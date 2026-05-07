Patios de Córdoba 2026: San Lorenzo, una ruta variada, cómoda y con muchos premios

Una de las rutas más atractivas de los Patios de Córdoba es la de San Lorenzo. Entre sus calles, se pueden admirar un ramillete de patios de todas las categorías participantes en el concurso, con distintos estilos y en un entorno accesible donde salvo los fines de semana es raro que se produzcan grandes colas. En esta zona, se encuentran patios muy premiados como Pastora 2, San Juan de Palomares 11 o Trueque 4.

La ruta de los patios de San Lorenzo, en imágenes / VÍCTOR CASTRO

Dicen que en la variedad está el gusto y si algo tiene esta ruta es variedad. Desde la iglesia de San Lorenzo, el más cercano de los que concursan (conventual) es el patio de la iglesia del Juramento, que también ha participado como patio singular o de arquitectura antigua, habiendo conseguido hasta ahora un primer premio. Su fisonomía es muy particular. Tras un hall de acceso, se entra al primer patio, donde una buganvilla que este año luce espectacular corona la estatua de San Rafael. Este año, el naranjo chino del centro se ha sustituido por unas boinas rodeadas de esparragueras de cola de zorro que le dan un aire diferente. En sus paredes, cuelga un poco de todo según la luminosidad y el sol, desde gitanillas a begonias o un jazmín que llena de aroma el recinto. "I love this smell", ha gritado una joven nada más entrar, "me encanta cómo huele aquí, qué maravilla". Traspasando la puerta, está la capilla, detrás de la cual hay un segundo patio que este año está cerrado por obras. A cambio, en la otra estancia contigua, donde se venden piezas de cerámica, presidida por una pila antigua, se ha adornado el patio del fondo con más primor, creando un marco verde salpicado con flores.

Patio de Alvar Rodríguez 8. / Víctor Castro

Si desde San Lorenzo, se enfila hacia la calle Jesús del Calvario, el primer patio que sale al paso es el de Trueque 4, uno de los recintos que participan fuera de concurso, pero que fue antaño casa de vecinos. Adquirido por el Ayuntamiento para situar en ella el centro de interpretación de los patios, ahora mismo solo se puede visitar en ocasiones especiales como el concurso, así que merece la pena hacer la parada porque es una maravilla, con su rosal de pitiminí rosa en lo alto del pozo central y una sinfonía de colores digna de photocall.

Las flores copan todos los rincones

El siguiente en concurso, esta vez de arquitectura moderna, es el de Jesús del Calvario 16. A su cuidadora, Paqui, que participa por segundo año consecutivo, le ha picado ya el gusanillo que contagia a todos los patieros y que les lleva a ocupar cada rincón con alguna flor diferente. Este año, se nota un avance importante. Junto al ciruelo, la higuera o el limonero de la mano de buda, que le dan un toque singular, conviven una buganvilla amarilla, lovelias, petunias mini, hortensias, flor del dinero, surfinias, pacífico, craspenias, sakas amarillas y una especie morada que recuerda al corre que te pillo bautizada como amor de hombre.

Patio de San Juan de Palomares 11. / Víctor Castro

Un punto clave en esta ruta está en la calle San Juan de Palomares, donde hay dos patios tan diferentes como bellos. El número 11 es un patio multipremiado que alberga la sede de la asociación Claveles y Gitanillas y que concursa como patio singular por ello. De corte tradicional, derrocha color y buen gusto. A la vuelta de la esquina, el número 8 ofrece la visión de un patio más pequeño y menos luminoso que representa la imagen de un oasis auténtico, con el sonido del agua de fondo, la multitud de plantas que buscan la luz mirando al cielo, los pececitos de colores que habitan en su estanque y la cantidad de recuerdos que cuelgan de sus paredes. Un soplo de paz y aire fresco.

Patio de Guzmanas 4. / Víctor Castro

En esta ruta, junto a los clásicos, han surgido hasta tres concursantes nuevos en los últimos tiempos, además de Jesús del Calvario, está Montero 27, el patio del arco, que este año también ha dado un salto de calidad, incorporando nuevas plantas y con las que ya tenía en fase de crecimiento, como las buganvillas de los laterales. Y es que abrir un patio es un proyecto de años. Es difícil tenerlo todo perfecto a la primera porque las plantas más bonitas suelen tener solera y la solera solo se gana con el tiempo.

Patio de San Juan de Palomares 8. / Víctor Castro / COR

En Guzmanas 4, pasa igual. Rafael Ruso, nieto de Manuela Lorente, que suele sentarse al solecito para ver a las visitas desde la balconada, apostó hace un par de años por abrir el patio de su abuela y este año también ha dado una vuelta de tuerca al recinto, manteniendo su esencia. En torno al testero del fondo, plagado de gitanillas sobre tiestos azules, gira la escalera sembrada de color, este año con amor de hombre, y la galería donde cuelgan surfinias y trepa una buganvilla que sigue ganando altura. "Cada año, vas aprendiendo lo que funciona y lo que no", explica Rafael, "se trata de crear una base potente y mirar a largo plazo".

Patio de Guzmanas 7. / Víctor Castro

Una buganvilla que va camino de convertirse en un símbolo

En la misma calle, Guzmanas 7 se abre como un patio joven de arquitectura moderna sobre base antigua que desde que se abrió por primera vez, hace ocho años, va a más. Su buganvilla, sembrada en el suelo, va camino de convertirse en un símbolo de los patios. Cada rinconcito se ha diseñado con esmero, ya sea el soportal costumbrista plagado de enseres antiguos al espacio de las suculentas, la fuente que aporta el rumor del agua, la escalera recubierta de claveles de púa, las gitanillas que viste toda una pared o las calas que, aunque aún no han echado la flor, lucen espléndidas a la entrada. Como remate, el gato aporta el toque de autenticidad al recinto.

Patio de Alvar Rodríguez 11. / Víctor Castro

En la calle Frailes 6, a poca distancia de Guzmanas, el ambiente del patio azul sumerge al visitante en un oasis muy distinto a los anteriores, menos soleado, más íntimo y sinuoso, pero igualmente bello y florido, como ocurre en Alvar Rodríguez 8, con una atmósfera creada a base de mucho mimo que no tiene nada que ver con el resto de recintos de la zona.

Patio de Mariano Amaya 4. / Víctor Castro

El eclecticismo es tan grande que a poca distancia, en Alvar Rodríguez 11, se abre otro patio de arquitectura moderna, pero de inspiración clásica, con chino cordobés, mientras que en el Pozanco, la casa de Mariano Amaya 4, donde vive su cuidadora de 90 años, Marina Muñoz, un ejemplo de cómo el empeño de las patieras mayores, con o sin premios, son capaces de preservar la tradición en estado puro. Lástima que no haya ningún premio a la perseverancia.

Patio de Montero 27. / Víctor Castro

La ruta es tan amplia que aún incluye dos patios más, uno en la calle Escañuela 3, la casa de los Amigos de los Niños y Niñas Saharauis, que se abre al público desde 1995 tras ser reconstruido (ver las fotos que cuelgan en una de sus puertas) y embellecido a base del tesón de las socias. De grandes dimensiones, invita a recorrerlo tranquilamente, sobre todo, a la caída de la tarde. Este año, la enredadera del fondo ha sido sustituida por macetas, mientras la gran buganvilla, recientemente podada, espera para brotar en todo su esplendor.

Patio de Escañuela 3. / Víctor Castro

Por último, en la calle Pastora 2, se encuentra el patio más premiado de San Lorenzo, un espacio lleno de arte floral y material que conviene no perderse. Como los demás. Pasen y vean.