Mayo Festivo
La Subdelegación de Defensa en Córdoba abre al público su histórico patio de San Felipe Neri
El acuartelamiento San Felipe Neri de Córdoba abre su patio institucional en el festival, que podrá visitarse de lunes a domingo en horario de mañana.
La Subdelegación de Defensa en Córdoba ha inaugurado este viernes, con un acto institucional y musical, su patio central, que participa en el festival de los Patios de Córdoba en la modalidad institucional, fuera de concurso.
Ubicado en la Plaza de Ramón y Cajal, en el acuartelamiento San Felipe Neri, el patio tendrá el mismo horario que los demás recintos institucionales, de lunes a domingo de 11.00 a 14.00 horas.
El encuentro, que se celebra de forma tradicional desde 2013, ha incluido una presentación del patio, a la que han acudido responsables públicos y políticos, entre otros el alcalde, José María Bellido, acompañado de concejalas como Eva Contador o Cintia Bustos.
Un patio en un edificio histórico
El patio destaca por su diseño de chino cordobés, su fuente octogonal y los arcos cubiertos de jazmines de estrella, que perfuman el recinto y se han convertido en uno de sus elementos más característicos.
El edificio, además, cuenta con un importante valor histórico: fue construido originalmente como palacio de la familia Venegas a finales del siglo XVI y tiene uso militar desde 1843. Desde 2002 alberga la Subdelegación de Defensa, trasladada allí desde las Caballerizas Reales.
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