Patios de Córdoba 2026: la sombra de la Judería y San Francisco es muy alargada

Córdoba ha iniciado este lunes la segunda etapa de la Fiesta de los Patios en una jornada tranquila, con una temperatura muy agradable, con las lluvias del fin de semana en retirada, y ambiente animado, pero sin aglomeraciones en los recintos.

La ruta de la Judería-San Francisco es una de las de recorrido más alargado, ya que las ausencias ha hecho que entre patios haya trayectos vacíos. Si uno empieza el recorrido en la calle Fernando Colón 14, donde este año se ha sumado un patio, muy próximo a Maese Luis, donde hay otros tres, da la sensación de que no es así, pero superado este espejismo, se echan en falta algunos recintos clásicos de la zona, empezando por Maese Luis 22, que no ha abierto, y otros como el de Martínez Rücker 1 o Céspedes 10.

El patio de estreno, el de Fernando Colón, se ha incorporado con fuerza, abriendo las puertas a un recinto cuidado por Maica en el que preside el ambiente religioso, con presencia de la imagen de la Virgen, donde los visitantes están dejando todo tipo de estampas y rosarios de recuerdo, el custodio de San Rafael y un homenaje a los fallecidos de Adamuz con 46 claveles y varios cirios que se renuevan cada día. En lo floral, está decorado al estilo clásico, con una fuente central y especies propias de los patios con más sombra, a base de helechos, hojas de elefante, costilla de Adán, plantas de bambú, que completan otras flores como hortensias, pendientes de la reina calas y surfinias. "Está siendo una experiencia maravillosa para mí", asegura Maica, encantada de presentar su patio a todo el que accede por su puerta.

Una decena de recintos conforma una ruta diversa y dispersa / Víctor Castro

A poca distancia, la calle Maese Luis ofrece un trío de patios un tanto selváticos en cuanto a vegetación. en el número tres, con doble hall de entrada, Isabel y Mercedes presentan un patio superpoblado de color verde con una palmera central y dos fuentes que aportan el sonido tranquilizador del agua, rodeadas de helechos y esparragueras, junto a flores instaladas en torno al núcleo central: hortensias, geranios, begonias, claveles, jazmín y una buganvilla que salpican de color al conjunto. En el número 4, el acceso al centro del patio está prohibido. El espacio está tomado por un sinfín de surfinias y petunias en tonos rojos de distintas tonalidades con los que se ha creado una gran alfombra floral rodeada de especies verdes. El tránsito se hace en círculo, a modo de paseo por entre la naturaleza expandida. Maese Luis 9 completa la trilogía con un patio que da la bienvenida con un hall poblado de costillas de Adán de grandes dimensiones a través del cual se accede a un patio en el que se intercalan palmeras, esparragueras, pilistras, boinas, potos, flor del dinero con hortensias, gitanillas, begonias y geranios dispuestos con un estilo muy personal.

Diversidad y patios singulares

En la plaza de las Cañas 3, la ruta se diversifica e incorpora un patio singular, el del colegio de la Piedad, una propuesta curiosa en el concurso que a muchos sorprende al ver que se trata de un centro escolar. En este patio, de grandes dimensiones, rodeado por una galería cubierta, conviven naranjos y limoneros con geranios, petunias y otras especies típicas del patio cordobés. El toque didáctico lo aportan los cartelitos que dan nombre a las flores y plantas y el cartelón en el que se explica la botánica propia de estos recintos, a base de buganvillas, petunias, claveles, jazmines, hortensias, gitanillas, geranios o flor de la alegría. Lo bueno es que al ser grande, rara vez hay colas.

Tampoco suele haber colas en el convento de Ángel de Saavedra 7, donde es posible cruzarse con alguna de las monjas de clausura, que a veces salen al médico, para saber los nombres de sus plantas. Aunque no es un patio muy exuberante, destaca la presencia de azucenas blancas, geranios chinos de grandes dimensiones, ejemplares de las llamadas verbenas, hibiscos y alguna buganvilla. La cerámica da otro toque de color a un recinto en el que también se pueden comprar dulces conventuales.

Patio de Maese Luis 4. / Víctor Castro

Escondido en la sinuosa calle Julio Romero de Torres, se encuentra el patio de Carola Reintjes, una alemana afincada en Córdoba que aporta su toque al concepto del patio. El color azul de las macetas preside un patio habitado por geranios y gitanillas en el que saludan desde los balcones grandes ejemplares de correquetepillo morado. Destacan en la casa los arcos abiertos en un patio del siglo XVII al que se accede a través de una galería túnel al final del cual se hace la luz.

Rincones con poderío

Samuel de los Santos Gener 5 es una de las casas de esta ruta con más poderío. Compuesta por dos patios, está decorada con más de 500 macetas que se riegan cada día con el agua del pozo del siglo II recuperado hace unos años para este menester, desde cuyas paredes brotan de forma natural helechos. Javier es el cuidador de este recinto, sede de Cáritas del Sagrario, quien manteniendo la estructura, ha introducido algunos cambios en el reparto de las macetas. "A nosotros nos gusta dejar espacio abierto en el centro del patio, para que la gente se mueva sin problema y puedan observar el resto desde ahí", explica el cuidador, que celebra el ritmo pausado de las visitas.

En Judíos 6, se encuentra la casa de Basi, una de las veteranas de la zona, cuyo patio es todo lo contrario, ya que la zona central está plagada de macetas y hay que cruzarla con sumo cuidado. Desde el centro, mirando hacia arriba, se observan los tres niveles vegetales, desde el suelo verde, por el que circula una tortuga, con pilistras, costillas de adán y otras especies propias de los patios más sobrios, a las paredes ocupadas por geranios y gitanillas y la zona más alta coronada por cactus. Como otras cuidadoras, Basi vive el concurso pendiente de sus flores y de las visitas, a las que da consejos y expresa su sufrimiento. "Las lluvias de este fin de semana se han llevado algunas flores", lamenta, algo que no resta prestancia a su casa.

Patio de Maese Luis 3. / Víctor Castro

La ruta se completa con el patio de Badanas 13, ubicado en el otro extremo, cerca del multipremiado Badanas 15 (ya no participa), un recinto del que se encarga el servicio de mantenimiento de Bodegas Campos y que recibió algunos premios hace décadas, cuando fue casa de vecinos. El patio del Santo Dios, presidido por el color azul, se sumó al concurso 2023 con una decoración popular que gusta mucho a los visitantes de la Judería. Lo bueno de esta ruta, muy frecuentada por turistas de la zona, es que para unir los puntos que la componen hay que transitar por el enrejado de calles de la Judería, plagado de patios que, aun sin concursar, se exhiben habitualmente tras rejas o puertas entreabiertas y que dejan ver la riqueza de la tradición.