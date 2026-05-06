Palacio de Viana, historia de cinco siglos con el encanto de los Patios de Córdoba elevado a la máxima potencia

Si visitar un patio de Córdoba es algo único, recorrer los doce patios que contiene una casa con siglos de historia como el Palacio de Viana, que cada primavera exhibe su cara más exultante, la experiencia es del todo embriagadora. Este miércoles, la Fundación Kutxabank celebra su ya tradicional jornada de puertas abiertas, coincidiendo con el Concurso Municipal de Patios, lo que ha permitido el acceso libre a todos los cordobeses y visitantes.

Manuel Calvo es uno de los jardineros oficiales de la casa y uno de los que conoce más a fondo la historia de las plantas que la habitan. La jardinería de Viana no se improvisa, "toda la base está recogida en un registro histórico realizado en 1980, cuando una botánica documentó las más de 80 especies vegetales presentes en el palacio y el lugar en el que se encontraban para mantener su estética a lo largo de los años", explica. A esas especies, se han ido añadiendo otras en épocas concretas del año aunque la esencia perdura intacta. Entre las plantas genuinas están las centúreas, una modalidad que ahora muestra sus flores amarillas y que lleva el nombre de Viana porque "fue desde este palacio desde donde se expandió gracias a los marqueses de Viana que la trajeron a Córdoba a mediados del siglo XX".

Patio de los jardineros, en el Palacio de Viana de Córdoba. / Chencho Martínez

Cuando se pregunta a Manuel Calvo cuál es su patio favorito, responde que "eso es como preguntar a un padre cuál de sus hijos prefiere", aunque a continuación añade que tiene especial predilección por el patio de las rejas, "el único que siempre se ha visto desde el exterior, ya que los propios marqueses abrían las ventanas y dejaban ver su decoración floral". Manuel lo explica desde el invernadero, ubicado junto al patio de la alberca, donde se curan, se plantan, se reciclan y se reproducen las especies que luego se exhiben en los patios. Sobre la alberca, lucen ahora plantas como la cineraria híbrida, con flores moradas que pueden ser de muchos colores y que proceden de una hibridación de los jardines británicos con dos plantas de origen canario. Según el jardinero, en el siglo pasado la tercera marquesa de Viana competía cada año de forma pública y notoria aunque no oficial con la hermana de Julio Romero de Torres, Angelita, para ver quién tenía el patio más bonito, algo que se conseguía gracias a estas cinerarias, de flores efímeras.

Patio de las rejas, con la fuente y sus centáureas de flores amarillas, en el Palacio de Viana. / Chencho Martínez

Manuel Calvo apunta que el Palacio de Viana es singular porque "su conjunto de patios representan distintos momentos históricos y reflejan el diseño arquitectónico que se buscaba en cada periodo". La colección de patios abarca varios siglos, desde el XV al siglo XX. "La casa se estrena con tres patios, el de Recibo, el de Naranjos y el Patio del Archivo, y va creciendo sobre todo con la familia Villaseca hasta que se completa con los Viana cinco siglos después". Junto a los patios, los visitantes transitan por un gran jardín con un laberinto verde de gran valor histórico. Este jardín fue obra de los Villaseca, interesados en contar con un jardín para sumarse a la moda del momento. "Para no sacrificar ningún patio, intercambiaron con los vecinos Torres Cabrera una finca a cambio de la casa de campo que tenían anexa al palacio y es ahí donde se suma el jardín y una amplia zona de servicio que los marqueses de Viana transformaron más tarde, sumando los últimos patios". Desde que se tienen registros, todas las plantas de Viana se riegan con el agua de uno de sus dos pozos, que nunca se ha secado. Hoy en día, en el jardín brotan plantas interesantes como un geranio de California, del que brotan grandes flores amarillas o un magnolio de origen asiático poco común.

