El Archivo Histórico Provincial expone un recorrido por los patios de Córdoba a través de la mirada de Urban Sketchers

La capilla gótica del Archivo Histórico Provincial de Córdoba, ubicado en la calle Pompeyos 6, que estos días abre al público su patio fuera de concurso, ha inaugurado este miércoles una exposición que recoge una selección de apuntes pictóricos de patios, la mayoría realizados con la técnica de acuarela, de más de veinte miembros del movimiento Urban Sketchers (dibujantes urbanos).

Este colectivo artístico tiene su origen en un movimiento internacional, de ahí su nombre en inglés, fundado en 2007 por el periodista e ilustrador Gabrie Campanario, afincado en Seatle. Hace 15 años, se implantó en la ciudad y desde entonces, cada semana un grupo de aficionados y profesionales acuden a la convocatoria abierta que se lanza en las redes sociales para inmortalizar algún rincón de Córdoba con sus pinceles lo que encuentran a su alrededor.

Inauguración de la exposición 'Patios a pincel de Urban Sketchers'. / Chencho Martínez

Instantáneas de Córdoba

El resultado son instantáneas de gran plasticidad y calidad técnica que tienen además el valor testimonial del momento que representan, ya que captan no solo los ambientes sino a las personas que pasan por los lugares, la decoración o, en el caso de los patios, la disposición de las macetas y plantas en cada uno de los recintos.

El Archivo Histórico Provincial, que el año pasado organizó una exposición con sus apuntes sobre viajes, los ha vuelto a llamar para visibilizar su trabajo en los patios, aprovechando la fiesta reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que se celebra estos días en Córdoba. Su directora, Alicia Córdoba, ha destacado la calidad de las obras y la variedad de estilos y miradas que recoge. La muestra incluye también algunas citas de versos de poetas cordobeses en torno a los patios, algo que Manuel Romero, uno de los urban sketchers de Córdoba ha celebrado como un acierto, al combinar la fiesta con la poesía. "Yo citaré el verso de Manuel Machado cuando dijo que su infancia eran los recuerdos de un patio de Sevilla, algo con lo que se pueden identificar muchos de los cordobeses que, como yo, han crecido en un patio".

Exposición 'Patios a pincel de Urban Sketchers' en el Archivo Histórico de Córdoba. / Chencho Martínez

Qué ver en la exposición

La selección de dibujos, muchos de ellos incluidos en los cuadernos donde los que los autores recopilan sus instantáneas, auténticas obras de arte, se exponen por temáticas, diferenciándose dibujos de patios conventuales, de patios palaciegos, de patios populares o de macetas azules. En ellos, aparecen patios del Pozanco ya cerrados, de los conventos de Santa Cruz o San Rafael, los patios de Parras y de Trueque 4, entre otros. "Se han seleccionado en función del sentido estético y del significado que tiene cada uno de ellos, realizados a lo largo de casi una década, desde 2016 a 2025". Se nota en las obras la enorme habilidad de los artistas, que en apenas unas horas son capaces de retratar escenas con precisión y a todo color.

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El delegado de Cultura, Eduardo Lucena, ha acudido a la inauguración, donde ha destacado la libertad que ofrece esta disciplina a la hora de captar la realidad por un grupo de artistas que además está "muy cercano a la sociedad".