Mayo Festivo
La buganvilia de la calle Guzmanas 7 recibe el premio de planta singular de los Patios de Córdoba
El Imgema reconoce la buganvilia de Óscar Rubio y Elena Vilches por su tamaño, frondosidad y estado vegetativo
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El Instituto Municipal de Gestión Medioambiental Real Jardín Botánico de Córdoba (Imgema) ha otorgado el galardón a la Planta Singular de los Patios a la buganvilia (género Bougainvillea) cultivada por Óscar Rubio y Elena Vilches en el patio de la calle Guzmanas 7.
El jurado, integrado por Carmen Jiménez, Mónica López y Bárbara Martínez, ha destacado especialmente el tamaño, la frondosidad y el excelente estado vegetativo de este ejemplar, teniendo en cuenta, además, que se trata de una planta relativamente joven, con apenas ocho años de desarrollo. Asimismo, se ha puesto de manifiesto el esmero, la dedicación y el conocimiento aplicado por sus cuidadores para lograr una perfecta adaptación de la planta al entorno del patio cordobés.
La buganvilia premiada constituye uno de los elementos más destacados del conjunto vegetal del patio, aportando color y volumen al espacio gracias a un crecimiento equilibrado y a una cuidada labor de mantenimiento.
Desde 2010, el Imgema concede anualmente esta distinción a la planta o grupo de plantas más relevantes entre las presentes en los patios participantes en el concurso, reconociendo no solo el valor ornamental y botánico de los ejemplares, sino también el trabajo de conservación y cultivo realizado por las personas responsables de su cuidado.
El presidente del Imgema, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que este reconocimiento “pone el foco en el enorme valor del patrimonio vegetal que conservan los patios cordobeses y en el trabajo silencioso que realizan durante todo el año sus cuidadores”.
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