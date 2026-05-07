La exposición 'Córdoba es patio' recorre la historia de esta fiesta y rinde homenaje a los cuidadores

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y el Archivo Municipal ha organizado una exposición en el Cine Delicias con el nombre Córdoba es patio, una muestra que puede visitarse hasta el 17 de mayo.

Distribuidos en ocho cubos expositivos, la muestra incluye textos divulgativos, fotografías históricas, carteles, recortes de prensa y documentos del Archivo que ofrecen un recorrido cronológico por la historia del Concurso Municipal de Patios y por las manifestaciones culturales vinculadas a esta tradición.

El contenido temático de cada cubo es el siguiente:

Cubo 1. Los orígenes del Patio cordobés. Origen histórico, principales tipologías, fiestas y caracoladas en los Patios, y visión de viajeros y cronistas.

Cubo 2. El Concurso de Patios (1921-1950): Los primeros años del certamen. Convocatoria inaugural en 1921, la etapa de transición con las Cruces en los Patios, el concurso en la República, Guerra civil y posguerra.

Cubo 3. El Concurso de Patios (1951-2000). El impulso decisivo a la fiesta y cómo ha transitando hasta la democracia.

Cubo 4. Patios emblemáticos más premiados y evolución del certamen a lo largo de la Historia del Concurso, la evolución en la participación, la Flora de los Patios y los Patios ya desaparecidos.

Cubo 5. Homenaje a las personas cuidadoras y asociaciones comprometidas con la conservación de los Patios y su Fiesta.

Cubo 6. El Festival de los Patios. Origen y desarrollo del Festival de Los Patios, sus escenarios, la importancia del flamenco y las Reinas de los Patios.

Cubo 7. Los Patios en la cultura. Plumas cordobesas que escriben sobre los patios, pintores y escultores que los inmortalizan, libros que tratan de los Patios.

Cubo 8. Declaración de la Fiesta como Patrimonio de la Humanidad. La declaración de la Unesco de 2012, el largo camino recorrido, su repercusión internacional y reconocimiento a cuidadores y cuidadoras, el alma de la Fiesta.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha señalado la importancia de esta exposición, “que pone el foco en una de las tradiciones que más nos identifican como ciudad”, y ha añadido que “a lo largo del relato gráfico que articulan estos cubos expositivos, la muestra constituye, ante todo, un afectuoso reconocimiento a los propietarios y cuidadores de los patios, verdaderos custodios de una fiesta que permanece viva gracias a su dedicación”.

“La conservación de este legado centenario y reconocido universalmente nos concierne a todos, porque en él van implícitos valores esenciales como la convivencia, la solidaridad y la generosidad, inherentes a la cultura del Patio y plenamente incorporados a la identidad colectiva de Córdoba y

de los cordobeses”, ha comentado Albás, quien ha anotado que “esta exposición es una manera magnífica de contribuir a conservar ese legado, porque solo lo que se conoce, se cuida”.

El horario de visita a la muestra es de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas.