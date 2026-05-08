Los diez Patios de Córdoba que todo el mundo busca cada mayo y siempre sorprenden

Más que abrir las puertas de un patio, Córdoba abre en mayo una forma de vivir. La Fiesta de los Patios de Córdoba, reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ofrece una oportunidad única de conocer de primera mano estos recintos, únicos en el mundo, en el que es, sin duda, el evento más internacional y con mayor reclamo del Mayo Festivo cordobés.

Del 4 al 17 de mayo, 64 recintos, 53 de ellos a concurso, abren sus puertas al público para compartir con los visitantes la belleza de sus flores, la singularidad de su arquitectura y la esencia de una forma de vivir, cuidar y convivir singularmente cordobesa. Y es que los Patios de Córdoba no son un mero decorado, y por tanto no nació solo para ser fotografiado, sino para ser vivido. Antes de convertirse en icono turístico, fue el centro de la casa. Alrededor de él se organizaban las habitaciones, la vida doméstica, la conversación, el descanso, la convivencia y un amor y cuidado por las plantas y la botánica que se han transmitido de generación en generación.

El gran atractivo de la visita a los Patios de Córdoba es que no hay un patio igual a otro. De ahí que el concurso actual distinga entre las modalidades de arquitectura antigua, arquitectura moderna, patios singulares y conventuales, una clasificación que ayuda a entender que no todos los patios cuentan la misma historia.

Recintos de la Fiesta de Patios de Córdoba 2026 / RAMÓN AZAÑON

Junto a la edificación, la selección y disposición de plantas, la presencia de fuentes, y de otros elementos singulares terminan por dar forma a un recinto que ofrece una experiencia íntima en el paso hacia una realidad calmada, fresca y colorida, en la que el tiempo parece detenerse y el ritmo lo marca el rumor del agua.

Son más de sesenta patios a visitar, pero cada año, hay un grupo de recintos que se alzan como los preferidos por el público a tenor del número de visitas recibidas. Esta selección, con los diez que suscitan mayor interés, no pretende ser un ranking cerrado, sino una pista de los espacios que son imperdibles para quienes se asoman por primera vez a los Patios de Córdoba o quieren redescubrirlos.

La selección se ha hecho teniendo en cuenta la acumulación de visitas registradas en ediciones pasadas y las registradas en la presente Fiesta de los Patios, con datos recogidos del 4 al 7 de mayo por el Ayuntamiento de Córdoba.

Marroquíes, 6: el pequeño barrio dentro del patio

Cada edición figura entre los más visitados y es, sin duda, uno de los más fotografiados cada Mayo Festivo. Es un clásico del certamen, premiado en múltiples ocasiones. Este año compite en la categoría de recintos singulares y forma parte de la ruta de Santa Marina y San Agustín.

Marroquíes 6 / A. J. González

PATIO SINGULAR cuidado por colectivo Categoría A (más de 100 metros) PREMIOS Mención de honor: 2014 y 2025. Primer premio: 2000, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2018 y 2021. 2022 y 2024 (ya en la categoría de Patio Singular). Segundo premio: 1999, 2004, 2008, 2019 y 2023. Otros reconocimientos: tercer premio (2001); cuarto premio (1988, 1990, 2015 y 2016); accésit (2002, 2003, 2005 y 2011) y aprovechamiento de elementos (1998 y 1999). CUIDADORES Comunidad de familias, talleres de artesanos y la propiedad del inmueble. EL DETALLE El lavadero y la cocina están tan bien conservados que hacen fácil imaginar cómo fue la vida en este ‘macropatio’ hasta mediados del siglo XX. LA PLANTA Aunque una de las enormes buganvillas casi se ha perdido este año, el resto están espléndidas, como auténticos toldos de flores en muchas zonas.

San Basilio, 14: el portón que viaja del siglo XVI al XXI

Perteneciente a la ruta de Alcázar Viejo y entre los más premiados del concurso, este patio está todo el año en perfecto estado de revista al pertenecer a la ruta DePatios.com, pero para el concurso se lucirá especialmente los geranios gigantes de 2,5 metros, la variedad de pelargonios y claveles, la balconera y las medinillas que colgarán bajo los arcos, informa Nacho.

