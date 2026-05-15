El jurado ya ha elegido a los mejores Patios de Córdoba: Estos son los ganadores en la edición de 2026

Córdoba ha elegido ya a sus mejores patios. El jurado del concurso que convoca el Ayuntamiento de Córdoba ha dictado sentencia este viernes y ya se conoce el listado de los recintos ganadores en las distintas categorías: arquitectura antigua, arquitectura moderna, patio singular y patios conventuales.

Según ha adelantado el concejal Julián Urbano en las redes sociales, los patios ganadores de los primeros premios son Guzmanas 7 en arquitectura antigua, Barrionuevo 43 en arquitectura moderna, San Basilio 44 como patio singular y San Rafael 7 en la categoría de patios conventuales. Tanto San Basilio 44 como San Rafael 7 fueron también los ganadores de la edición pasada en sus respectivas modalidades. Este año, el jurado ha decidido que la mención de honor quede desierta.

Patio Guzmanas 7 / A.J. GONZÁLEZ

Guzmanas 7

El patio de Guzmanas 7, que hasta ahora había recibido solo dos quintos premios y un octavo, ha sido también el ganador este año del premio que otorga el Imgema a la planta singular por su enorme y frondosa buganvilla. Sus cuidadores son los dueños de la casa, el matrimonio formado por Elena Vilches y Óscar Rubio, amantes de las plantas, que restauraron el inmueble manteniendo el sabor y la estructura del patio original, aportándole su personalidad y su gusto.

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados). PREMIOS Reconocimientos: Quinto (2024 y 2025). Octavo (2022). Premio especial (2023). CUIDADORES Elena Vilches y Óscar Rubio. EL DETALLE Cada vez hay más espacios recuperados. En 2025 se comenzó a poner pavimento de chinos cordobés (el caro, de piedra pequeña) en una zona. LA PLANTA Las plantas van hallando ‘su sitio’ y la calidad es asombrosa este año. Elena está orgullosa de un antiguo geranio con una flor roja y rojo sangre de toro.

Patio de Barrionuevo 43, primer premio de Arquitectura Moderna. / Víctor Castro

Barrionuevo 43

El patio de la calle Barrionuevo 43, cuyo cuidador es José Antonio López, tampoco había recibido ningún primer premio hasta el momento. El conocido como patio del arco es un ejemplo de recinto de arquitectura moderna que ha sabido adaptarse a los tiempos en un espacio dividido en dos en los que destaca la enorme variedad floral que lo puebla.

ARQUITECTURA MODERNA Categoría C (de 61 a 81 metros cuadrados). PREMIOS Reconocimientos: séptimo: 2022, accésit (1996, 2005, 2006 y 2008) y mención especial (2007 y 2024). CUIDADORES José Antonio López de Llano, junto a la familia. EL DETALLE La estructura heredada del anterior inmueble creó un largo patio-pasillo que, sin embargo, se divide en dos por un arco que se ha hecho casi popular. LA PLANTA Las plantas de gran porte son sello de la casa como la buganvilla, los jazmines o un espectacular rosal trepador, premiado en 2019 por el Botánico.

Patio de San Basilio 44, primer premio en Patios Singulares. / AJ González

San Basilio 44

En la categoría de patio singular, el patio de la sede de la Asociación de Amigos de los Patios vuelve a alzarse con el primer premio por segundo año consecutivo. El recinto, que permanece abierto al público de forma gratuita durante todo el año, con una serie de talleres de artesanos en su interior, ha acumulado una larga lista de premios y menciones de honor.

PATIO SINGULAR (CUIDADO POR UN COLECTIVO) Categoría B (de 81 a 100 metros cuadrados). PREMIOS Mención de honor: 1960, 1961, 1964, 1966, 1967, 1968, 2015 y 2024. Primer premio: 1956 y 1963, 2023 y 2025. Segundo premio: 1959, 2014, 2016 y 2022. Otros reconocimientos: Cuarto (2021), quinto (1955, 1970 y 1971), sexto (2017 y 2018) y séptimo (2019). CUIDADORES Asociación de Amigos de los Patios, presidida por Miguel Ángel Roldán. Coordina el cuidado Teo Rueda. LA PLANTA Las composiciones de color con distintas variedades populares que diseña Teo Rueda. EL DETALLE La inconfundible escalera central, sin duda la imagen más difundida de los Patios en las últimas décadas.

