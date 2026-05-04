Rafael Barón, presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas de Córdoba: "Hay que dejar de maquillar la realidad, cada vez participan menos patios"

-¿Cómo será esta edición de los patios, con qué palabra la definiría?

-Si el tiempo acompaña, este mayo va a ser de renacimiento después de tanta agua y tanta humedad.

-¿La fiesta goza de buena salud o necesita una revisión?

-En la asociación, hemos hablado de que hay que darle una vuelta. Hay problemas que han ido surgiendo y otros que se vislumbran para un futuro no muy lejano, por eso, una vez que pase el concurso, queremos hacer una propuesta al Ayuntamiento para convocar una jornada donde participen expertos, cuidadores, asociaciones y profesores de universidad en la que debatir y buscar soluciones entre todos.

-¿Cuáles son los problemas que vislumbran?

-El primero es la gentrificación del casco histórico y el acceso a la vivienda de la gente joven, en concreto, a las casas patio, teniendo en cuenta lo que vale una casa patio por el sitio donde están y el terreno que tiene. Luego está el relevo generacional en el cuidado de los patios y en la cultura de los patios, eso hay que potenciarlo educativamente. No podemos quedarnos en la visita que hacen los colegios durante la fiesta. Debería haber una cátedra o algo, no sé si con la universidad, que cree conciencia sobre la fiesta, los patios y lo que representan. Luego está el problema social. La sociedad está cambiando y cada vez cuesta más asumir el esfuerzo de estar un año entero cuidando y comprando plantas y 14 días de concurso enclaustrado en tu casa. Mantener un patio tiene un sobrecoste personal y económico enorme y los que abren en el concurso reciben un accésit medio de tres mil y pico euros menos el 20% de Hacienda, así que cada año tienes que poner dinero de tu bolsillo. Para abrir, te tienes que sentir compensado de alguna manera. A la gente nueva hay que engancharla a esta cultura, a esas ganas de trabajar por algo tan bonito como los patios y su fiesta. Eso pasa por la educación y por crear incentivos y no solo del Ayuntamiento.

Rafael Barón, presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas de Córdoba. / Manuel Murillo

-¿Habría que implantar una tasa turística para mantener los patios o se le ocurre otra fórmula?

-Para eso serían las jornadas. Hay quien habla de la tasa turística, pero surgen dudas: ¿quién la cobra, quién la reparte? También se habla de fundaciones. Lo que sea hay que definirlo bien para que funcione de verdad. Y, sobre todo, hay que dejar de maquillar la realidad. Cada vez participan menos patios, cada vez hay menos patios de arquitectura antigua cuando siempre ha habido más, este año hay solo 18 de 52. Por eso han metido patios conventuales, pero eso no tiene nada que ver con un patio popular.

-¿Los patios conventuales no deberían concursar?

-Yo no voy contra los conventos que son un patrimonio que merece la pena que se conozca, pero hay que llamar a las cosas por su nombre y hay cosas que no podemos seguir permitiendo, porque si no acabaremos admitiendo el patio de luz de un bloque. Los conventos no son un patio popular. Entiendo que el Ayuntamiento quiera ayudar a mantener ese patrimonio y me parece perfecto, pero si mezclamos, engañamos. La gente que viene a Córdoba a ver los patios busca otra cosa.

Colas en la zona de San Basilio, días antes del comienzo de la Fiesta de los Patios de Córdoba. / A. J. González

-¿Cree que hay intención de mantener los números a toda costa?

-Sí, y en parte es porque siempre se destaca eso. Los titulares deberían explicar que se pueden ver 64 patios, pero que por desgracia no todos son patios populares. No voy a ponerle el titular a nadie, pero si destacamos solo la cifra, el político se obsesiona con mantener el número, en vez de explicar que lo importante es cuidar lo que tenemos, ayudarlo bien y buscar más patios auténticos.

-Este año faltan Tafures 2, Custodio 5 y Pedro Verdugo 8 y hay calles como Parras donde ya no abre ninguno. ¿Hay que preocuparse?

-Claro que sí. Aunque vuelvan dos patios, el hecho de que desaparezcan otros o que haya calles históricas sin patios es motivo de preocupación. También hay que entender que esto son ciclos, que puedes tener un problema un año y no abrir su casa. El problema es la tendencia que se está viendo. Hubo un auge en los años 2000, cuando se llegaron a alcanzar 55 patios en concurso entre antiguos y modernos. Ahora tenemos tres categorías porque se crearon los patios singulares y aun así estamos en unos 40 patios en concurso. Y me refiero a los auténticos de vecinas y vecinos.

-¿A qué se debe esa bajada?

-A la falta de relevo, al cansancio, a que no compensa y a problemas administrativos. Hay gente que ha tenido que dejar de participar porque, si no, sus hijos podían perder una ayuda o una beca. Llevamos muchos años con eso y no se le busca una solución.

-¿El visitante entiende lo que ve?

-Hay de todo, hay quien viene porque le han hablado de los patios y están de moda, quien viene porque le gustan las plantas o la arquitectura, porque los ve en la tele... Creo que hemos conseguido que la gente entienda que entra en una casa privada y que tiene que tener respeto. Ayuda mucho que haya controladores para que el aforo no se exceda. Quien entra en una masa se comporta peor. Eso ha cambiado.

-¿Qué le diría al cordobés que no visita los patios en mayo?

-Que el cordobés tiene que conocer su fiesta. Hay zonas turísticas muy masificadas y otras zonas donde puedes disfrutar de los patios sin colas, y hay horarios. No puede ser que hagamos el esfuerzo por los cordobeses y que no vengan. Puedes dar un paseo, tomarte una tapa y terminar a las diez viendo patios, sin bulla y sin agobios. Eso también hay que decirlo.