Visitantes en San Basilio, 14. / Manuel Murillo

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados). PREMIOS Primer premio: 1999. Otros reconocimientos: Cuarto (2019 y 2023), quinto (2021), sexto (2024) séptimo (2017 y 2022), accésits (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013), mención (2003, 2006 y 2008), decoración natural (1997), conservación arquitectónica (1998), uso de elementos (2003) y esfuerzo vecinal (2000). CUIDADORES Carmen Ibáñez e Ignacio Álvarez. EL DETALLE Observen cómo se conserva la cocina, con tres fuegos. O vean el lavadero de dos senos. Hay que recordar que hasta seis familias vivieron en este edificio. LA PLANTA La variedad es enorme en este patio, especialmente con colecciones de ejemplares de begonias, geranios, hortensias y coleos.

Agustín Moreno, 6: la sorpresa conventual

Ubicado en el convento de Santa Cruz, participa en la modalidad más reciente del concurso, la de patios conventuales y es de los que están registrando más visitas en esta edición dentro de la ruta de San Pedro y Santiago. Su valor está en la mezcla de capas históricas: el convento fue fundado en el siglo XV y conserva elementos romanos, musulmanes, mudéjares y barrocos, además de azulejería y bienes muebles de interés.

Agustin Moreno 6 / Víctor Castro

PATIO CONVENTUAL CUIDADORES Religiosas de la comunidad de monjas clarisas (de la orden franciscana) del histórico convento. EL DETALLE El pavimento de grandes bolos de río, con un camino de losas de piedra, que facilitaba en otras épocas el transporte con carretillas y carrillos. LA PLANTA Frutales de gran porte presiden el patio de entrada, en el que no faltarán notas de plantas de color durante la participación en el concurso.

Tinte, 9: el azul, el pozo y el oficio de cuidar

Si no es el patio con más magia, sin duda es el que tiene más hechizo y brujería. Y no es una licencia poética, porque en el inmueble, con orígenes en el siglo XVI, llegó a vivir una curandera, o bruja para el entender de aquel otro siglo XVIII. Puede visitarse en la ruta de San Pedro y Santiago.

Tinte 9 / Víctor Castro

ARQUITECTURA ANTIGUA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados). PREMIOS Mención de Honor: 2016. Primer premio: 2005, 2022, 2023, 2024 y 2025. Segundo premio: 2015 y 2021. Otros reconocimientos: tercero (2004, 2008, 2011, 2017, 2018 y 2019), cuarto (2014), quinto (1988), accésit (1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2003, 2006, 2007, 2010 y 2013), decoración natural (2000) e iluminación (2001). CUIDADORA Ana Muñoz. EL DETALLE Busquen junto al pozo la colección de ‘micromacetas’ en dedales, conchas de caracol, pequeños tapones... Ana las riega con una jeringuilla. LA PLANTA Un frutal centenario que siempre daba limones hasta que comenzó a dar naranjas también, y se descubrió que era en realidad un naranjo injertado.

Pastora, 2: arquitectura moderna con memoria antigua

Este recinto, en la ruta de San Lorenzo, es el campeón a batir en la modalidad de Arquitectura Moderna, De todo el minucioso recinto, en donde es difícil elegir un detalle, destacan este año las macetas, con un diseño recuperado de hace un siglo.

Pastora 2 / A. J. GONZÁLEZ

ARQUITECTURA MODERNA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados). PREMIOS Mención de honor: 2023. Primer premio: 2005, 2009, 2016, 2017, 2019, 2022 y 2024. Segundo premio: 2010 y 2018. Otros reconocimientos: Tercer premio (2014 y 2015); Quinto premio (2021) y Accésit (2004, 2006, 2007, 2008, 2011,2012 y 2013). CUIDADOR Rafael Barón. EL DETALLE De todo el minucioso recinto, en donde es difícil elegir un detalle, citamos este año las macetas, con un diseño recuperado de hace un siglo. LA PLANTA Más que citar una en concreto, en este patio hay que hablar de las delicadas composiciones de formas y colores, como con las lobelias.

San Basilio, 44: la escalera que ya es icono

Otro de los patios más visitados es San Basilio 44. Se encuentra en la ruta Alcázar Viejo, que a su vez es de las más populares. Tiene la curiosidad de ser el que más veces ha participado fuera de concurso. También cuenta con gran fama en las redes sociales por su icónica escalera.

San Basilio 44 / A. J. González

PATIO SINGULAR (CUIDADO POR UN COLECTIVO) Categoría B (de 81 a 100 metros cuadrados). PREMIOS Mención de honor: 1960, 1961, 1964, 1966, 1967, 1968, 2015 y 2024. Primer premio: 1956 y 1963 y 2023. Segundo premio: 1959, 2014, 2016 y 2022. Otros reconocimientos: Cuarto (2021), quinto (1955, 1970 y 1971), sexto (2017 y 2018) y séptimo (2019). CUIDADORES Asociación de Amigos de los Patios, presidida por Miguel Ángel Roldán. Coordina el cuidado Teo Rueda. LA PLANTA Las composiciones de color con distintas variedades populares que diseña Teo Rueda. EL DETALLE La inconfundible escalera central, sin duda la imagen más difundida de los Patios en las últimas décadas.

