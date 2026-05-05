¿Quieres visitar gratis los patios del Palacio de Viana de Córdoba? Fecha, horarios y detalles de su jornada de puertas abiertas

El Palacio de Viana, uno de los lugares más emblemáticos del casco histórico de Córdoba, celebra este miércoles 6 de mayo una jornada de puertas abiertas para que, tanto cordobeses como turistas, puedan disfrutar sin coste alguno de sus 12 patios y del jardín que alberga el histórico edificio.

Según informa Fundación Kutxabank, propietaria del inmueble, en una nota de prensa, el Palacio de Viana permanecerá abierto, este miércoles, entre las 10.00 y las 19.00 horas. Además, a las 17.00 horas, la Escolanía de Córdoba "amenizará la visita, con canciones populares cordobesas, en su actuación en el Salón de Tapices".

Preparativos en el Palacio de Viana. / A. J. González

Ampliación del horario de visitas

Con motivo de la Fiesta de los Patios, festividad principal del Mayo Cordobés, el Palacio de Viana ha ampliado en dos horas más su horario de visitas. Así, hasta el domingo 17 de mayo, se podrá acceder de 10.00 a 19.00 horas, de lunes a sábado, y de 10.00 a 15.00 horas los domingos.

Uno de los patios del Palacio de Viana. / A. J. González

Doce patios y cinco siglos de historia

El Palacio de Viana cuenta con 12 patios y un jardín que lo convierten en "uno de los mejores y más curiosos monumentos de Córdoba". En un solo espacio, Viana ofrece un recorrido histórico y sensorial por cinco siglos de historia, que empieza en el patio de vecinos de origen medieval y continúa por el jardín-huerto de origen musulmán, pasando por los patios renacentistas como símbolos de poder, la sobriedad del Barroco cordobés o el refinamiento del Romántico. El patio cordobés, heredero de la tradición romana y árabe, tiene también en Viana su mayor representación.