Soy cordobesa y te doy diez razones por las que no puedes perderte los Patios de Córdoba este año

Mayo es el mes por excelencia en Córdoba. Con un calendario de eventos que arranca en abril y se prolonga durante 49 días hasta culminar con el fin de fiesta de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, no hay excusa para no acercarse a esta ciudad, que atesora cuatro Patrimonios de la Humanidad, ya sea para vivir su Cata del Vino, sus Cruces, las romerías y, por supuesto, la Fiesta de los Patios.

El evento más internacional del mayo festivo se vive mirando desde fuera hacia adentro para descubrir que los Patios de Córdoba, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2012, no son solo una visita bonita y colorida, son una forma de vida y de entender la ciudad.

Este 2026, Córdoba celebra la Fiesta de los Patios del 4 al 17 de mayo, con la apertura al público de 64 recintos, 53 de los cuales participan en el concurso municipal. Es una oportunidad única para acercarse a la ciudad –quienes la visiten- o para descubrirla –para los que la habitan-. ¿Necesitas una razón para venir a los Patios de Córdoba? Aquí tienes diez.

Manuel Murillo

No hay primavera más cordobesa

Mayo en Córdoba combina lo festivo con lo emocional en una sucesión de fiestas singulares que ayudan a entender la idiosincrasia de la ciudad y sus habitantes. Pero los Patios tienen algo distinto. Son la primavera concentrada en un espacio íntimo: flores cuidadas durante meses, muros blancos, suelos de chino cordobés y ese olor a maceta recién regada que cualquier cordobés reconoce al instante.

No son decorados, es una forma de vivir

Conviene recordar que muchos patios que se pueden visitar estas dos semanas son viviendas particulares. Sus dueños y cuidadores abren la puerta de su casa para compartir una tradición que exige trabajo todo el año. Ahí está buena parte de su valor. No se visita solo una arquitectura, sino una manera de vivir, cuidar y recibir.

Patio Siete Revueltas 1 / Manuel Murillo

Es Patrimonio de la Humanidad, pero sigue oliendo a barrio

El reconocimiento en 2012 por parte de la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad puso el foco internacional en unos recintos que transcienden el concepto de pieza de museo. Con esta calificación se rinde tributo a una fiesta viva, comunitaria y transmitida de generación en generación. Y aunque en cada edición son más y más los que vienen de fuera –ya sea España o el extranjero- a conocer la fiesta, los Patios mantienen ese espíritu de barrio y el orgullo vecinal.

Por las novedades de 2026

La edición de 2026 incorpora nuevos nombres y regresos al concurso. Entre las novedades figuran los patios de Agustín Moreno, 7 y Fernando Colón, 14, mientras que vuelven Plaza de las Tazas, 11 y Pedro Fernández, 6. También se suma al apartado conventual el patio de la ermita de Nuestra Señora de la Alegría.

Pedro Fernández 6 / A. J. González

Cada patio es diferente y singular

Uno de los errores más frecuentes que suelen cometer quienes visitan los Patios de Córdoba por primera vez es pensar que “visto un patio, vistos todos”. Nada más lejos de la realidad. Los hay de arquitectura antigua, moderna, singulares, conventuales, e institucionales. Igual que uno puede encontrarse con un recinto monumental, otro íntimo y austero, con explosiones florales o la armonía de la relajación del sonido del agua.

Es el plan perfecto para redescubrir Córdoba

Los Patios obligan a caminar Córdoba de otra manera. Te llevan por San Basilio, Santa Marina, San Lorenzo, Regina, Santiago, San Pedro, San Andrés, el Realejo, la Judería o San Francisco. De pronto, calles que atraviesas deprisa el resto del año se convierten en itinerario, pausa y descubrimiento.

Porque se pueden visitar gratis

La Fiesta de los Patios es una oportunidad única en el año para acceder a todos los recintos de forma gratuita. Bien es cierto que durante el resto del año abren algunos patios, pero en este caso si es necesario pagar una entrada. Ahora bien, la entrada es libre, pero el aforo está limitado para facilitar la visita y evitar daños al recinto y a las plantas, por lo que es habitual que se formen colas y haya que esperar un tiempo prudencial para acceder a los recintos.

Colas en San Basilio para visitar los Patios. / Manuel Murillo

Por el descubrimiento de una nueva mirada

El acceso a un patio va más allá de la foto rápida. La singularidad de este espacio cordobés, único en el mundo, obliga a fijarse en la arquitectura de la casa, la disposición de las macetas, la variedad de flores y plantas -helechos, buganvillas, claveles o jazmines-, la singularidad de su decoración, el silencio vecinal, y el frescor de sus paredes encaladas.

Es uno de los grandes imanes turísticos de Córdoba

Los Patios de Córdoba llevan años demostrando su capacidad de atracción. En 2025, la fiesta superó el millón de visitas, con 1.023.924 accesos contabilizados a los recintos, una cifra histórica que confirma la dimensión cultural y turística de la cita.

Visitantes en el espectacular patio de Martín de Roa 9. / CÓRDOBA

Y si eres de Córdoba, también tienes que volver

Muchos cordobeses pueden cometer el error de que los Patios son “para los de fuera”, especialmente ante la gran afluencia de público de las últimas ediciones. Esto es un error. La singularidad y cuidado de estos espacios invitan a volver cada año porque cambian las plantas, se suman nuevos recintos y proponen nuevos descubrimientos.