Consejos de belleza para las plantas de los cuidadores de los Patios de Córdoba: "Aprende a escucharlas"

Dicen que cada maestrillo tiene su librillo y no hay verdad más verdadera. Si uno recorre los Patios de Córdoba, cuya fiesta tiene el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, buscando recetas comunes para todas las plantas descubrirá que hay puntos universales y otros que cambian según el cuidador. "Lo importante es tener recursos y aprender a escuchar a las plantas", aconsejan, "no hablan, pero son capaces de comunicarse".

Purificación Díaz, junto a la buganvilla del patio de San Rafael 7. / Víctor Castro

Buganvillas en flor

En el patio de San Rafael 7, Purificación Díaz tiene claro que "el único truco es que cada planta esté en su sitio" y eso es algo que requiere observación, "si notas que una planta no está bien, prueba a cambiarla de sitio y ya verás". Su aspecto hablará por ella. En este patio, hay cuatro buganvillas de gran porte que se plantaron en 2013 y que esta primavera, pese a las lluvias, están pletóricas. Para ello, "en abril, viendo que no echaban flores, abrimos los toldos y dejar en el patio central solo plantas de sol". Las de sombra, como hortensias o flor del dinero, se trasladaron al patio pequeño. Todas las buganvillas estén plantadas en el suelo. "En maceta, difícilmente llegan a crecer tanto", explica Purificación, que también aconseja drenar las plantas de sombra cuando se encharca la tierra con las lluvias.

Óscar Rubio, con la flor de la cera de su patio en Guzmanas 7. / Víctor Castro

Flor de la cera y centaureas

En el patio de Guzmanas 7, Óscar Rubio tiene un truco para la hoya carnosa, conocida como la flor de la cera. "Para que florezca, no hay que moverla de su sitio, que esté siempre a la sombra y mantenerla en un tiesto pequeño para que las raíces se apriente dentro", asegura, "solo entonces empieza a florecer". Su planta tiene más de 30 años y a mediados de junio explota en flor. En cuanto a las centaureas de Viana, una especie muy de Córdoba que produce unas vistosas flores amarillas, recomienda regarlas bastante, pero "sin encharcar la tierra y limpiarlas muy cuidadosamente, necesitan mucho mimo y mucha luz, evitando siempre el sol de mediodía".

Pilar Silva, con una flor de gamba, en Marroquíes 6. / Víctor Castro

Flores para gente poco habilidosa

En Marroquíes 6, tienen también su truquillo para que los geranios y gitanillas no se vayan cada verano. "Cuando les entra la palomita, el tronco se pone negro", explica Pilar Silva, "cuando se ve el capullo seco, se corta el rabo entero de la flor, y si llega hasta el tronco, hay que cortarlo antes de ese trozo para que no se extienda". A los que no son muy habilidosos con las plantas, Pilar les aconseja tres especies fáciles. "La flor de la gamba es muy dura, necesita mucha luz, no sol, y agua, y quedarse en un mismo sitio". También es apta para todos los públicos la flor del dinero y las cintas, conocidas como mala madre porque echan "los hijitos" para afuera. "Eso lo metes en agua unos días y con un poco de raíz se mete en la tierra y son muy agradecidas".

Rafael Barón, con las calas de su patio de Pastora 2. / Víctor Castro

Las calas o lirios de agua

Rafael Barón, del patio de Pastora 2, tiene un truco con las calas o lirios de agua. "Hay que cortarlas en la Virgen del Carmen, el 16 de julio, para que durante el verano puedan coger fuerzas y rebrotar de nuevo en otoño". Según explica, tienen raíces tuberosas y al cortarlas, se les da un tiempo de reposo para que resurjan otra vez. También aconseja lavar las hojas de las pilistras y la costilla de Adán con cerveza rebajada en agua para que luzcan brillantes y limpias. Su truco con la buganvilla es "podarlas siempre en verano para que florezcan en primavera".

Julia, madre de Santiago Hernández, con los geranios de Zarco 13. / Víctor Castro

Gitanillas y geranios

La especialidad de Santiago Hernández, cuidador del patio de Zarco 13, son las gitanillas y los geranios (ambos, familia de los pelargonios, de los que estos días hay una exposición en Orive). Según recalca, "las flores no son muebles, hay que moverlas, cambiarlas de sitio según necesiten más o menos sol en invierno o en verano". También recomienda "una poda al año, en invierno preferentemente cuando la savia está quieta". En cuanto a los geranios y gitanillas, aconseja realizar entre febrero y marzo "un pinzamiento en los tallos para que florezcan más". Asegura que de una maceta pueden salir muchas más sin problema. "Basta con plantar un tallo sin flor en otra maceta".

Virginia riega con agua y cerveza los helechos de Santa Marta 10. / Víctor Castro

Vitamina para los helechos

Por último, en Santa Marta 10, Virginia recuerda su consejo infalible para que helechos y pilistras (orejas de burro) luzcan estupendos. "Aquí se riegan con cerveza o leche rebajadas en agua", comenta, "es su vitamina secreta". En este patio, crece también la única parra del concurso. "Echa unas uvas magníficas que nos comemos el día de Santa Marta y el único secreto es que está plantada en el suelo, con buena tierra, y recibe mucha agua y mucho sol".