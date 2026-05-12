Un grupo de pacientes con cáncer visitan los Patios de Córdoba: "El acceso al ocio es clave para mejorar la calidad de vida de enfermos y familiares"

La Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba (AECC) ha desarrollado recientemente dos visitas guiadas a los Patios de Córdoba, en concreto, al emblemático barrio del Alcázar Viejo, en las que han participado un grupo de pacientes oncológicos en tratamiento activo y sus cuidadores principales, con el objetivo de facilitar su acceso a esta celebración en condiciones adaptadas.

Según informa la asociación, las visitas han sido organizadas en grupos reducidos y han permitido que recorran algunos de los patios más representativos de la ciudad sin tener que esperar largas colas, una circunstancia especialmente relevante para quienes atraviesan tratamientos y sus efectos secundarios, como la fatiga o las limitaciones físicas.

Pacientes oncológicos durante una visita a los Patios de Córdoba. / CÓRDOBA

Los asistentes han valorado muy positivamente la experiencia, destacando la posibilidad de disfrutar de la Fiesta de los Patios de Córdoba, que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, en un entorno accesible, tranquilo y acompañado, algo que favorece tanto el bienestar físico como emocional de los pacientes.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba señalan que esta iniciativa se enmarca dentro de su modelo de atención integral, en el que "el acompañamiento emocional y el acceso al ocio son elementos clave para mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares".

La entidad ha agradecido la colaboración de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses y, especialmente, de su presidente, Miguel Ángel Roldán, por su implicación en el desarrollo de esta actividad, ya que les ha permitido acercar una de las tradiciones más significativas de la ciudad a quienes más lo necesitan.

La asociación destaca que con este tipo de acciones, mantiene su impulso a iniciativas que contribuyen a que las personas con cáncer puedan seguir participando en la vida social y cultural en condiciones más accesibles.