La Fiesta de los Patios de Córdoba llenará hoteles y viviendas turísticas en la recta final, que coincidirá con el puente de San Isidro

Córdoba se prepara para la recta final de la Fiesta de los Patios, un largo fin de semana que estará marcado por el puente de San Isidro en Madrid (15 de mayo) de donde proceden muchos turistas aficionados a esta fiesta. Este viernes se conocerán los patios premiados en el concurso y hasta el sábado, el público podrá disfrutar de las actuaciones musicales en la Puerta del Puente como clausura del festival. Así, la presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Elena Rizos, ha avanzado que entre los socios consultados, la ocupación actual está entre el 80% y el 85%, si bien se prevé que siga aumentando con las reservas de última hora, por lo que se podría rozar el lleno, ya que muchos viajeros nacionales acostumbran a improvisar sus escapadas de fin de semana. El buen tiempo que se espera podría jugar a favor. En portales como Booking, a estas alturas, el 90% de los alojamientos no están disponibles para los próximos días, siendo el precio mínimo disponible de unos 125 euros por noche.

Los patios se podrán visitar hasta el próximo 17 de mayo. / Víctor Castro

Por su parte, la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Córdoba (Avacor) ha informado de que durante el mes de mayo, la ocupación media está siendo del 56,8% mientras que los fines de semana sube al 86,1%, rozando el lleno los dos fines de semana de feria. La presidenta, Raquel Castro, ha explicado que los datos están extraídos de una encuesta realizada a los socios de la entidad y reflejan "un mes de mayo con una demanda muy desigual entre los días de diario y los periodos festivos". El perfil de los usuarios son principalmente familias y grupos de amigos que buscan estancias flexibles y espacios amplios. La asociación destaca la "mayor dependencia de las reservas de última hora comparado con años anteriores", algo que achacan al "mal tiempo y la inestabilidad económica mundial que se ha notado en cancelaciones de clientes extranjeros". Avacor prevé que la recuperación de la alta velocidad con Málaga tenga un impacto positivo y que se recupere el 15% de las reservas que se perdieron durante la Semana Santa.

Los patios se podrán visitar hasta el domingo 17 de mayo. / Víctor Castro

Previsión meteorológica

Quienes acudan a conocer la Fiesta de los Patios en los próximos días, se encontrarán un tiempo agradable, con nubes y claros, sin previsión de lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 26 grados de máxima, lo que influirá positivamente también en las flores. De cara a la semana siguiente, se espera una subida de las máximas, que alcanzarán los 29 grados. Cabe recordar que la Fiesta de los Patios se prolongará hasta este domingo 17 de mayo en horario de 11.00 hasta las 14.00 horas y desde las 18.00 hasta las 22.00 horas.