Marina Muñoz, de Mariano Amaya 4: "Mi patio es como los de toda la vida, no un escaparate de flores"

Marina Muñoz es una de las cuidadoras de patios más veteranas de Córdoba. Nacida en Cazorla en noviembre de 1936, conoció al que fue su marido en su pueblo, donde estaba destinado como Policía Nacional. Su suegro regentaba en Córdoba la casa de vecinos de Mariano Amaya, en la que vivían ocho familias, cuando el matrimonio y dos de sus hijos se trasladaron y se instalaron en una habitación que había vacía en la parte de arriba. Cuando murió el padre de su marido, la pareja se quedó con la casa, que mantiene el sabor y la estética de sus orígenes. Acompañada por su hija Celeste, Marina, una mujer de fuerte temperamento, hace memoria de su paso por el concurso.

-¿Cuántos años lleva inscribiendo su patio en el concurso?

-Desde 1992 más o menos, hace más de 30 años.

-¿Por qué decidió participar?

-Mi hija pequeña se casó en mayo y preparamos la casa para la boda. Como se puso tan bonita, todo el mundo empezó a decirle a mi marido: «Antonio, ¿por qué no pones el patio?», pero él decía: «Sí, hombre, voy a poner el patio para que entre todo el mundo y me rompan cosas o me quiten algo». Al final, se animó a ponerlo y desde entonces.

Marina Muñoz, propietaria del patio Mariano Amaya 4. / Chencho Martínez

-La experiencia fue buena entonces…

-Sí, la verdad es que sí. A él le gustaba mucho esta casa y le gustaba su patio, igual que a mí y a mis hijos. Antonio, que era maestro albañil además de policía, era muy de las antigüedades, esa era su pasión, no tiraba nada, por eso tengo tantas cosas antiguas por aquí, y yo siempre he sido más de las flores.

-Cuando preparan el patio para el concurso, ¿cómo lo hacen?

-Este patio es de interior y no tiene suficiente luz como para mantener tanta variedad de flores todo el año, así que unos meses antes, mis hijas y yo cogemos las plantas de flores y las subimos a la azotea para que les dé el sol. Esas luego se van bajando poco a poco. En los quince días del concurso, hay que ir reponiendo continuamente porque aquí lo que aguanta es la planta de sombra, pero en estas fechas la gente quiere colorido.

-¿Han hecho mucho daño las lluvias de este invierno?

-Sí, se han ido muchísimas plantas, igual que en el verano por el calor. Los extremos siempre son malos, ya sea el calor o el agua.

-¿Ha cambiado mucho la estética del patio en estos 34 años?

-No mucho, este patio es de arquitectura antigua y lo que queremos es mantenerlo antiguo, con el bolo gordo original del suelo, por ejemplo, que es lo que nos gusta. Hace unos veinte años hicimos una reforma en el patio y al picar las paredes, aparecieron los huecos del pozo y dos ventanas que estaban tapados y decidimos dejarlos abiertos. Eso no estaba al principio.

Patio de Mariano Amaya 4, de la ruta de San Lorenzo. / Víctor Castro

-¿Y el árbol del centro?

-Tampoco estaba. Ahora hay un naranjo navelino, pero al principio hubo muchos años un limonero lunero. Cuando enfermó, lo cortamos y pusimos otro naranjo, que también enfermó. Al final pusimos este navelino, que está perdurando y está muy bonito. Como es un patio de sombra, no da la naranja en la temporada normal, empieza en octubre o noviembre y nosotros cogemos las naranjas en Navidad. Además, hay que podarlo continuamente, porque las ramas se van para arriba buscando el sol.

-Hace unos años, me dijo que nunca había recibido un premio. ¿Sigue igual? ¿Qué cree que valora el jurado?

-Sigo igual. Valoran lo que quieren. Yo creo que antes de que se pongan los patios, ya se sabe a quién se los van a dar porque todos los años van a los mismos.

-¿Eso le molesta?

-Pues sí que me molesta, pero me quedo con el enfado y con la boca cerrada.

Patio de Mariano Amaya 4, en la ruta de San Lorenzo. / Víctor Castro

-¿Usted cree que su patio se merece algún premio?

-Claro que sí, y no lo digo solo yo porque la gente viene y me lo dice. Yo no pongo el patio por los premios, si no ya me habría borrado, lo pongo porque me gusta que venga la gente y lo vea. A mí el dinero no me gusta, si ganara algo lo repartiría entre mis hijos, pero no creo que sea justo que siempre se lo lleven los mismos, tendría que ser unos años unos y otros años otros.

-Cada vez hay menos patios de arquitectura antigua. En el Pozanco ya no queda ninguno. ¿A qué cree que se debe eso?

-A lo que le digo, a que la gente se aburre y se va. Todos los patios son especiales, te esfuerzas para que esté bonito y eso no lo valoran, miran otras cosas. Y luego, la gente joven no quiere patio porque es mucho trabajo.

-¿Mantener su patio cuesta mucho dinero?

-Sí claro, entre los quince días de patio, las horas, el mantenimiento, la pintura, la albañilería, las flores… que están muy caras, yo creo que Córdoba no sabe lo que tiene.

-La fiesta ha ido cambiando con los años. ¿Le gusta más el concurso de ahora o el de antes?

Me gustaba más antes porque había otro ambiente más popular, venían más vecinos, más gente de Córdoba, pero bueno.

-¿Pasa muchas horas en el patio?

Sí, todo el año, y en verano más.

-¿Se sigue encargando del riego?

-Sí, cuando la gente se va, me pongo a regar, lo de dentro y las plantas de la calle y las del pozo, que está ahí porque la pusieron en una cruz y yo me empeñé en que no lo quitaran y se lo pedí al Ayuntamiento.

-¿Qué le diría al jurado sobre su patio?

-Que mi patio es especial porque es muy antiguo y que se merece un premio. Este es un patio como los de toda la vida, no un escaparate de flores, no, está así todo el año, aquí se celebran los cumpleaños, nos reunimos de toda la vida con mis hijos y con mis nietos por las tardes…, este es un patio de Córdoba de verdad, con mucha historia.