Córdoba convierte a escolares "en agentes de la Unesco" para encontrar una flor en el Alcázar Viejo el próximo 11 de mayo

La delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, Narci Ruiz, ha presentado una nueva edición del programa Nuestros patios, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, una de las iniciativas educativas más destacadas vinculada a la fiesta de los patios. El programa tiene como objetivo acercar esta tradición al alumnado cordobés "no solo como espectadores, sino como participantes activos".

La iniciativa busca conectar las aulas con la calle con distintas acciones educativas. La primera se llama Llevamos los patios a los colegios y se desarrolla del 15 al 30 de abril en los propios centros escolares. Para el alumnado de Infantil, los talleres tienen un enfoque sensorial, basado en el conocimiento de los patios a través de los sentidos. En Primaria, el contenido se amplía para profundizar en la vida, las costumbres y la convivencia que dan sentido a esta tradición, así como en el papel de los cuidadores y propietarios de estos espacios.

La segunda línea de actuación, bajo el título Salimos a explorar nuestra ciudad, se celebra del 4 al 15 de mayo y permite pasar de la teoría a la práctica. En esta edición, se han organizado visitas a más de 50 patios de arquitectura antigua, moderna y conventual. La actividad está adaptada a todas las edades, desde Educación Infantil hasta Educación Permanente.

Actividades para toda la familia

El programa incorpora otras actividades especiales, una de ellas el escape city Entre Patios anda el juego, que tendrá lugar el 11 de mayo en el Alcázar Viejo, convertido en "un gran tablero de juego". En este caso, el alumnado se convertirá en un grupo de agentes de investigación de la Unesco con la misión de encontrar "una flor de valor incalculable". Se trata de una forma innovadora de aprender jugando, combinando conocimiento patrimonial, trabajo en equipo y participación. Otra de las actividades destacadas es Música en los patios, que se desarrollará también del 4 al 15 de mayo. Consistirá en pequeñas formaciones musicales ofrecerán conciertos íntimos en los centros educativos, uniendo patrimonio y cultura musical. La música se plantea como "un recurso de expresión y comunicación especialmente atractivo para los más pequeños".

El programa incluye además talleres en familia, que se celebrarán durante los sábados de mayo en el Centro de Educación Vial. En ellos, padres, madres, abuelos, tíos y otros familiares participarán junto a los niños en la construcción de maquetas en miniatura inspiradas en rincones de los patios cordobeses. La idea, según Narci Ruiz, es reforzar el aprendizaje compartido y la implicación de las familias. A todo ello se suma una nueva edición de la guía didáctica Conoce los patios 2026, un recurso educativo con contenidos e información sobre los patios de Córdoba.

Este año, el Ayuntamiento ha reforzado el apoyo a los centros participantes mediante la entrega de un vale de 60 euros para la adquisición de material de jardinería, con el fin de facilitar la creación y mejora de los patios escolares. La participación en esta edición refleja el crecimiento del programa. En total, tomarán parte 106 centros educativos, 562 profesores y 6.872 alumnos y alumnas. Estas cifras suponen un incremento notable respecto al curso anterior, cuando participaron 73 centros, 454 docentes y 5.540 escolares.

Por actividades, los talleres alcanzan a 799 alumnos, 72 profesores y 20 centros educativos. Las visitas a los patios suman más de 1.600 alumnos, 167 profesores y 43 centros. El concurso de patios escolares reúne a más de 3.700 alumnos, 264 profesores y 27 centros.

El Escape City Entre Patios contará con la participación de 196 alumnos, 10 profesores y 5 centros, mientras que la actividad musical llegará a 440 alumnos, 43 profesores y 11 centros. Por último, los talleres en familia prevén la participación de 120 alumnos y 20 padres y madres.

Como cierre del programa, está prevista una gala de entrega de premios a finales de mayo, previsiblemente en la Sala Orive. El acto servirá como colofón al concurso de patios escolares y tendrá de nuevo al alumnado como protagonista. Desde la Delegación de Educación e Infancia se destaca que el objetivo de este programa es garantizar la máxima participación de los escolares y acercar a las nuevas generaciones una tradición que no se limita a las flores y la arquitectura.