El Palacio de Orive exhibe 18 variedades de geranios que solo se conservan en los Patios de Córdoba

El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Julián Urbano, ha presentado este miércoles una exposición singular vinculada al concurso municipal de Patios de Córdoba, que exhibe el trabajo que se realiza en el Jardín Botánico "para que no se pierdan algunos tipos de plantas típicas de estos recintos como los geranios, que son un signo de identidad de Córdoba". El presidente del Imgema, Daniel García Ibarrola, ha destacado "la oportunidad única" que ofrece la Fiesta de los Patios para poner en valor el trabajo de los técnicos del Jardín Botánico y ha explicado que el geranio es una especie detrás de la cual hay un trabajo de muchos años, de documentación y enseñanza, muy ligado a la historia de los patios de Córdoba.

18 variedades divididas en tres bloques

Fruto de ese trabajo, desde este miércoles se exhiben en el Palacio de Orive 18 variedades distintas de geranios catalogadas por los técnicos del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental y del Real Jardín Botánico, clasificadas en tres bloques. Por un lado, el geranio chino, que es quizá el más vistoso, del que se conservan 14 variedades diferentes con nombres típicos de las zonas en las que se han documentado, como Regina, San Basilio o calle Tinte. La segunda modalidad es el geranio de vaso, con tres especies denominadas barrionuevo y pendolillas, "que son zonas en las que se recogieron o se documentaron este tipo de geranios" y por último, geranio aromático, "del que tenemos una sola variedad, que sería el Choco, también representada aquí".

La exposición se podrá disfrutar en el mismo horario que los patios que compiten por los premios, ya que el patio de Orive está abierto estos días aunque fuera de concurso y hasta ahora ha recibido más de 800 visitas diarias. García Ibarrola ha destacado el trabajo de Carmen Jiménez, técnica del Imgema, porque "nadie tiene más documentado el tema de los patios y nadie se ha preocupado más por difundir esta tradición", ha aseverado.

Una especie de origen sudafricano

Por su parte, Carmen Jiménez ha explicado que el geranio, del género pelargonium al que pertenecen todos, entra en Europa en el siglo XVII y es de origen sudafricano, aunque también existe alguna variedad de Madagascar. Desde entonces, "este tipo de planta se ha ido hibridando y ha ido adquiriendo diversidad" gracias al trabajo de viveristas concretos que han ido haciendo hibridaciones y sacando variedades. Según la experta, es una planta "que vemos como algo muy normal en viveros, garden centers y en muchos sitios", si bien lo particular de estos geranios es que son variedades tradicionales, "variedades que ya no se encuentran en los viveros, que ya no se propagan y que solamente se cultivan y se mantienen en los patios de Córdoba".

Julián Urbano y Daniel García Ibarrola, en la exposición de geranios de Orive. / Manuel Murillo

Variedades de los años 50 y 60

Según su estimación, las expuestas provienen de los años 50 o 60 aproximadamente y "como son únicas, lo que buscábamos era caracterizar la colección de geranios de todo este grupo de plantas y ver cuáles son verdaderamente esenciales, únicas y particulares de los patios de Córdoba; cuáles son las que dan a los patios esa singularidad". La característica común es que "pasan de un patio a otro" y todas las que tiene el Jardín Botánico proceden de los cuidadores de los patios que les han aportado esquejes para propagarlos y potenciar la singularidad de estas plantas.

Estas especies "solo se mantienen en los patios", de ahí que estén de algún modo en riesgo de extinción si no se las protege. "Hay algunas como la variedad Regina que solo la hemos visto en un patio, el de la calle Isabel II, 25, un patio que ya no se presenta al concurso, de Carmen Pinto". Ella fue quien donó un esqueje al que se denominó Regina por el barrio. Para documentar las variedades, el Imgema realiza una investigación "con el fin de ver si una variedad concreta tiene nombre registrado" dentro de la página internacional de registro de variedades de pelargonium y si no está, se la bautiza desde Córdoba. "Por ejemplo, el Payaso es una variedad a la que la gente le da ese nombre, igual que el Rosa Rociero, el Salmón Rociero, el de Gasa o el de Flor de Azafrán, todos ellos nombres populares de nuestros patios".

Junto a los nombres de zonas o barrios, hay variedades llamadas Maribel o Pedro, en recuerdo de "los mejores cultivadores de geranios que hay, de los que seguimos aprendiendo porque son especialistas".

Geranios expuestos en el Palacio de Orive de Córdoba. / Manuel Murillo

Carmen Jiménez ha descartado que la introducción de nuevas especies ponga en peligro a los geranios, "al contrario, enriquece". En su opinión, si te gustan las plantas y vas a un vivero y ves alguna variedad diferente, lo normal es intentar probar con cosas nuevas. Fue así, de hecho, como el geranio llegó a implantarse en los patios de Córdoba. "Lo que hoy es nuevo, dentro de cincuenta años puede ser tradicional". No obstante, cree que "es importante que pongamos el foco en estas variedades tradicionales, también para que los propios cuidadores sean conscientes de lo que tienen entre manos y las mantengan".

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Compartir en comunidad

El valor del geranio tradicional reside en que "se cultivan y se propagan de unos patios de Córdoba a otros" y existen por ese hecho de "compartir en comunidad, más que ir a un vivero y comprar una planta que ya está en flor". En este sentido, el Jardín Botánico recuerda que "la puerta está abierta a los cuidadores para que acudan a coger plantas y esquejes para plantar".