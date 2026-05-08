La Subdelegación de Defensa en Córdoba abre al público su histórico patio de San Felipe Neri

La Subdelegación de Defensa en Córdoba ha inaugurado este viernes, con un acto institucional y musical, su patio central, que participa en el festival de los Patios de Córdoba en la modalidad institucional, fuera de concurso.

Ubicado en la Plaza de Ramón y Cajal, en el acuartelamiento San Felipe Neri, el patio tendrá el mismo horario que los demás recintos institucionales, de lunes a domingo de 11.00 a 14.00 horas.

El encuentro, que se celebra de forma tradicional desde 2013, ha incluido una presentación del patio, a la que han acudido responsables públicos y políticos, entre otros el alcalde, José María Bellido, acompañado de concejalas como Eva Contador o Cintia Bustos.

Un patio en un edificio histórico

El patio destaca por su diseño de chino cordobés, su fuente octogonal y los arcos cubiertos de jazmines de estrella, que perfuman el recinto y se han convertido en uno de sus elementos más característicos.

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El edificio, además, cuenta con un importante valor histórico: fue construido originalmente como palacio de la familia Venegas a finales del siglo XVI y tiene uso militar desde 1843. Desde 2002 alberga la Subdelegación de Defensa, trasladada allí desde las Caballerizas Reales.