Martín de Roa, 7: la herencia que se abrillanta con aceite

En la ruta Alcázar Viejo, es uno de los más premiados del concurso. Su distinción está en que su cuidadora, Rosa Collado, no quiere macetas pintadas y las trata con aceite para que el barro luzca. También reutiliza latas para las plantas, como se hacía antaño.

Martín de Roa 7 / Manuel Murillo

ARQUITECTURA MODERNA Categoría C (de 61 a 81 metros). PREMIOS Mención de honor: 2021. Primer premio: 1988, 2017 y 2019. Segundo premio: 1993, 2014, 2022 y 2025. Otros reconocimientos: Tercer premio (2024), cuarto premio (2023), quinto premio (1992 y 2015), séptimo premio (2018), accésit (1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2006 y 2012) y esfuerzo vecinal (1997 y 1998). CUIDADORES Rosa María Collado, Juan Collado y Pilar Expósito, con Raúl y la pequeña Rosa María. EL DETALLE Rosa no quiere macetas pintadas y las trata con aceite para que el barro luzca. También reutiliza latas para las plantas, como se hacía antaño. LA PLANTA Hay una flor de la gamba de 20 años nacida de la primitiva que llegó de Brasil. El año pasado Rosa incorporó un peculiar cítrico: la mano de Buda.

San Juan de Palomares, 11: historia pura del concurso

Es el patio más premiado de la historia del concurso, en el que participó por primera vez en 1933. Una visita imprescindible para comprender el espíritu de los Patios de Córdoba. Forma parte de la ruta de San Lorenzo.

San Juan de Palomares, 11 / CÓRDOBA

PATIO SINGULAR (CUIDADO POR UN COLECTIVO) PREMIOS Mención de honor: 1962,1963, 1964 y 1965. Primer premio: 1961, 1971, 1986, 1993, 1995, 1996, 1998, 2001 y 2002. Segundo premio: 1944, 1946, 1967, 1970, 1994 y 2000. Otros reconocimientos: Tercer premio (1933, 1956, 1969, 1991 y 2024 ); Cuarto (1935, 1947, 1948, 1966, 1968 y 1987); Quinto (1990); Octavo (1936); Accésit (1951 y 1992) e Iluminación (1999). CUIDADORES La asociación de cuidadores Claveles y Gitanilllas, que tiene su sede en el patio y preside Rafael Barón. EL DETALLE El rincón de la pila y el pozo, bajo la balconada, con todo el sabor castizo y popular de aquellos tiempos en donde llegaron a vivir tres familias. LA PLANTA Al veterano limonero lunero le ha sentado genial la primavera actual de semanas alternas de lluvia, frío y calor, y está dando unos limones enormes.

Maese Luis 9: la magia de la kensia y las tortugas

Ubicado en la ruta de Judería y San Francisco, este recinto tiene una magia especial gracias a su canal de la fuente, las tortugas que pululan por el recinto y el canto de los canarios. Destaca también la kensia, que también está enorme en 5 años y ya hace honor a aquella de 6 metros y 300 kilos que copaba el patio y tuvo que retirarse en 2021.

Maese Luis 9. / Manuel Murillo

ARQUITECTURA MODERNA Categoría D (de 41 a 61 metros cuadrados). PREMIOS Reconocimientos: accésit (1993, 1994, 1995, 1996 y 1999), mención especial (2001 y 2019), uso artístico del agua (1997 y 1998) y variedad floral (2000). CUIDADORA Isabel López Cazalla. EL DETALLE Isabel siempre tiene mascotas ‘de patio’, como canarios y las típicas tortugas, que pululan a sus anchas cerca de una fuente con un canal en el piso. LA PLANTA La kensia, que también está enorme en 5 años y ya hace honor a aquella de 6 metros y 300 kilos que copaba el patio y tuvo que retirarse en 2021.

Siete Revueltas 1: la Casa de las Campanas

Conocido como la Casa de las Campanas, está en la ruta de Santiago y San Pedro. Destaca por ser uno de los recintos más grandes de los que concurren al certamen y, por lo tanto, con un aforo muy superior a otros recintos. Este año compite en la categoría de recintos singulares.

Patio Siete Revueltas 1 (5).jpg / Manuel Murillo