Cuando los marqueses de Viana vienen a menos en Madrid e instalan su domicilio oficial en Córdoba, todos sus objetos de valor viajan con ellos, lo que llena el palacio de piezas artísticas de enorme valor, la mayoría de las cuales siguen en el mismo sitio en que las dejaron.

Laberintos de El Jardín del Palacio de Viana, en Córdoba. / Chencho Martínez

Otro de los patios especiales para Manuel Calvo es el de los jardineros, ubicado en la antigua zona de servicio y que actualmente alberga las dependencias de los jardineros. De carácter popular, en su perímetro conviven especies típicas de un patio cordobés con otras como las espuelas de caballero que alguien trajo desde Cartagena. Decorado con piezas arqueológicas de los marqueses, destaca en él la fuente de mármol negro de Córdoba, los zócalos de las ventanas a base de azulejos trianeros y el pretil de una iglesia de 1624 donde reza la leyenda: "Como la cara se derrite al calor del fuego, así perezcan los pecadores a la vista de Dios". Otro detalle curioso es que todos los tiestos de Viana son macetas antiguas, en color barro, o réplicas exactas de los tiestos originales.

El recorrido continúa por el patio de la capilla, un patio más umbrío y verde que esconde mucho simbolismo. Presidido por una fuente con hojas de acanto, está rodeada de ocho naranjos, que representan "la flor de ocho pétalos, símbolo de belleza, pureza y perfección en la mitología". Junto a los naranjos esbeltos de esta zona noble, en la que se abre la capilla, lucen especies como la costilla de Adán. La fuente de este patio es una de las trece (entre fuentes y pilas) que se encuentran en los distintos patios.

Patio de la alberca del Palacio de Viana. / Chencho Martínez

El patio del Archivo, con sus mandarinos floridos, también esconde un secreto que ahora no se puede observar y es que combina con el patio de la Reja. "Desde este patio, se puede observar el juego visual más profundo del palacio, ya que comunica un patio con otro a la vista con el salón de Tobías, actualmente en restauración, en medio". De noche, cuando las luces se encienden, es especialmente llamativo.

Patio de los gatos: el más antiguo que hay documentado de Córdoba

El patio de los gatos es el homenaje particular de Viana a los patios más populares. Sus paredes chorrean color gracias a las gitanillas. Según Manuel Calvo, "estas dependencias fueron casas de alquiler hasta el siglo XIX" y constituye "el patio documentado más antiguo de Córdoba". El gran ciprés del fondo tiene la función de "dar la bienvenida al visitante" a un patio que conserva las pilas comunitarias donde los inquilinos lavarían sus ropas y da pared con pared con la cocina también comunitaria que con los años se convirtió en cocina de los marqueses. Bajo la arcada, se conservan unos antiguos saladeros de carne que según algunas hipótesis podrían ser originariamente sarcófagos romanos. Al lado, permanece el "organillo de la coja", donado por una mujer a la muerte de su marido que quiso preservar así su legado entregándolo a los marqueses para su conservación.

Patio de los gatos, con sus gitanillas y las pilas centrales, en el Palacio de Viana. / Chencho Martínez

Al salir, en el patio de Recibo, el que se ve justo a la entrada al palacio por la puerta principal, en tonos verdes salpicados por alguna flor de temporada, la mirada se eleva a la palmera datilífera asiática central. "A su alrededor, como antaño, conservamos hojas de acanto que recuerdan a los capiteles corintios, helechos de acebo y costillas de Adán". Rodeando la palmera, "orejas de vaca".

Aunque el Palacio de Viana no compite en el concurso, (si lo hiciera, no tendría competidor posible), hubo un año en el que sí compitió, según los documentos del archivo. "Fue en el año 1939, cuando la marquesa inscribió el patio de la Reja, ese que salta a la vista desde los ventanales azules a quien atraviesa la calle Reja de don Gome. Ese año de penuria, recién acabada la guerra, apenas compitieron ocho patios y la marquesa se llevó un cuarto premio.