesta que acaba este domingo y en el esfuerzo realizado por los propietarios y cuidadores "después de 30 días sin sol y con muchas lluvias", para que los patios se hayan podido abrir en muy buenas condiciones. "Hemos recibido a muchísima gente", ha destacado Roldán, cuyo patio se encuentra en la calle San Basilio, una de las más transitadas. En cuanto a las colas que se producen en esta zona, cree que habría que es complicado evitarlas "porque se trata de que las personas que entren puedan disfrutar de la visita sin aglomeraciones".

En su opinión, "el futuro de la fiesta no corre peligro, ya que se trata de un patrimonio vivo que cambia cada año y atrae al público", aunque cree que hay que repensar algunas cuestiones. Entre sus propuestas, está la de debatir con los socios la posibilidad de reajustar los horarios "para adelantar la apertura por la mañana y el cierre por la noche".