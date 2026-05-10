Los Patios de Córdoba 2026 superan las 457.000 visitas en su primera semana

El Festival de los Patios de Córdoba de 2026 alcanza, en el ecuador de esta edición, un total de 457.110 visitas, por debajo de la del año pasado, pues en 2025 en la primera semana se contabilizaron 500.231 visitas. La diferencia es de 43.121 visitas menos, lo que supone una caída aproximada del 8,6%. Hay que recordar que la cifra no equivale a visitantes únicos, sino a entradas registradas en los distintos recintos, ya que una misma persona puede visitar varios patios o repetir recorrido en días distintos.

La ruta del Alcázar Viejo vuelve a ser la más visitada de la primera semana, con 113.381 visitas. Mantiene con claridad su liderazgo y concentra prácticamente una de cada cuatro visitas del festival. Le siguen San Pedro-Santiago, con 83.071 visitas, y San Lorenzo, con 81.309, que quedan prácticamente empatadas. Judería-San Francisco también retrocede y pasa de 86.484 visitas en 2025 a 76.307 en 2026 y Santa Marina acumula 54.054 visitas, frente a las 61.826 de 2025.

Los Patios de Córdoba desafían a la lluvia en el ecuador de la fiesta / Manuel Murillo

La gran novedad positiva de 2026 es San Pedro, que en 2025 era la cuarta ruta en volumen dentro del concurso y este año pasa al segundo puesto, con 83.071 visitas, 14.698 más que el año anterior, lo que supone una subida del 21,5%. Es la única ruta en concurso que crece con claridad. Los patios fuera de concurso son el bloque que más retrocede en términos de visitas y pasan de 67.782 a 48.988 visitas.

El lunes fue el único día mejor que en 2025, pero el sábado volvió a ser el día más fuerte, con 77.922 visitas, aunque muy por debajo del sábado del año pasado, cuando se alcanzaron 95.201. El domingo, lejos de recuperar esa distancia, también quedó por debajo del año anterior: 64.296 visitas en 2026 frente a 81.822 en 2025. El tiempo, que ha condicionado el fin de semana, puede ser uno de los motivos para este descenso.

Marroquíes, 6 es uno de los patios más visitados de Santa Marina y de todo el concurso, al acumular 13.749 visitas en la primera semana. En San Pedro, Agustín Moreno, 6 sobresale con 12.024 visitas acumuladas, y Siete Revueltas, 1 alcanza 10.991. Ambos explican parte del gran crecimiento de la ruta, que se sitúa como una de las grandes sorpresas de esta edición. En Judería-San Francisco, destacan Samuel de los Santos Gener, 5, con 10.410 visitas, Maese Luis, 9, con 9.499, y Ángel de Saavedra, 7, con 9.435.

Colas para entrar en Agustín Moreno, 6 / Manuel Murillo

En Alcázar Viejo, los registros están muy repartidos entre varios patios fuertes. San Basilio, 14 suma 12.378 visitas, San Basilio, 17 alcanza 11.355, y Martín de Roa, 7 y Martín de Roa, 9 llegan cada uno a 10.845 visitas. También destacan San Basilio, 44, con 10.726, y San Basilio, 22, con 10.166.