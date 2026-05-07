Los Patios de Córdoba llegan al cuarto día con gran afluencia de público extranjero y el respaldo de Carbonell en su 160 aniversario

El inicio de los Patios de Córdoba está dejando muy buenas sensaciones entre los cuidadores, según ha confirmado el presidente de la asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, en un encuentro con los directivos de Carbonell, patrocinadora de una de las rutas. Desde el primer día, la afluencia de público ha superado las expectativas por el "número de visitas" que, pese a las colas se han desarrollado en la mayoría de las rutas con fluidez.

Barón se ha mostrado "contentísimo" por la respuesta del público, ya que considera que "el trabajo realizado durante todo el año se ve recompensado cuando la gente acude a verlos". Además, subrayan el "buen comportamiento y el respeto" de quienes se acercan a las casas, con un mayor sentido del civismo hacia unos recintos que no dejan de ser viviendas privadas.

Aumenta la presencia de turismo extranjero

Otro de los aspectos más destacados de este arranque es "la importante presencia de visitantes extranjeros". En algunos patios, se han recibido turistas procedentes de Australia, Japón, China, Tailandia, Irlanda o Italia, además de numerosos visitantes de distintos puntos de España, como Cataluña, País Vasco, Ciudad Real o Toledo. "Mi casa parecía ayer la ONU", ha asegurado Barón. Por la mañana predominan los grupos de fuera de Córdoba, junto a colegios y visitas guiadas, mientras que por la tarde se aprecia una mayor presencia de público cordobés.

La ruta de los patios de San Lorenzo / VÍCTOR CASTRO

Los cuidadores esperan ahora que el tiempo acompañe durante los próximos días y que la lluvia, en caso de aparecer, no afecte a las flores ni al desarrollo de la fiesta.

160 aniversario de Carbonell

Por su parte, Carbonell, vuelve a estar presente en los Patios de Córdoba coincidiendo con la celebración del 160 aniversario de la empresa aceitera. La marca, nacida en Córdoba, ha reforzado así su vínculo con la ciudad en un año especialmente simbólico. Victoria Cervantes, responsable de Marca Carbonell, ha destacado que este aniversario supone “un orgullo tremendo” para la compañía, tanto por haber mantenido la marca durante 160 años como por hacerlo desde una posición de liderazgo. En España, Carbonell vende anualmente unos 37 millones de litros de aceite y mantiene como objetivo "seguir liderando la categoría del aceite de oliva, desde el virgen extra hasta el resto de variedades".

Cervantes ha señalado además que 2025 ha sido un año “más tranquilo” que los anteriores, después de las tensiones vividas por la producción. Según ha explicado, fue "un ejercicio para asentar el crecimiento de la marca y consolidar su liderazgo, no solo en cuota de mercado, sino también en penetración en hogares".

Respecto a la situación internacional y la guerra en Oriente Próximo actual, la responsable de Carbonell ha indicado que, por el momento, no está teniendo un impacto significativo en el negocio de la marca en España, más allá de permanecer atentos a la evolución del contexto internacional.

Respecto a su presencia en los Patios de Córdoba, Carbonell ha querido lanzar un mensaje ligado al orgullo por el origen. “No hay nada mejor que sentirse orgulloso de las raíces. Si quieres llegar lejos, nunca puedes perder ese vínculo con tu origen”, ha señalado Cervantes, en referencia directa a Córdoba, ciudad donde nació la marca.