Patio de la plaza de San Rafael 7, ganador del primer premio de Patios Conventuales. / Víctor Castro

San Rafael 7

El patio de la plaza de San Rafael 7, patio contiguo a la iglesia del Juramento, repite como ganador del primer premio en la cateogoría de patios conventuales, donde destaca sobre el resto por su riqueza arquitectónica y ornamental, con cuatro buganvillas rodeando a la figura de San Rafael. De su cuidado se encarga la hermandad de San Rafael y en especial, Purificación Díaz y Aurora Bernete. Este año, solo se exhiben dos de sus patios y la capilla anexa, el tercero está en plena reforma y volverá a visitarse previsiblemente el año que viene.

PATIO CONVENTUAL PREMIOS Primer premio: 2025 (en la categoría de Patio Conventual). Segundo premio: 2023 y 2024 (en la categoría de Patio Singular). Reconocimientos: Premio singular: 2022. CUIDADORES Hermandad de San Rafael, entre ellos Fernando Cruz Conde, Purificación Díaz y Aurora Bernete (redes sociales). EL DETALLE El entorno de la estatua del Custodio, como no podía ser de otra forma, se mima con una especial atención por la hermandad de San Rafael. LA PLANTA El ‘patio verde’, como llaman al segundo recinto del conjunto, sigue prosperando con cicas (foto), helechos, costillas de Adán...

El resto de premiados

En cuanto al resto de premios, en Arquitectura Antigua, el segundo premio ha recaído en Tinte 9, que el año pasado obtuvo el primer premio; el tercero será para San Basilio 14, el cuarto premio, para el patio de San Basilio 40, el quinto para Postrera 28, el sexto para Mariano Amaya 4, que por fin recibe un galardón; el séptimo irá a Martín de Roa 9 y el octavo, a Martín de Roa 7.

En Arquitectura Moderna, el segundo premio ha sido para San Basilio 20, el tercero para Aceite 8, el cuarto premio para San Basilio 17, el quinto premio para Duartas 2, el sexto para Pastora 2, ganador del primer premio el año pasado y el anterior; el séptimo para la plaza de las Tazas 11 y el octavo para San Juan de Palomares 8.

En la modalidad de Patios Singulares, se han concedido dos premios, a San Basilio 44 el primero y el segundo, a Marroquíes 6. En cuanto a los Patios Conventuales, además del primero de San Rafael 7, el segundo premio ha sido para Santa Marta 10.

Premios especiales

El jurado ha otorgado cinco premios especiales a Agustín Moreno 43, Alvar Rodríguez 8, Ocaña 19, plaza de las Cañas 3 y Jesús del Calvaro 16. Por último, el premio al mejor patio joven ha quedado desierto también. Tanto los patios ganadores como el resto de participantes y los patios institucionales podrán visitarse hasta el próximo domingo, en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas.

Qué dotación tienen los premios

Las bases del Concurso Municipal de Patios de Córdoba establece una cuantía específica para cada premio, que se ha mantenido respecto al año pasado. La mención de honor, incompatible con el resto de premios, está dotada con 4.000 euros y solo se puede otorgar en las categorías de arquitectura antigua, moderna o singular aunque este año ha quedado desierta.

En la categoría de Arquitectura Antigua y Moderna, se entregan en total ocho premios en cada una. Los tres primeros premios están dotados con 3.000 euros, 2.500 euros y 2.000 euros, del cuarto al sexto con 1.500 euros y el séptimo y octavo con 1.000 euros.

En Patios Singulares, los dos premios previstos están dotados con 3.000 y 2.500 euros mientras que en los Patios Conventuales, en los que hay menos participantes, se otorga un primer premio de 3.000 euros y si son más de cinco, un segundo de 2.500 euros.

Los cinco premios especiales tienen una dotación de 600 euros y reconocen la participación, constancia, esfuerzo y/o motivación. Por último, las bases establecen un premio de 800 euros para el patio joven, dirigido a los cuidadores menores de 35 años, aunque en esta edición ha quedado desierto.

El jurado ha estado presidido este año por el concejal delegado de Tradiciones, Julián Urbano; y como vocales, la subidrectora de la Fundación Gala, Laura Rodríguez; el profesor de la Universidad de Córdoba en el departamento de Ingeniería Forestal, Ángel Lora; el coordinador general de Seguridad, Ángel Campos; el pintor Rafael Castejón; el encargado de la Unidad de Parques y Jardines; y Eva Delgado, coordinadora general de Centro Histórico.